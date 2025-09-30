Huawei Watch GT 6. Рекордная автономность без ущерба для функционала

Еще не успело пройти удивление от потрясающей автономности серии умных часов GT 5 от Huawei, как компания обновила линейку, выпустив на рынок Watch GT 6, в которой две модели способны работать до трех недель без подзарядки. При этом заявлено, что у всех часов серии, кроме более живучей батареи, экраны стали ярче, а функционал шире. Разбираемся, так ли это, и сможет ли флагман этой линейки Huawei Watch GT 6 Pro составить достойную конкуренцию на рынке умных часов.

Дизайн и материалы

Серия Huawei Watch GT 6 в целом продолжает эстетику своих предшественников, классических спортивных часов, но с некоторыми изменениями. Базовая версия Watch GT 6 выполнена из нержавеющей стали и доступна в разных цветах 46 миллиметровой мужской версии и 41-миллиметровой женской, которая, особенно в золотом цвете, напоминает дорогой хронограф.

В редакции «Газета.ру» в течение недели тестировали флагман этой серии — Huawei Watch GT 6 Pro с 46-миллиметровым циферблатом. Поэтому поделимся своими впечатлениями об этой модели.

Их корпус выполнен из титанового сплава, что делает его на порядок прочнее и легче.

При весе часов 54.7 грамма запястью комфортно, они не ощущаются тяжелыми, плотно облегают руку, а при ее изгибе боковые клавиши на корпусе не задеваются. Для снятия ремешка достаточно нажать на кнопку на нем.

Для защиты дисплея здесь используется сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, а задняя панель — из полированной нанокристаллической керамики. В этой модели безель немного приподнят над экраном, и это не только стильная фишка, но и хорошая защита стекла, как мы смогли убедиться. Huawei Watch GT 6 Pro предлагается в трех вариантах дизайна — титановом, коричневом и классическом черном с разными стильными ремешками.

Справа на корпусе часов располагаются две клавиши. Верхняя с вращающейся головкой — для навигации, а нижняя - для запуска тренировок, она объединена с датчиком для снятия показателей здоровья. Скриншот делается их одновременным нажатием и тут же появляется на экране сопряженного смартфона.

Оборотная сторона умных часов, где находятся сенсор, контактная зарядка, микрофон и динамик, покрыта нанокерамикой, защищающей от крема и соленой воды.

Устройство прочное, стандарт защиты — IP69, имеют сертификацию для погружений на глубину до 40 метров, и это новинка для часовой линейки Huawei.

Отметим, что премиальные материалы, такие, как титановый сплав, сапфировое стекло, нанокерамика, в сочетании с продвинутым функционалом в этом ценовом сегменте приятно отличают эти часы от предлагаемых сейчас на рынке конкурентами, использующими, как правило, алюминий, пластик и простое стекло. Они, как и предыдущая модель, выглядят дорогими, надежными и долговечными.

close Pavel Tkachuk

Экран, интерфейс и функциональность

У Huawei Watch GT 6 (41 мм) самый маленький в этой серии 1,32-дюймовый AMOLED-экран, а у GT 6 (46 мм) и GT 6 Pro - 1,47-дюймовые. Разрешение у всех одинаковое — 466 × 466 пикселей, совпадает и пиковая яркость, увеличенная почти в три раза — до 3000 нит, у GT 5 Pro этот показатель - 1200 нит. Как мы смогли убедиться, часы стало еще комфортнее использовать, особенно при ярком солнечном свете. Здесь есть экономящая аккумулятор автонастройка яркости, все отлично читается в любых условиях.

Размеры дисплеев двух последних моделей увеличились по сравнению с GT 5 Pro совсем немного, но эффект от этого ощущается — кажется, на экране стало просторнее, управление жестами четче и в целом взаимодействие с интерфейсом выглядит еще более интуитивным и приятным. Экран стал явно чувствительнее — часы фиксируют, что вы на них смотрите, стабильнее и быстрее, при этом алгоритмы блокировки экрана работают четко, ошибочных включений экрана почти нет, а сенсорная матрица даже при прикосновении мокрыми пальцами реагирует предсказуемо.

Как и в предыдущей модели, компания радует изобилием бесплатных и платных циферблатов — от часовой классики до спортивного экрана, причем, их даже можно менять под настроение в течение дня.

Часы работают на собственной новейшей версии ОС Huawei — HarmonyOS 6.0.0. Они по-прежнему совместимы со всеми основными смартфонными операционными системами и для сопряжения используется приложение Huawei Здоровье. Wi-fi, как и сотовой связи, здесь, к сожалению, нет, соединение со смартфоном происходит по Bluetooth, и благодаря встроенным динамику и микрофону есть возможность отвечать на звонки, не прикасаясь к телефону.

