ВСУ атаковали подстанцию в Ростовской области

Украинские беспилотники атаковали в Ростовской области энергообъект филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии», — говорится в сообщении.

6 апреля в результате атаки беспилотника ВСУ оказалась повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго» в Крыму. Также целью противника стали энергообъекты в Брянской, Ростовской и Воронежской областях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий по ударам по энергообъектам Украины, если ВСУ продолжат атаковать российские объекты.

Также представитель Кремля отметил, что Россия довела до сведения США информацию о нарушениях Украиной соглашения. Американской стороне передали список со всеми энергообъектами, которые были атакованы ВСУ в период действия моратория.

Ранее в МИД России заявили, что атаки Украины на энергообъекты подтверждают ее недоговороспособность.