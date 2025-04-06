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Лолита пожаловалась на ЖКХ: «Шабат у сантехников»

Певица Милявская заявила, что «Жилищник» два дня не может починить ей раковину
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Пресс-служба/Звук

Певица Лолита Милявская пожаловалась в Telegram-канале, что ГБУ «Жилищник Басманного района» уже два дня не может починить ей раковину.

Милявская рассказала о проблемах с сантехникой 5 апреля. У артистки протекла раковина, когда она закрашивала седину. Лолита позвонила «Жилищнику». Там ей сказали ожидать сантехника 3 часа. По словам артистки, от ремонтников плохо пахло, когда они пришли. Мужчины сообщили, что у певицы засор, который устраняется платно. В итоге, как отметила исполнительница, сантехники ее послали.

Сегодня Лолита рассказала, что сантехник, которого она вызывала, не пришел, хотя обещал в течение 9 часов. На данный момент она снова ожидает специалистов, которые сообщили, что приедут в течение 7 часов. Милявская заявила, что из раковины потекло то, что «было в кастрюлях у верхних этажей». По словам певицы, засор похож на «блевотину с листами свежей петрушки».

«Шли вторые сутки. Конечно же, гении! Так безнаказанно брать деньги за «обслуживание» с большей половины домов столицы и не сидеть могут только гении. Блин... Вот я дура!! Вчера же суббота была!! Шабат у сантехников, плавно переходящий в понедельник!! Спасибо пожарным и медикам, которые к гражданам всегда лицом, а не дряблой жопой канализаций хамов. (Вот вариант расшифровки ЖКХ)», — заявила артистка.

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