На них отображаются уведомления, на которые можно одним нажатием отвечать заготовленной фразой и эмодзи. Они работают как будильник, секундомер и таймер, в них есть накопитель для загрузки музыки. Через приложение Huawei Здоровье на часы можно загружать сторонние приложения, например, в «Звуке» можно управлять воспроизведением аудио и менять плейлисты.

close Pavel Tkachuk

Мониторинг состояния здоровья

Как и предыдущая модель, эти часы считают шаги и подъемы, измеряют пульс, определяют уровень кислорода в крови, контролируют сон и дыхание даже во время сна, измеряют температуру кожи и следят за менструальным циклом. Но в Huawei Watch GT 6 Pro улучшен мониторинг показателей здоровья, сна и даже потери сознания, расширен набор датчиков, включающих ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, 9-осевой акселерометр, гироскоп и магнитометр.

Устройство поддерживают более 100 спортивных режимов, включая лыжи, бег, плавание, футбол и баскетбол, к нему можно подключить по Bluetooth дополнительные датчики.

Кроме того, это первые в мире умные часы, которые могут рассчитывать виртуальную мощность во время езды на велосипеде, используя данные о скорости, высоте, уклоне и весе пользователя. Они также способны измерять функциональную пороговую мощность (FTP), что помогает велосипедистам оценить свою возможную максимальную мощность.

Процессы контролирует система TrueSense с датчиком последнего поколения, в ней двенадцать каналов для контроля уровня кислорода в крови. Для повышения точности в новой модели изменили прикрывающее датчик стекло, а для обучения алгоритмов измерения пульса различным сценариям были использованы AI-модели.

Точнее и быстрее в Watch GT 6 Pro стал и контроль уровней стресса и восстановления благодаря круглосуточному мониторингу вариабельности сердечного ритма (HRV), при помощи показателей которого часы оценивают эмоциональное состояние и сообщают по временным периодам о повышении нагрузки на нервную систему. Раньше этот процесс занимал полчаса, сейчас — 10 минут.

В разделе «Эмоции» теперь можно не только увидеть базовый уровень стресса, но и оценить свою конкретную эмоцию.

Как и в предыдущей модели, в этих часах для снятия ЭКГ нужно всего лишь приложить на несколько секунд палец к электроду на правой стороне устройства, и оно анализирует сердечный ритм и отмечает отклонения, которые требуют консультации у врача. Но, по нашим ощущениям, система Huawei TruSense в Huawei Watch GT 6 Pro работает лучше, например, пульс и насыщение кислородом измеряются быстрее, а в анализе разделяются фазы и учитываются побочные факторы.

close Pavel Tkachuk

Рекордная автономность

В Watch GT 6 Pro установлен многослойный аккумулятор с высоким содержанием кремния, емкость батареи увеличилась на 65%. При минимальном использовании они, по заявлению производителя, способны функционировать без подзарядки 21 день, а при обычном сценарии с активированными Always On Display и автояркостью - 12 дней. Это по-настоящему рекордная автономность.

По окончании нашего шестидневного теста со всеми включенными датчиками и уведомлениями и одной ежедневной часовой тренировкой часы сохранили более шестидесяти процентов заряда.

Их автономность можно еще больше увеличить за счет отключения ненужных замеров и опций.

В настоящее время ни одни умные часы с таким расширенным функционалом и большим ярким экраном не могут конкурировать с Huawei Watch GT 6 Pro по автономности. Например, базовые модели Apple Watch нуждаются практически в ежедневной подзарядке, а предел Ultra по факту — двое суток. Отметим, что такая же рекордная трехнедельная автономность заявлена и в Huawei Watch GT 6 (46 мм), а Huawei Watch GT 6 (41 мм) способны работать без подзарядки до 14 дней.

В комплекте с WATCH GT 6 Pro есть беспроводная магнитная зарядка, которая позволяет полностью зарядить их примерно за полтора часа.

close Pavel Tkachuk

Вердикт

Huawei вновь создала разнообразную линейку умных часов, где потрясающая автономность сочетается с массой полезных функций. Все часы новой серии Huawei Watch GT 6 предлагают емкую батарею, яркий экран, премиальные материалы корпуса (особенно в версии Pro), полноценный набор функций для фитнеса и здоровья и рассчитаны на самую широкую пользовательскую аудиторию.

А Watch GT 6 Pro могут выбрать те, кто ищет статусное и выносливое устройство для активного образа жизни. Его титановый корпус, защита по стандарту IP69 и возможность погружения на глубину до 40 метров делают его серьезным конкурентом для топовых моделей, вроде Apple Watch Ultra или Samsung Galaxy Watch7 Ultra, но с фундаментальным преимуществом в виде двухнедельной, а не двухдневной работы от батареи.