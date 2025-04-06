Российские военные уничтожили группировку ВСУ в Часовом Яре

Российские военные уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в микрорайоне Западный в Часовом Яре, который расположен в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

«В Часовом Яре в микрорайоне Западный противник уничтожен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские войска пытаются безуспешно контратаковать и несут большие потери.

6 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ будут удерживать Часов Яр до последнего, чтобы не потерять стратегические высоты. Если российским военным удастся освободить город, то потом Вооруженные силы России смогут продвигаться очень быстро до славянско-краматорской агломерации, поскольку у ВСУ нет укрепрайонов после Часова Яра, отметил он. По словам Марочко, украинская сторона делает все возможное, чтобы не дать российским солдатам продвинуться по направлению Дружковки и других населенных пунктов, находящихся у Часова Яра.

До этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры писал, что у Часова Яра уничтожили сеть укреплений и около 30 военных ВСУ. По словам источника агентства, артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии вели огонь с помощью реактивной артиллерии и ТОС «Солнцепек».

Ранее российский боец рассказал, как операторы используют FPV-дроны в боях за Часов Яр.