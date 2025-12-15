Генпрокурор Флориды заявил об опасности Roblox для детей

Генеральный прокурор штата Флоида Джеймс Утмайер направил в суд иск с обвинением игровой платформы Roblox в низком уровне модерации и опасности для детей. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Отмечается, что Утмайер ссылается на систематическое введение Roblox в заблуждение родителей и подчеркивает, что платформа не может обеспечить должный уровень защиты несовершеннолетних пользователей от сексуальной эксплуатации.

Подчеркивается, что если ранее подобные претензии выдвигались в основном через журналистские расследования, теперь они представлены в рамках официального обвинения, что может привести к многомиллионным штрафам и принуждению платформы к изменению бизнес-модели.

Также платформа Roblox столкнулась с волной критики и судебных разбирательств и в других странах.

Ранее российские регуляторы уже ввели меры ограничения против Roblox.