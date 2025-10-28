Тишина по требованию: тест и обзор наушников HUAWEI FreeBuds 7i

Метро рокочет, ветер у входа в подземку тянет звук, в планах — еще три созвона. Мы берем наушники HUAWEI FreeBuds 7i и разбираемся, как они настраиваются, как переживают городской шум и держат голос на ветру, и зачем вечером включать пространственное аудио. И, конечно, как в них звучит музыка. Помогут нам в этом экспертные оценки двух профессоров и ведущего инженера Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Настройки

В редакции мы сначала настроили наушники на Android. Установили приложение HUAWEI AI Life из AppGallery, открыли крышку кейса и удержали кнопку на корпусе около двух секунд — наушники появились для подключения.

В AI Life прошли проверку посадки, включили шумоподавление и активировали двойное подключение для ноутбука и телефона. В системных настройках Bluetooth включили LDAC (опция может называться «HD-аудио: LDAC» или «Приоритет качества звука» — зависит от модели смартфона). Режим пространственного звука переключается в AI Life.

На iPhone все похоже: приложение ставится из App Store, подключение стандартное. Работает AAC, LDAC недоступен. Пространственное аудио и двойное подключение есть, просто тонких настроек в приложении меньше.

Ведущий инженер Московской государственной консерватории имени Чайковского Влад Крылов, работающий со звуком профессионально, вспоминает, что во время его первого прослушивания HUAWEI FreeBuds 7i на заводских настройках звук сразу был легкий, сбалансированный и чистый, поэтому ничего настраивать ему не хотелось.

«Отсутствие желания немедленно лезть в эквалайзер и «выравнивать волну» — это дорогого стоит», — считает он, подчеркивая, что в режиме «По умолчанию» эти наушники раскрываются наиболее гармонично.

Готовые пресеты, по его словам, как всегда созданы «на любителя», некоторые басят, другие искусственно подчеркивают высокие частоты, но FreeBuds 7i, уточняет эксперт, — не мониторные студийные наушники за тысячу долларов, и требовать от них плоской АЧХ и возможностей тончайшей коррекции было бы наивно.

Город и тишина

Начнем с привычного утра в вагоне метро, когда по полу идет басовый гул, ровно шумит вентиляция и вокруг звучат негромкие реплики. Есть два способа пережить этот фон. Первый — накрутить громкость и утомить уши. Второй — убрать сам фон и слушать тише. FreeBuds 7i созданы для второго.

Здесь шумоподавление не про глухой вакуум, а про вычитание однообразных низких частот, которые давят на голову и съедают внимание.

В модели используется интеллектуальное ANC 4.0 с быстрой адаптацией к обстановке, конструкция дополнена вентиляционным отверстием 8 мм², которое помогает гасить гул до того, как он попадет в ухо. Максимальный уровень полночастотного шумоподавления достигает 55 дБ. Гул дороги и кондиционеров уходит на задний план, а близкая речь и резкие сигналы остаются слышны, как и должно быть в городе.

В офисе картина с шумопонижением похожая: фоновое жужжание перестает раздражать, при этом коллега за соседним столом не пропадает, нет ощущения «аквариума».

Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Юрий Каспаров, также протестировавший FreeBuds 7i, подтверждает нашу высокую оценку функции шумоподавления в этих наушниках, которая, по его словам, избирательно подходит к характеру шума, подстраиваясь под окружающую обстановку.

«При этом, независимо от того, с какими шумами функция шумоподавления «борется», звучание музыки не искажается и вообще никак не меняется, что, безусловно, большой плюс для пользователей», — подчеркивает он.

Звонки в городе

В обычных уличных условиях голоса в этих наушниках звучат естественно, даже на сквозняке у входа в метро. Связка из трех микрофонов и так называемого «микрофона костной проводимости» уверенно отлавливает голос и режет ветер и уличный фон. Система рассчитана на очень шумные места, вплоть до ~90 дБ, что покрывает улицу, метро и аэропорт.

Во время вызова фильтрация включается автоматически, ничего дополнительно переключать не нужно.

При сильном ветре или на скорости (например, на велосипеде или на самокате) возможны шипение и снижение эффективности фильтрации, но это нормальная особенность TWS. На улице не нужно повышать голос, чтобы вас поняли: шипящие не превращаются в шипение, глухие согласные не тонут.

В очень шумной обстановке детализация голоса может снижаться, что для повседневных звонков не критично, но записей высокого качества в уличном гуле ждать не стоит.

Влад Крылов, который занимается еще и креативным продюсированием, рассказал о проведенном им тесте этих наушников как инструменте для коммуникации и контента: «В моей работе я постоянно общаюсь с блогерами, и вопрос качества звука в их контенте стоит остро. Я решился на смелый эксперимент: использовать HUAWEI FreeBuds 7i в качестве основного микрофона для записи голоса в видео-подкасте и для нескольких рабочих Zoom-конференций, которые мы записывали».

По его словам, коллеги и подписчики отметили, что звук стал четче и чище по сравнению со стандартным микрофоном ноутбука или телефонным hands-free.

«Эффект шумоподавления во время разговора я не очень люблю, но как выяснилось, до конца я его так и не смог отключить, и даже частично отключенный он отсекал фоновый гул офиса или улицы», — отметил он.

По его мнению, для своей ценовой категории эти наушники — не просто аксессуар для прослушивания, а полноценный рабочий инструмент для создания качественного голосового и видео-контента в дороге или домашних условиях.

Музыка и подкасты

Звук на стандартных настройках, как уже было сказано, чистый и ясный. Голос ведущего в подкасте слышно отчетливо, инструменты не «слипаются». Бас не гудит и не давит, если хочется добавить низов, это делается в приложении за минуту.

