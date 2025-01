От GTA VI до Civilization VII. Самые ожидаемые игры 2025 года

GTA VI

Начнем с GTA VI — самой ожидаемой игры 2025 года. Официальной информации о ней довольно мало. Есть всего лишь один трейлер, примерная дата релиза и общие фразы близких к студии-разработчику Rockstar людей. Все их высказывания можно привести к общему знаменателю: GTA VI – это все то, за что мы любим GTA V, но помноженное как минимум надвое. Игроков ждет большая карта (целый штат Леонида, а не просто пара-тройка городов. – «Газета.Ru»), мир с более глубокой симуляцией жизни, а также невероятной красоты графика. Так, глава издательства Take-Two, которой принадлежит Rockstar, Штраус Зельник в недавнем интервью заявил, что игроки даже представить себе не могут, насколько крутой окажется GTA VI. Заявление максимально громкое и расплывчатое, но… В нем не хочется сомневаться, потому что серия GTA всегда поднимала планку качества видеоигр, и нет никаких сомнений, что это случится снова.

Дата релиза: осень 2025 года;

Платформы: Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Doom: Dark Ages

Если ранжировать проекты в подборке по уровню известности франшиз, которые они представляют, то игре Doom: Dark Ages самое место после GTA. Doom: Dark Ages – это третья игра в серии после ее перезапуска в 2016 году. Однако в плане внутренней хронологии мира Dark Ages станет приквелом. Новая игра расскажет о событиях во вселенной Doom, предшествующих созданию порталов на спутниках Марса, через которые в мир людей проникли демоны (с этого события и берет свое начало сюжет всех игр Doom. – «Газета.Ru»). Из истории Dark Ages игроки наконец узнают, как главный герой всех шутеров, так называемый Палач Рока, стал тем, кем стал. События Dark Ages развернутся в сеттинге альтернативного Средневековья, что и станет главной изюминкой нового проекта (до этого Doom был типичным представителем научно-фантастической тематики. – «Газета.Ru»). Боевая система будет сосредоточена на сражениях без использования огнестрельного оружия, поэтому Палач Рока получит соответствующее оружие: щит-бензопилу, что-то вроде моргенштерна, коломет и другие изощренные орудия расправы над демонами.

Дата релиза: 2025 год;

Платформы: Xbox Series X/S, PlayStation 5, ПК.

Death Stranding 2: On The Breach

Death Stranding 2: On The Breach – это прямое продолжение игры Death Stranding 2019 года от культового японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Хоть оригинал и не стал шедевром, он все равно обрел большую фанатскую базу. За счет оригинального мира, уникальных игровых механик и, конечно, персонажей, которые получили внешность популярных актеров вроде Нормана Ридуса, Мадса Миккельсена, Леи Сейду и не только. Сиквел, к слову, продолжит радовать игроков известными лицами – наверняка известно, что в Death Stranding 2, кроме перечисленных звезд, появится актриса Эль Фаннинг. Сюжет новинки продолжит начавшуюся в первой части историю: если в Death Stranding главный герой – курьер Сэм Бриджес – восстанавливал хиральную сеть (аналог интернета в мире игры. – «Газета.Ru») только в разрушенных катаклизмами США, то в Death Stranding 2 ему предстоит повторить подвиг в большем масштабе и объединить уже весь мир. Подробности как о геймплейной части Death Stranding 2, так и о сюжетной содержатся в тайне. Хотя в одном из интервью Кодзима признался, что на него сильно повлияла пандемия COVID-19, из-за чего он переписал сценарий проекта.

Дата релиза: 2025 год;

Платформы: PlayStation 5

Metroid Prime 4: Beyond

Metroid – это одна из самых известных франшиз Nintendo, которая по популярности уступает разве что Super Mario и Zelda. Один из родоначальников и законодателей жанра «метроидвания», главными атрибутами которого являются прокачка героя, постепенное открытие большого мира, а также изобретательные бои с боссами. Большая часть игр серии Metroid имеют двухмерную перспективу, но четвертая получит элементы шутера с видом от первого лица. Последний раз разработчики заигрывали с этим жанром аж в 2002 году в игре Metroid Prime. Причем эксперимент оказался удачным – Metroid Prime до сих пор считается одной из лучших частей в серии. Про сюжет Metroid Prime 4 известно крайне мало – из единственного трейлера игры можно понять только то, что в ней появится Силукс — один из главных злодеев вселенной Metroid. А еще трейлер дает понять, что Metroid Prime 4 сохранит мрачную атмосферу космического ужастика, вдохновленного фильмом «Чужой». Нельзя не отметить и довольно богатый визуальный стиль игры, который наталкивает некоторых геймеров и журналистов на мысль о том, что Metroid Prime 4 станет одной из первых игр для Switch 2, будущей консоли Nintendo, запланированной как раз на 2025 год.

