Обновленный планшет-ноутбук: в России начались продажи MatePad 12 X с Алисой Про

В России стартовали продажи HUAWEI MatePad 12 X — планшета, который легко может заменить ноутбук для работы, учебы и творчества. О том, какие задачи выполняет эта модель и почему это отличный выбор для студентов и представителей творческих профессий, — в обзоре редакции «Газеты.Ru».

Революционный экран PaperMatte

Сердце любого планшета — это экран. У MatePad 12 X 12-дюймовый дисплей с технологией PaperMatte — результат двух лет исследований и разработок инженеров HUAWEI. Вместо традиционного антибликового покрытия при его производстве применяется технология высококонтролируемого нанотравления, вдохновленная процессом полупроводниковой литографии.

Благодаря этому HUAWEI удалось снизить количество бликов по сравнению с предыдущим поколением планшетов на 50%.

И действительно, устройство можно вполне комфортно использовать даже в яркий солнечный день за столом у окна. Изображение остается четким, нет раздражающих отражений и бликов.

Разрешение 2800 × 1840 пикселей (280 PPI) обеспечивает исключительную четкость. Частота обновления 144 Гц делает прокрутку и работу плавными, а адаптивная регулировка от 30 Гц экономит заряд батареи. Яркость можно настроить вручную до 600 нит, а при ярком солнечном свете устройство автоматически поднимает ее до 1000 нит.

Планшет поддерживает HDR Vivid и цветовой охват P3, обеспечивая точную передачу оттенков.

Это особенно важно для тех, кто работает в графических редакторах с изображениями. Еще одно преимущество экрана — забота о зрении. По данным Китайского национального института стандартизации, индекс усталости глаз у пользователей PaperMatte на 34% ниже, а мозговая усталость снижена на 14% по сравнению с использованием планшетов предыдущего поколения. Устройство получило сертификат SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня версии 2.1. При длительной работе с планшетом глаза действительно устают меньше.

close Павел Ткачук

Новый стилус HUAWEI M-Pencil Pro

HUAWEI MatePad 12 X совместим с новым стилусом HUAWEI M-Pencil Pro — правда, его придется купить отдельно, но для первых покупателей он будет доступен за 1 рубль. Шестигранная форма удобно лежит в руке, а датчик касаний дает тактильную обратную связь.

Стилус поддерживает более 16 тысяч уровней интенсивности нажатия от 0 до 500 граммов.

У этого аксессуара множество полезных инструментов. Так, сжатие стилуса открывает кольцевое меню для быстрого выбора форм, цветов и инструментов. Двойное сжатие мгновенно переключает между кистью и ластиком.

Жест поворота позволяет менять форму штриха, крутя стилус влево и вправо, как настоящей кистью на бумаге. А кнопка быстрого выполнения операций в верхней части стилуса одним нажатием запускает приложение «Блокнот» или включает поиск в Яндексе — удобно для быстрого поиска информации о том, что видишь на экране.

close Павел Ткачук

Функционал на уровне ноутбука

Компьютерная версия WPS Office переносит знакомый интерфейс программы для ноутбука на планшет. В ней доступны все функции: редактирование документов, таблицы, презентации, диаграммы и формулы.

Приложение поддерживает изменение размеров окон, работу с несколькими окнами, горячие клавиши. С мышью отображается курсор-стрелка для точного управления. Во время тестирования работа с большими таблицами Excel и многостраничными документами Word проходила плавно, без зависаний. Переключение с ноутбука на планшет оказалось практически незаметным.

На HUAWEI MatePad 12 X можно даже монтировать видео.

Приложение Wondershare Filmora предлагает профессиональные инструменты с более чем 20 комбинациями горячих клавиш. Использовать планшет в качестве ноутбука позволяет умная клавиатура — она у HUAWEI вполне удачная. Весит всего 308 граммов, а ход клавиш 1,5 мм обеспечивает комфортный ввод. Подключается через NearLink, что гарантирует стабильность отклика с минимальной задержкой.

close Павел Ткачук

AI-инструменты для работы и учебы

HUAWEI MatePad 12 X работает на HarmonyOS 4.3 с комплексом AI-решений. За них отвечает Алиса Про — умный ассистент с расширенными возможностями. Она запускается полусекундным нажатием кнопки разблокировки и помогает строить маршруты, заказывать такси, управлять звонками и музыкой.

Нейросеть находит информацию, генерирует идеи, объясняет сложные темы и делает переводы.

Алисе даже можно показать предметы через камеру в Live-режиме и получать ответы. В планшет также интегрирован быстрый поиск Яндекса по изображению на экране.

А в приложении «Блокнот» доступна помощь с текстом: резюмирование, оптимизация и исправление ошибок в трех режимах и шести стилях. Можно писать заметки стилусом от руки — и при необходимости функция «Обведение текста» превратит рукописные заметки в аккуратно оформленный материал.

close Павел Ткачук

Приложение GoPaint и конкурс для творческих

Творческие люди обязательно оценят приложение GoPaint. Его библиотека включает более 150 кистей и более 80 настраиваемых параметров.

Есть даже кисть для масляных красок с трехмерными эффектами, которая позволяет регулировать интенсивность, влажность пигмента и создавать объемные изображения. Умная карта цветов извлекает палитру с любого изображения одним нажатием — это новая опция в приложении.

Главное обновление — функция анимации.

GoPaint теперь поддерживает покадровую анимацию: слои превращаются в кадры, и статичный рисунок оживает. Пригодность планшетов для профессионального использования показали студенты МГАХИ имени В. И. Сурикова — они подготовили работы на тему сказок. Глядя на их иллюстрации, можно смело сказать, что MatePad 12 X идеален для реализации творческого потенциала и профессиональных задач.

Попробовать себя в роли художника может каждый. 14 октября стартует конкурс рисунка GoPaint для всех пользователей планшетов HUAWEI. Любой желающий может создать иллюстрацию в GoPaint на любом планшете HUAWEI и загрузить работу на платформу. Среди призов — планшеты MatePad серии Pro со стилусами M-Pencil Pro, смарт-часы и другие ценные награды.

close Павел Ткачук

Общие характеристики

Нельзя не упомянуть и внешний вид устройства — планшет выглядит изящно, но при этом крепко. Благодаря алюминиевому сплаву MatePad 12 X на 22% прочнее традиционных конструкций. При этом планшет весит всего чуть больше полукилограмма, поэтому его крайне удобно везде брать с собой.

Батарея 10 100 мА·ч выдерживает до 14 часов работы в режиме просмотра видео или до 8 часов интенсивного использования, например, учебы.

Быстрая зарядка SuperCharge заряжает устройство полностью за 85 минут. А благодаря инновационнаой 3D-системе охлаждения планшет стабильно работает даже при интенсивных нагрузках — производительность этой модели выше на 27% по сравнению с предыдущим поколением.

Итог

Таким образом, HUAWEI MatePad 12 X — выбор для тех, кто ищет замену ноутбуку без потери функциональности. Подойдет студентам для конспектов, дизайнерам для цифровых работ, контент-мейкерам для монтажа в поездках. Это устройство для тех, кому важен качественный экран, технологичность и возможность работать или учиться в любом месте.