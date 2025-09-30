На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Huawei Watch GT 6. Рекордная автономность без ущерба для функционала

Huawei довела автономность умных часов до трех недель
Pavel Tkachuk
Еще не успело пройти удивление от потрясающей автономности серии умных часов GT 5 от Huawei, как компания обновила линейку, выпустив на рынок Watch GT 6, в которой две модели способны работать до трех недель без подзарядки. При этом заявлено, что у всех часов серии, кроме более живучей батареи, экраны стали ярче, а функционал шире. Разбираемся, так ли это, и сможет ли флагман этой линейки Huawei Watch GT 6 Pro составить достойную конкуренцию на рынке умных часов.

Дизайн и материалы

Серия Huawei Watch GT 6 в целом продолжает эстетику своих предшественников, классических спортивных часов, но с некоторыми изменениями. Базовая версия Watch GT 6 выполнена из нержавеющей стали и доступна в разных цветах 46 миллиметровой мужской версии и 41-миллиметровой женской, которая, особенно в золотом цвете, напоминает дорогой хронограф.

В редакции «Газета.ру» в течение недели тестировали флагман этой серии — Huawei Watch GT 6 Pro с 46-миллиметровым циферблатом. Поэтому поделимся своими впечатлениями об этой модели.

Их корпус выполнен из титанового сплава, что делает его на порядок прочнее и легче.

При весе часов 54.7 грамма запястью комфортно, они не ощущаются тяжелыми, плотно облегают руку, а при ее изгибе боковые клавиши на корпусе не задеваются. Для снятия ремешка достаточно нажать на кнопку на нем.

Для защиты дисплея здесь используется сапфировое стекло, устойчивое к царапинам, а задняя панель — из полированной нанокристаллической керамики. В этой модели безель немного приподнят над экраном, и это не только стильная фишка, но и хорошая защита стекла, как мы смогли убедиться. Huawei Watch GT 6 Pro предлагается в трех вариантах дизайна — титановом, коричневом и классическом черном с разными стильными ремешками.

Справа на корпусе часов располагаются две клавиши. Верхняя с вращающейся головкой — для навигации, а нижняя - для запуска тренировок, она объединена с датчиком для снятия показателей здоровья. Скриншот делается их одновременным нажатием и тут же появляется на экране сопряженного смартфона.

Оборотная сторона умных часов, где находятся сенсор, контактная зарядка, микрофон и динамик, покрыта нанокерамикой, защищающей от крема и соленой воды.

Устройство прочное, стандарт защиты — IP69, имеют сертификацию для погружений на глубину до 40 метров, и это новинка для часовой линейки Huawei.

Отметим, что премиальные материалы, такие, как титановый сплав, сапфировое стекло, нанокерамика, в сочетании с продвинутым функционалом в этом ценовом сегменте приятно отличают эти часы от предлагаемых сейчас на рынке конкурентами, использующими, как правило, алюминий, пластик и простое стекло. Они, как и предыдущая модель, выглядят дорогими, надежными и долговечными.

close
Pavel Tkachuk

Экран, интерфейс и функциональность

У Huawei Watch GT 6 (41 мм) самый маленький в этой серии 1,32-дюймовый AMOLED-экран, а у GT 6 (46 мм) и GT 6 Pro - 1,47-дюймовые. Разрешение у всех одинаковое — 466 × 466 пикселей, совпадает и пиковая яркость, увеличенная почти в три раза — до 3000 нит, у GT 5 Pro этот показатель - 1200 нит. Как мы смогли убедиться, часы стало еще комфортнее использовать, особенно при ярком солнечном свете. Здесь есть экономящая аккумулятор автонастройка яркости, все отлично читается в любых условиях.

Размеры дисплеев двух последних моделей увеличились по сравнению с GT 5 Pro совсем немного, но эффект от этого ощущается — кажется, на экране стало просторнее, управление жестами четче и в целом взаимодействие с интерфейсом выглядит еще более интуитивным и приятным. Экран стал явно чувствительнее — часы фиксируют, что вы на них смотрите, стабильнее и быстрее, при этом алгоритмы блокировки экрана работают четко, ошибочных включений экрана почти нет, а сенсорная матрица даже при прикосновении мокрыми пальцами реагирует предсказуемо.

Как и в предыдущей модели, компания радует изобилием бесплатных и платных циферблатов — от часовой классики до спортивного экрана, причем, их даже можно менять под настроение в течение дня.

Часы работают на собственной новейшей версии ОС Huawei — HarmonyOS 6.0.0. Они по-прежнему совместимы со всеми основными смартфонными операционными системами и для сопряжения используется приложение Huawei Здоровье. Wi-fi, как и сотовой связи, здесь, к сожалению, нет, соединение со смартфоном происходит по Bluetooth, и благодаря встроенным динамику и микрофону есть возможность отвечать на звонки, не прикасаясь к телефону.

