Стив, мы все потеряли. Три признака деградации Apple

Что не так с обновлениями?

Worldwide Developer Conference (WWDC) — мероприятие, на котором Apple традиционно представляет новые операционные системы (iOS, macOS, iPadOS, visionOS, watchOS и tvOS). В этот раз Apple, как обычно, не оставила без внимания ни одну из них. И сделала это дежурно, потому что все обновления можно назвать минорными.

Взять хотя бы iOS, главную по числу пользователей платформу для Apple. Компания уделила 18-й версии меньше 15 минут, хотя презентация длилась почти два часа. Что больше всего запомнилось пользователям? Возможность кастомизации интерфейса: теперь можно настраивать цвета иконок на рабочем столе и в центре управления.

Спасибо, Apple, в Android такая опция присутствует уже минимум три года.

iPad давно стали головной болью для Apple. C одной стороны, iPad Pro c чипом M4 — одно из самых мощных устройств Apple сейчас, даже если брать в расчет компьютеры. А с другой, iPadOS и не пытается задействовать эту мощь. Блогеры, журналисты, пользователи — все просят Apple добавить в планшеты нативную поддержку программ от macOS, но вместо этого получают приложение «Калькулятор», которого не было в iPadOS 17 лет. Анонс «Калькулятора» был бы хорошей самоиронией для Apple, если бы одно из престижнейших IT-изданий в мире — The Verge — не выделило это приложение как главное нововведение iPadOS 18.

В случае с компьютерами ситуация тоже обстоит не очень хорошо. Похвалить новинку особо не за что. Apple c помпой представила тесную интеграцию с iOS — теперь на компьютере Apple в отдельном окне можно открыть рабочий стол iPhone, благодаря чему смартфоном можно управлять с десктопа. Во-первых, вторично: в Windows давно есть похожая синхронизация с Android. Во-вторых, польза данной опции непонятна. Наверняка разработчикам под iOS данная фишка пригодится для отладки приложений, но для обывателей придумать хорошие сценарии сложно.

VisionOS 2 не достойна своего звания, поскольку это обновление уровня visionOS 1.5. Платформе добавили поддержку ультрашироких виртуальных мониторов, новый жест, новые симуляции для отдыха и функцию преобразования двухмерных фотографий в «пространственные». Последнее звучит впечатляюще, но по факту просто добавляет изображениям стереоскопический эффект. То есть после обработки объект на переднем плане отделяется от фона, благодаря чему создается эффект объемности.

В App Store и Google Play много бесплатных приложений, которые могут обработать любую картинку так же.

Операционная система tvOS 18 тоже не тянет на звание нового поколения. Выделяется только одна функция — InSight. Она показывает профили актеров в кадре при воспроизведении фильмов в Apple TV+. Американцев, вероятно, эта функция и удивила, а вот россияне только похихикали, так как в «Кинопоиске» похожий сервис существует с релиза.

К watchOS 11 вопросов нет: эту операционную систему в Apple действительно хорошо обновили. Добавили функцию перевода речи на язык пользователя в реальном времени, а еще появился удобный сервис Vitals, который представляет собой что-то вроде медкарты. Приятные и важные мелочи.

ИИ пусть весь мир подождет

Самой ожидаемой темой WWDC был искусственный интеллект. Потому что Apple — единственный IT-гигант, который на начало 2024 года не включился в эту гонку. