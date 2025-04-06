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Влюбленного подростка, который сбежал из рехаба и обматерил гаишников, задержали

В Краснодарском крае задержали подростка, сбежавшего из рехаба с возлюбленной
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Shutterstock

В Краснодарском крае следователи задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела возбужденного в отношении 15-летней девушки и 16-летнего молодого человека, подозреваемых в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

По информации источника, правоохранители установили местонахождение 16-летнего подозреваемого в угоне автомобиля и задержали подростка.

До этого сообщалось, что на видео попала погоня полиции за влюбленными подростками, сбежавшими из рехаба. Нарушители сами задокументировали происходящее и сняли погоню из салона автомобиля на видео. В ролике, который опубликовали в соцсетях, сбежавшие матерятся и оскорбляют сотрудников полиции.

Отмечается, что во время погони машина с подростками начала дымиться, в результате чего им пришлось остановиться. Затем несовершеннолетние попытались сбежать, двоих из них поймали правоохранители.

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