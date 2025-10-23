HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: обзор и тест доступных наушников с активным шумоподавлением

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Производитель обещает до 50 часов работы с зарядным чехлом и три режима шумоподавления. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru».

Легкость и удобство

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC представлены в двух цветах: классическом белом и черном. Наушники получили классический дизайн вкладышей с силиконовыми насадками.

Каждый наушник весит всего 4,3 грамма — один из самых легких в классе. Зарядный чехол из поликарбоната очень компактный — весит 36 граммов и легко помещается в карман.

Наушники практически не ощущаются в ушах даже при длительном использовании.

Все благодаря эргономичной форме, которую разработали на основе более 10 тыс. данных ушных каналов. Также в комплекте идут три пары силиконовых насадок разных размеров, чтобы подобрать наиболее удобный вариант. При правильном подборе насадки наушники надежно в держатся ушах при активной ходьбе и беге.

Также стоит отметить, что наушники получили класс защиты IP54 — это значит, что они устойчивы к брызгам, пыли и поту.

Можно спокойно использовать их в дождливую погоду, во время тренировок или пробежек. Но стоит учесть, что зарядный чехол не имеет защиты от воды, так что его лучше беречь от влаги.

close Павел Ткачук

Активное шумоподавление с тремя режимами

Главная особенность FreeBuds SE 4 ANC — система активного шумоподавления с максимальным уровнем полночастотного шумоподавления 50 дБ. Наушники автоматически переключаются между тремя режимами в зависимости от окружающих условий.

Режим «Ультра» предназначен для самых шумных мест — метро, автобусов или аэропортов. Здесь шумоподавление работает на максимум, эффективно гася низкочастотный гул двигателей и общий шум толпы.

Во время тестирования в метро наушники заметно снизили уровень шума, позволяя комфортно слушать музыку или подкасты, не выкручивая громкость на максимуме.

Режим «Комфорт» подходит, например, для офиса или библиотеки, где нужно сконцентрироваться на работе или учебе. Шумоподавление работает мягче, убирая фоновые разговоры и гул кондиционера, но не создавая ощущения изоляции.

Режим «Обычный» оптимален для улицы, торговых центров или парков — мест, где важно сохранить связь с окружением.

Наушники подавляют навязчивый шум, но позволяют слышать важные звуки вроде сигналов автомобилей.

Отдельно стоит отметить режим звукопроницаемости, который усиливает окружающие звуки через микрофоны наушников. Удобно в ситуациях, когда нужно услышать объявление на вокзале или быстро пообщаться с кем-то, не снимая наушников.

close Павел Ткачук

Чистый звук при звонках

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC оснащены системой из трех микрофонов для шумоподавления во время вызовов. Алгоритм направленного улавливания звука усиливает голос и подавляет лишний шум, обеспечивая четкое звучание даже в шумных местах.

Особенно удивила система подавления шума ветра.

Во время тестирования на улице в ветреную погоду собеседник слышал голос четко, без характерных шумов и помех. Это полезно для тех, кто часто общается по телефону на улице, во время пробежек или поездок на велосипеде.

После таких условий при звонках в помещении качество связи ожидаемо высокое — голос звучит естественно, без металлического призвука или искажений.

Высокая автономность

Батарея — одно из главных преимуществ FreeBuds SE 4 ANC. При выключенном шумоподавлении наушники работают до 10 часов без подзарядки, а с зарядным чехлом — до 50 часов. Это один из лучших показателей автономности в классе.

С включенным шумоподавлением время работы сокращается до семи часов на одном заряде и до 35 часов с чехлом, что все равно удивляет.

Наушники можно не заряжать целую неделю даже при ежедневном использовании.

А даже если они неожиданно разрядятся, функция быстрой подзарядки обеспечит два часа воспроизведения после пяти минут подзарядки — этого вполне хватит на дорогу или тренировку. Полная зарядка чехла через USB Type-C занимает около двух часов.

close Павел Ткачук

Надежное подключение и управление

Наушники поддерживают Bluetooth 5.4, что обеспечивает стабильное соединение и точную синхронизацию звука с изображением при просмотре видео.

Во время тестирования задержек и разрывов связи не возникало.

Управление реализовано через сенсорные панели на наушниках. Двойное касание — воспроизведение, пауза или ответ на звонок. Тройное касание — переключение треков.

Касание и удержание — переключение режимов шумоподавления или регулировка громкости. Все жесты настраиваются в приложении HUAWEI AI Life.

Первое сопряжение также максимально простое: при открытии чехла автоматически появляется уведомление о подключении.

Если его нет, достаточно на две секунды зажать кнопку на чехле, и уведомление появится. После первой настройки наушники сами подключаются к смартфону при открытии чехла.

close Павел Ткачук

Для кого эти наушники

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — это выбор для тех, кто ищет надежные наушники с шумоподавлением для ежедневного использования без переплаты за премиальные функции.

Наушники отлично подходят для учебы, рабочих звонков, шумоподавления в общественных местах и, конечно, прослушивания музыки.

Безусловно, это не аудиофильское решение с идеальным звуком. Но HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC — это сбалансированная модель, в которой сделана ставка на автономность, удобство и эффективное шумоподавление по разумной цене, что делает ее подходящей для большинства людей.