За характер звучания отвечает 11-мм динамический излучатель с четырьмя магнитами, а тонкую правку дают 10 эффектов эквалайзера.

На Android можно включить LDAC (поддерживается и есть сертификат Hi-Res Audio Wireless) — в тишине дома или спокойном офисе деталей становится больше, особенно на качественно записанных треках.

На iPhone используется AAC, и этого достаточно для повседневных плейлистов и разговорных жанров. Пространственный звук и подключение к двум устройствам одновременно доступны и на iPhone, и на Android, но на Android настроек больше.

Звук в этих наушниках можно быстро подстроить под себя.

Достаточно выбрать один из 10 пресетов и послушать знакомый трек. Здесь главное, как мы поняли, не крутить сразу много ручек. Например, для прослушивания попа и электронной музыки обычно достаточно добавить немного низа и каплю верха.

По мнению профессора Юрия Каспарова, в наушниках FreeBuds 7i вполне можно слушать и симфоническую, и камерную музыку. «Такого ощущения зала, которое дают профессиональные наушники, здесь нет, но этого и не требуется, если учесть, что они предназначены как «аккомпанемент» для механической работы или прогулки, — отмечает он. — Тембровая палитра по-прежнему хорошо дифференцирована, и частотный диапазон не зауженный и не слишком широкий, а именно такой, который требуется для того, чтобы просто насладиться звучанием, занимаясь каким-то другим делом».

По его словам, по сравнению с предыдущими модификациями, в этих наушниках, прежде всего, более отчетливо возникает ощущение пространственного расположения музыкантов, «область существования музыки как бы расширяется».

Пространственное аудио

Функция пространственного аудио в FreeBuds 7i — способ расширить звуковую картину в фильмах и играх. Повороты головы отслеживает шестиосевой датчик IMU в самих наушниках, поэтому звук держится у экрана и остается цельным.

Переключение между режимами «Выкл,» «Статично» (без отслеживания головы) и «По положению головы» — в приложении. Важно надеть оба наушника, иначе функция не активируется. Обработка идет на наушниках, так что эффект работает с разным контентом и устройствами.

Эффект лучше всего ощущается в сериалах и концертных записях, где пространство зала и панорамы переданы подробно.

При повседневном прослушивании музыки такая глубина не всегда нужна, поэтому это скорее вечерняя кинопривычка.

Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Фоменко из предлагаемых вариантов пространственного аудио выбрал режим «В концертном зале», и, по его признанию, не пожалел.

«Не знаю как им, разработчикам, это удалось, но звучание симфонического оркестра действительно впечатляет — оно оказалось очень сочным и красочным: оркестровые группы не сливаются в один массив, а слышны как бы раздельно, а вместе с тем, создают общий волшебный объем — и все это при большом количестве инструментов, столь различных по частотам и тембру», — отметил он.

Комфорт и автономность

Наушники легкие, в ушах не торчат и не стремятся наружу. Через пару часов не появляется привычного давления, если подобрать правильные насадки. Кейс компактный, едва выпирает из кармана куртки.

По автономности здесь все без сюрпризов. В реальной городской громкости с включенным шумоподавлением получается около шести с половиной часов.

Заявленная суммарная работа с кейсом — до 35 часов — в быту ощущается как «уверенно закрыть день–полтора без розетки».

Быстрая подзарядка за десять минут дает несколько часов музыки, это спасает перед дорогой.

Двойное подключение держит связь с ноутбуком и телефоном одновременно. Смотришь видео, приходит звонок, наушники сами переключаются и потом возвращаются назад. Функция работает на iOS и Android.

iPhone играет в формате AAC. Для музыки и подкастов этого достаточно в повседневных условиях. Android может включать LDAC. В тишине детали слышнее, в метро эффект скромнее.

Пространственный звук доступен и там, и там, режимы переключаются в приложении AI Life. IP54 есть только у наушников, у кейса защиты не заявлено, его надо беречь от воды и песка.

Вердикт

HUAWEI FreeBuds 7i — это наушники для города, где важны не только звук, но и тишина. Шумоподавление снимает утомляющий фон и оставляет возможность слышать людей вокруг.

На звонках голос звучит естественно, без крика и лишнего ветра. Звук чистый и ясный, легкая правка эквалайзера добавляет тепла, если хочется больше баса.

Пространственное аудио приятно удивляет в кино и играх, но не превращает наушники в домашний 3D-кинотеатр, зарядки хватает на день.

К минусам стоит отнести иногда заметную резкость верхних частот на высокой громкости (на части треков и в зависимости от жанра и настроек эквалайзера), это лучше гасить настройкой. На iPhone нет LDAC, поэтому максимум качества раскрывается на Android. Кейс без защиты, его надо беречь.

При всем этом баланс возможностей и цены, по нашему общему с экспертами из Московской государственной консерватории имени Чайковского мнению, выглядит оправданным и честным.

Кому подойдут

Тем, кто живет в городе и хочет тишины вокруг без отрыва от реальности. Кто любит ровное, неутомительное звучание и готов за минуту подстроить его под себя.

Они для тех, кто слушает музыку и подкасты на ходу, кто создает голосовой и видео-контент, кому важно не перекрикивать ветер и шум метро, кто ценит тишину без изоляции и кому нужны легкие и понятные наушники.

Профессор и музыкант Александр Фоменко, оценивший вместе с коллегами из консерватории модель FreeBuds 7i как «на редкость удачную», думает, что «она может понравиться и удовлетворить вкус любого слушателя: и любителя, и профессионала».