Релиз: 2025 год;

Платформы: Nintendo Switch.

Assassin's Creed Shadows

Плох тот год, что проходит без появления новой части Assassin's Creed. Наступивший год будет хорошим – ведь на него запланирован релиз Assassin's Creed Shadows. Shadows – это уже 14-я часть в серии. В ней игроков отправят в новый сеттинг – феодальную Японию XVI века. В роли главных героев выступят девушка-ассасин Наоэ и темнокожий самурай Ясукэ. Геймплей предполагает нелинейную кампанию, ориентированную на отслеживание и устранение целей в любом порядке. Игрокам предстоит исследовать феодальную Японию, выполнять квесты, улучшать навыки и находить новое снаряжение. В общем, делать все то, что игрокам полюбилось в предыдущих частях, но с поправкой на новые декорации. Из новшеств ожидается улучшенная физическая модель, за счет которой окружение в игре должно стать разрушаемым. Вряд ли Shadows станет откровением в мире видеоигр, но ждать от новинки хорошего, а главное – зрелищного аттракциона точно стоит, так как в этом плане серия Assassin's Creed уже давно хорошо себя зарекомендовала.

Дата релиза: 14 февраля 2025 года;

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК, Mac, iPad.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country – это долгожданная новинка в серии игр Mafia от разработчиков из Hangar 13. Как несложно догадаться по названию, проекты этой франшизы посвящены итальянской организованной преступности. Однако, поскольку данная серия была вдохновлена фильмами «Крестный отец», события предыдущих трех частей Mafia разворачивались в США. The Old Country же станет первой игрой в серии, где гангстерская тематика сохранится, но местом действия наконец-то выступит Италия. Исторический период – начало XX века. Антигерой — бедный молодой шахтер и сирота Энцо Фавара, по иронии судьбы получивший шанс присоединиться к влиятельной мафиозной семье Дона Торризи. Под управлением игрока ему предстоит пройти тяжелый, кровавый и полный сложных моральных дилемм путь от шестерки до уважаемого лейтенанта. Разработчики обещают, что бои в игре станут более тактическими, а сюжет – гораздо разветвленнее. Выглядеть, судя по трейлеру, проект также будет потрясающе. Как минимум за счет насыщенных деталями пейзажей Сицилии.

Релиз: 2025 год;

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra – это долгожданная видеоигра, основанная на супергеройской вселенной Marvel Comics. Проект анонсировали еще в сентябре 2022 года, но с тех пор новая информация о нем почти не появлялась. Несмотря на это, известно, что события игры развернутся в оккупированном Париже 1943 года во время Второй мировой войны. Американский суперсолдат Стив Роджерс вместе с Аззури (королем Ваканды и действующей Черной Пантерой. – «Газета.Ru»), отправятся во Францию, чтобы разрушить планы нацистской организации «Гидра». Кроме двух уже упомянутых супергероев, геймерам в Rise of Hydra дадут поиграть за американского спецназовца Габриэля Джонса и шпионку из Ваканды Нанали. Про особенности геймплея подробностей нет. Хотя по трейлеру можно предположить, что игроков ждет динамичный экшен с видом от третьего лица.

Релиз: 2025 года

Платформы: не объявлены, но предполагается, что игра выйдет как минимум на PlayStation 5, а также Xbox Series S/X.

Civilization VII

Одно из самых захватывающих приключений в 2025 году также должна подарить Civilization VII. Новая стратегическая игра, по слухам, продолжит традиции серии. В частности, цель останется прежней – игроку придется построить свою цивилизацию, начиная с античности и заканчивая современностью с бурным развитием технологий. В Civilization VII разработчики обещают улучшить графику, добавить новые механики и расширить возможности для игроков. Ожидается, что игра будет включать в себя более детализированные карты, новые юниты и здания, а также улучшенную систему дипломатии. Это позволит игрокам глубже погрузиться в мир стратегии и политики, создавая сложные альянсы и ведя дипломатические переговоры. Одной из ключевых особенностей Civilization VII станет возможность играть в кооперативном режиме, что добавит новое измерение в игровой процесс. Игроки смогут объединяться в альянсы, чтобы вместе противостоять врагам или соревноваться в гонке за технологическим превосходством.

Дата выхода: 11 февраля 2025 года;

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ПК, Mac.