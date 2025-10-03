Флагманские камеры и нейросети недорого: тест смартфонов серии HUAWEI nova 14

Российские ретейлеры анонсировали линейку смартфонов HUAWEI nova 14, включающую две модели — nova 14 и nova 14 Pro. Новинки ориентированы на пользователей, которые ценят продвинутые возможности фото- и видеосъемки, стильный дизайн и интеграцию ИИ-функций, упрощающих взаимодействие с устройством. Чем удивляют новые смартфоны — в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

Несмотря на близкий дизайн-код, HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro заметно различаются по ощущению и подаче. Старшая модель, nova 14 Pro, предлагает экран с закругленными краями и корпус толщиной 7,78 мм, что традиционно встречается в более дорогом сегменте. Базовая nova 14 использует плоскую OLED-панель и более тонкий корпус (7,18 мм). Кроме того, обе версии могут похвастаться защитой от влаги и пыли по стандарту IP65.

Оба устройства компактны и легки, но различаются в хвате: у Pro плавные скругления, благодаря которым гаджет удобнее и воспринимается тоньше, тогда как у базовой версии плоские грани. Эргономика в целом выверена. В nova 14 Pro отсутствуют ложные нажатия на изогнутых участках дисплея, что важно при активной работе. Базовая модель благодаря небольшим фаскам на гранях может впиваться в ладонь.

Визуальное сходство между этими двумя моделями обеспечивает блок камер — «звездное орбитальное кольцо», символизирующее баланс и гармонию. Цветовая палитра включает четыре исполнения: «Голубой кристалл», «Розовый» (только в Pro), «Белый» и «Черный». Каждый пользователь найдет свою модель: от нейтрального делового стиля до более ярких и оригинальных решений.

Экран

Смартфоны серии HUAWEI nova 14 немного отличаются форматами и технологиями дисплеев. Базовая версия оснащена плоским 6,7-дюймовым LTPS OLED-экраном с поддержкой фиксированных частот обновления — 60, 90 или 120 Гц. Такой вариант ориентирован на пользователей, которым важен баланс между плавностью изображения и предсказуемым энергопотреблением.

Флагманская модель nova 14 Pro получила более продвинутое решение — 6,78-дюймовый LTPO-дисплей с закругленными гранями и адаптивной частотой от 1 до 120 Гц. Технология динамической подстройки позволяет экрану автоматически регулировать частоту в зависимости от сценария. В результате достигается оптимальное сочетание плавности и энергоэффективности: при просмотре видео частота ограничивается 30 или 60 Гц, а для игр или быстрой отрисовки интерфейса поднимается до 120 Гц.

Несмотря на различия, оба дисплея обеспечивают высокий уровень качества изображения, впечатляющий запас яркости и быструю реакцию на касания с частотой 300 Гц. Они одинаково хорошо подходят для просмотра мультимедийного контента, работы с фото и видео, а также для игр.

Камеры

В HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro используется тройная тыльная камера: основная на 50 Мп (RYYB с регулируемой диафрагмой в nova 14 Pro), 12-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и RYYB-сенсором в обеих версиях, а также сверхширокоугольный модуль с разрешением 8 Мп. С таким набором камер пользователь может рассчитывать на стабильные и яркие снимки даже ночью, уникальные фото красивых закатов и отличные портреты.

Главным отличием Pro-версии является инновационный объектив для ультрареалистичной съемки. По заявлению производителя, он обеспечивает повышение точности цветопередачи на 120%, улучшение пространственного разрешения в 150 тыс. раз по сравнению с предыдущим поколением, использование 1,5 млн спектральных каналов для максимально аутентичной передачи тонов кожи, света и теней. Ранее этим объективом оснащались только флагманы бренда.

Селфи-камеры в серии nova 14 получили 50-мегапиксельный датчик, но Pro-версия также может похвастаться еще и вторым фронтальным модулем на 8 Мп с 2-кратным оптическим приближением.

Среди прочих функций камеры стоит отметить наличие скоростной съемки как для основной, так и для фронтальной камеры. Она предназначена для четкой фиксации движущихся объектов, что особенно оценят любители снимать спортивные матчи, детей и питомцев. На других смартфонах зачастую такие снимки получаются смазанными.

Видеосъемка, к слову, тоже радует: в серии HUAWEI nova 14 поддерживается запись вплоть до 4K при 60 кадрах в секунду, в том числе на фронтальную камеру. Также имеется поддержка режима HDR Vivid, который снимает видео с расширенным динамическим диапазоном. На фоне конкурентов обе модели выделяются еще возможностью переключения с фронтальной камеры на тыльные (или наоборот) прямо во время записи.

