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Россиян предупредили о масштабной волне кибератак с дипфейками

Марков: количество кибератак с дипфейками может вырасти до десятков миллионов
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Количество кибератак с использованием дипфейков за три года может увеличиться до десятков миллионов. Таким прогнозом с РИА Новости поделился исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.

«Если сегодня число подтвержденных атак с использованием дипфейков исчисляется десятками тысяч, то в ближайшие несколько лет (я бы сказал, через три года) речь уже пойдет о десятках миллионов таких атак», — отметил эксперт.

По его словам, причиной этому станет общедоступность технологий. Марков считает, что уже через три года любой сможет клонировать голос или накладывать чужое лицо на фото и видео.

Эксперт допускает, что уже сегодня число атак с дипфейками может быть гораздо выше, чем указывается в официальной статистике. Все потому, что многие люди обращаются в полицию только в тех случаях, когда надеются вернуть похищенные деньги.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал вносить в Уголовный кодекс России новые преступления, появившиеся с развитием технологий. По его словам, необходимо ежедневно мониторить социальную среду, консультироваться с правоохранителями, чтобы быстро реагировать на появление тех или иных деяний, в частности, с использованием искусственного интеллекта.

Ранее россиян предупредили о распространении дипфейков с главами регионов.

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