На них отображаются уведомления, на которые можно одним нажатием отвечать заготовленной фразой и эмодзи. Они работают как будильник, секундомер и таймер, в них есть накопитель для загрузки музыки. Через приложение Huawei Здоровье на часы можно загружать сторонние приложения, например, в «Звуке» можно управлять воспроизведением аудио и менять плейлисты.

close
Pavel Tkachuk

Мониторинг состояния здоровья

Как и предыдущая модель, эти часы считают шаги и подъемы, измеряют пульс, определяют уровень кислорода в крови, контролируют сон и дыхание даже во время сна, измеряют температуру кожи и следят за менструальным циклом. Но в Huawei Watch GT 6 Pro улучшен мониторинг показателей здоровья, сна и даже потери сознания, расширен набор датчиков, включающих ЭКГ, измерение уровня кислорода в крови, 9-осевой акселерометр, гироскоп и магнитометр.

Устройство поддерживают более 100 спортивных режимов, включая лыжи, бег, плавание, футбол и баскетбол, к нему можно подключить по Bluetooth дополнительные датчики.

Кроме того, это первые в мире умные часы, которые могут рассчитывать виртуальную мощность во время езды на велосипеде, используя данные о скорости, высоте, уклоне и весе пользователя. Они также способны измерять функциональную пороговую мощность (FTP), что помогает велосипедистам оценить свою возможную максимальную мощность.

Процессы контролирует система TrueSense с датчиком последнего поколения, в ней двенадцать каналов для контроля уровня кислорода в крови. Для повышения точности в новой модели изменили прикрывающее датчик стекло, а для обучения алгоритмов измерения пульса различным сценариям были использованы AI-модели.

Точнее и быстрее в Watch GT 6 Pro стал и контроль уровней стресса и восстановления благодаря круглосуточному мониторингу вариабельности сердечного ритма (HRV), при помощи показателей которого часы оценивают эмоциональное состояние и сообщают по временным периодам о повышении нагрузки на нервную систему. Раньше этот процесс занимал полчаса, сейчас — 10 минут.

В разделе «Эмоции» теперь можно не только увидеть базовый уровень стресса, но и оценить свою конкретную эмоцию.

Как и в предыдущей модели, в этих часах для снятия ЭКГ нужно всего лишь приложить на несколько секунд палец к электроду на правой стороне устройства, и оно анализирует сердечный ритм и отмечает отклонения, которые требуют консультации у врача. Но, по нашим ощущениям, система Huawei TruSense в Huawei Watch GT 6 Pro работает лучше, например, пульс и насыщение кислородом измеряются быстрее, а в анализе разделяются фазы и учитываются побочные факторы.

close
Pavel Tkachuk

Рекордная автономность

В Watch GT 6 Pro установлен многослойный аккумулятор с высоким содержанием кремния, емкость батареи увеличилась на 65%. При минимальном использовании они, по заявлению производителя, способны функционировать без подзарядки 21 день, а при обычном сценарии с активированными Always On Display и автояркостью - 12 дней. Это по-настоящему рекордная автономность.

По окончании нашего шестидневного теста со всеми включенными датчиками и уведомлениями и одной ежедневной часовой тренировкой часы сохранили более шестидесяти процентов заряда.

Их автономность можно еще больше увеличить за счет отключения ненужных замеров и опций.

В настоящее время ни одни умные часы с таким расширенным функционалом и большим ярким экраном не могут конкурировать с Huawei Watch GT 6 Pro по автономности. Например, базовые модели Apple Watch нуждаются практически в ежедневной подзарядке, а предел Ultra по факту — двое суток. Отметим, что такая же рекордная трехнедельная автономность заявлена и в Huawei Watch GT 6 (46 мм), а Huawei Watch GT 6 (41 мм) способны работать без подзарядки до 14 дней.

В комплекте с WATCH GT 6 Pro есть беспроводная магнитная зарядка, которая позволяет полностью зарядить их примерно за полтора часа.

close
Pavel Tkachuk

Вердикт

Huawei вновь создала разнообразную линейку умных часов, где потрясающая автономность сочетается с массой полезных функций. Все часы новой серии Huawei Watch GT 6 предлагают емкую батарею, яркий экран, премиальные материалы корпуса (особенно в версии Pro), полноценный набор функций для фитнеса и здоровья и рассчитаны на самую широкую пользовательскую аудиторию.

А Watch GT 6 Pro могут выбрать те, кто ищет статусное и выносливое устройство для активного образа жизни. Его титановый корпус, защита по стандарту IP69 и возможность погружения на глубину до 40 метров делают его серьезным конкурентом для топовых моделей, вроде Apple Watch Ultra или Samsung Galaxy Watch7 Ultra, но с фундаментальным преимуществом в виде двухнедельной, а не двухдневной работы от батареи.