В целом, обе модели радуют своими фото- и видеовозможностями. В особенности выделяется HUAWEI nova 14 Pro, который предлагает ряд флагманских функций, не встречающихся в его ценовом сегменте.

ИИ и прочие особенности

В смартфонах серии HUAWEI nova 14 реализован целый набор функций, основанных на алгоритмах искусственного интеллекта. В рамках обзора перечислить все невозможно, но выделим самые интересные:

Управление жестами: позволяет прокручивать страницы или делать скриншоты, не касаясь экрана.



Удаление лишних объектов: автоматически убирает случайные элементы на фото (например, прохожих или дорожные знаки).



Скрытие уведомлений: содержимое уведомлений скрывается, если смартфон фиксирует взгляд постороннего человека на экран.



Выбор кадра с наилучшим выражением лица на базе ИИ: если вдруг кто-то моргнул на групповом снимке – не проблема, можно «заимствовать лицо» с более удачного кадра.



Темы на базе ИИ: экран блокировки превращается в отдельную игру, где, например, можно играть в баскетбол.



Шумоподавление на базе ИИ: если вы находитесь в людном месте, ИИ определяет и подавляет фоновый шум, сохраняя ваш голос во время звонка.

На этом интеллектуальные функции не заканчиваются – в смартфоны серии nova 14 интегрирована ИИ-версия «Алиса» от «Яндекса». В заметках появилась удобная функция «Пересказать», которая дает выжимку длинного текста. Также есть функции «Исправить» и «Улучшить». Первая устраняет орфографические и пунктуационные ошибки, а вторая переписывает плохо составленный текст.

Зажатием кнопки питания вызывается ИИ-ассистент «Алиса» с режимом рассуждения, поиска в интернете, генерацией изображений, оживлением фото, переводом текста и другими функциями. Пользователи тарифа «Алиса Про» также получат дополнительные функции, среди которых Live-режим, который позволяет отвечать нейросети на вопросы о том, что видно в камере приложения.

И это лишь часть ИИ-функций, интегрированных в систему новых смартфонов HUAWEI. К слову, nova 14 Pro работает на оболочке EMUI 15, базовая модель — на EMUI 14.2.

Среди прочих особенностей не лишним будет отметить поддержу в HUAWEI nova 14 Pro стандарта Wi-Fi 7 и технологии NearLink, обеспечивающей точный офлайн-поиск устройства в течение 48 часов после его выключения.

Производительность и батарея

За время тестирования HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro не вызывали вопросов относительно их производительности. Смартфоны без проблем справляются с играми, плавно и быстро отрисовывают интерфейс EMUI, а также шустро запускают все приложения. Памяти тоже достаточно: 256 или 512 ГБ в зависимости от версии (у Pro – только 512).

Новинки могут похвастаться аккумуляторами емкостью 5500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт. С таким аккумулятором смартфоны серии nova 14 без проблем «живут» до двух дней.

Комплектация

HUAWEI не изменяет традициям и оснащает смартфоны серии nova 14 всем необходимым. В набор, помимо самого устройства, входят зарядное устройство мощностью 100 Вт с двумя разъемами (USB-A и USB-C), кабель USB-C — USB-C, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-лотка и документация.

Дополнительно производитель позаботился о защите экранов: на дисплеи смартфонов с завода наклеены защитные пленки. В совокупности с комплектными чехлами это минимизирует риски повреждений и продлевает срок службы устройства.

Заключение

Серия HUAWEI nova 14 стала заметным обновлением с премиальными функциями, ориентированным на массового пользователя. Производитель делал ставку на отличные фотовозможности с флагманским уровнем портретной съемки, интеграцией интеллектуальных функций, в том числе российских, стильный дизайн и общее качество.

Отдельным преимуществом HUAWEI nova 14 и nova 14 Pro стала их стоимость. HUAWEI nova 14 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) предлагается за 54 999 руб. Пользователи также получат скидку 8 тыс. руб. и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно. HUAWEI nova 14 в свою очередь стоит 39 999 и 42 999 руб. в версиях с 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ соответственно. Тут также предусмотрена скидка в размере 5 тыс. руб. и 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

Кроме того, пользователи могут получить в приложении My HUAWEI купоны на доступ к самой мощной нейросети Яндекса, YandexGPT 5 Pro, который будет доступен с 10 октября 2025 года по 31 декабря 2025 года. Также предусмотрены купоны на сервисы «Суточно.ру», бесплатное облачное хранилище на 1 ТБ, «VK Музыку», ZARINA, «Ростикс», CDEK и «Смотрешку».