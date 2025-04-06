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Названы суточные потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад»

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действия группировки «Запад»
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Reuters

Министерство обороны России сообщило об успешных наступательных действиях группировки войск «Запад» на Харьковском и Луганском направлениях. Деталями ведомство поделилось в Telegram-канале.

По данным министерства, в результате целенаправленных ударов по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Радьковка, Двуречанское и Загоруйковка Харьковской области, а также Макеевка Луганской Народной Республики, произошло улучшение тактического положения российских войск. Потери противника оцениваются в 230 военнослужащих.

Кроме того, уничтожены три американских боевых бронированных машины MaxxPro, четыре пикапа, четыре артиллерийских орудия (включая два образца западного производства), станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Удары были нанесены по подразделениям механизированной бригады ВСУ, а также по формированиям двух бригад территориальной обороны и пограничного отряда Украины.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Басовка в Сумской области.

Ранее на Украине заявили, что Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета.

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