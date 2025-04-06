Чемпион НБА об Овечкине: завидую ему белой завистью

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов заявил, что завидует белой завистью достижению форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, оформившего 894-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Чикаго Блэкхоукс». Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, величие 39-летнего капитана «Кэпс» связано с тем, что он обрел величие по ходу своей карьеры, а не после ее завершения.

«Конечно, белая зависть и радость за наших ребят. Овечкин — это уже легендарная личность, он стал легендарным хоккеистом уже во время своей карьеры. Что будет дальше, можно только фантазировать. Он большой молодец! Я очень рад. Карьера классная, длинная и стабильная», — заявил Мозгов.

«Вашингтон» в ночь на 5 апреля на своем льду одержал победу над «Чикаго» со счетом 5:3, в этой встрече Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Уэйном Гретцки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры «Вашингтон» набрал 107 очков и закрепился на второй строчке в сводной таблице НХЛ. Забросить историческую рекордную шайбу и стать лучшим снайпером всех времен он может уже в воскресенье, 6 апреля, когда «Кэпс» сыграют в гостях против «Айлендерс». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Сидни Кросби оценил старания Александра Овечкина забить 895-й гол в игре с «Чикаго»