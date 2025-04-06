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В Таиланде врачи вытащили с того света подростка из России с инфарктом

У подростка из России случился инфаркт в Таиланде из-за ОРВИ
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Gerry Broome/AP

В Таиланде госпитализировали 15-летнего школьника из Хабаровска, у которого случился инфаркт. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как рассказала мать подростка, сначала он пожаловался на боль в руке, а затем появились неприятные ощущения в груди. В четыре утра россиянка отвезла ребенка в госпиталь в Паттайе. Врачи сообщили, что у мальчика подозрение на инфаркт, и ему требуется срочное шунтирование.

Сначала медики запросили депозит 100 тысяч бат (примерно 245 тысяч рублей). Но пока семья пыталась связаться со страховой, подростку стало хуже, его в критическом состоянии увезли в реанимацию.

По словам близких школьника, началось все с того, что мать подхватила ОРВИ и заразила им сына. У него начались осложнения. Тайские медики заявили, что инфекция поразила сердце подростка.

Операция прошла успешно. Сейчас мальчик пришел в себя. Страховая компания согласилась покрыть все расходы. Семья планирует пока остаться в Таиланде.

До этого российские врачи спасли младенца с врожденным пороком сердца. 5-месячная девочка находилась на грани инфаркта.

Врачи рассказали, что это достаточно редкий порок, который встречается у 3-5 младенцев на 100 тысяч новорожденных. Проявляется он в первые месяцы жизни.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. В течение двух недель после операции девочка находилась под наблюдением медиков, после ее выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию.

Ранее у подростка развился паралич из-за инфаркта спинного мозга после тренировки с гантелями.

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