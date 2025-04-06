Российские военные взяли под контроль населенный пункт на границе с Курской областью

Российские подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Басовка в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что российские военные также поразили нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня в Курской области.

Накануне российские военные нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины в районах трех населенных пунктов в Курской области и 12 населенных пунктов в Сумской области. В Минобороны уточнили, что часть подвергшихся ударам позиций украинских формирований располагалась около Журавки, Басовки, Храповщины, Владимировки, Локни, Водолаг, Юнаковки, Мирополья, Беловод и Новониколаевки.

Тем же утром журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщили, что в настоящее время на окраинах Олешни в Курской области идут ожесточенные бои. ВСУ активно используют бронированную технику на данном участке фронта, но Вооруженные силы РФ продолжают выдавливать их из населенного пункта.

Ранее депутат Рады заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета.