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Золотистый ретривер по кличке Зои помог спасти пропавшего мальчика

В США собака привлекла хозяина лаем и спасла пропавшего трехлетнего ребенка
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Nikaletto/Shutterstock/FOTODOM

Золотистый ретривер из США помог спасти пропавшего ребенка, пишет Washington Post.

Инцидент произошел в прошлом месяце в штате Теннесси. Днем 17 марта Брэд Шофро, хозяин трехлетней Зои, работал на компьютере, когда внезапно услышал громкий лай собаки в наушниках. «Она начала сходить с ума, лаяла как сумасшедшая», — вспоминает хозяин золотистого ретривера.

Такое поведение, по словам мужчины, было для Зои нетипичным. Поэтому Шофро бросился к окно, решив что кто-то пытается ограбить его дом, но сразу понял причину беспокойства собаки. Она пыталась привлечь внимание хозяина к трехлетнему мальчику, который оказался рядом с соседним домом. Никого из взрослых поблизости не было, и Шофро отправился к соседу, чтобы убедиться, что это не один из его детей или ребенок, которого он знал.

Затем мужчины вдвоем стали расспрашивать малыша, но мальчик лишь указал на дом через дорогу. Там ребенка вновь никто не узнал, но жильцы присоединились к поискам его опекунов и стали обходить дома на улице. Затем взрослые позвонили в полицию, и уже через несколько минут правоохранители прибыли, чтобы забрать мальчика, родители которого уже обратились с заявлением об его исчезновении.

После этого полицейские пообщались с Шофро, чтобы закончить свой отчет, и похвалили Зои за ее развитые навыки оповещения. Если бы не она, никто бы не понял, что этот ребенок оказался в опасности, уверен хозяин ретривера.

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