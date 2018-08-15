В США прошли общенациональные учения по кибербезопасности на выборах

Американское руководство провело трехдневные общенациональные учения по кибербезопасности на выборах, сообщается на сайте министерства внутренней безопасности США.

«Эти трехдневные учения, первые подобного рода, должны помочь министерству внутренней безопасности, нашим федеральным партнерам, членам избирательных комиссий на уровне штатов и на местном уровне, а также частным поставщикам определить наилучший способ для улучшения планирования на случай киберинцидентов, по улучшению подготовки, идентификации, реагирования и восстановления», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в учениях принимали участи жители 44 штатов и столичного округа Колумбия, а также сотрудники Пентагона, минюста, руководство национальной разведки, агентство национальной безопасности, киберкомандование ВС США и ряд прочих ведомств и организаций.