CNN: Ассанж дирижировал вмешательством в выборы в США из посольства Эквадора

В распоряжении CNN оказались документы, которые свидетельствует о том, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получал посылки с полученными от хакеров материалами, связанными с президентскими выборами в США.

Отмечается, что он получил их во время нескольких подозрительных встреч на территории посольства Эквадора в Лондоне. В отчетах есть данные о том, что Ассанж превратил посольство в «командный центр» и «дирижировал» рядом «разрушительных разоблачений», которые оказались сильное влияние на президентскую кампанию в 2016 году.

Как уточняется, несмотря на нахождение на территории посольства, Ассанж встречался с россиянами и хакерами мирового уровня «в критические моменты», часто их встречи продолжались по несколько часов. Он также приобрел мощное компьютерное и сетевое оборудование для содействия передаче данных всего за несколько недель до того, как WikiLeaks получила материалы от россиян.

Ранее бывший адвокат президента США Майкл Коэн рассказал во время дачи показаний перед конгрессом, что американский лидер Дональд Трамп был осведомлен, что его советник Роджер Стоун общался с WikiLeaks о возможной публикации полученных с помощью хакерского взлома электронных писем Национального комитета демократической партии США.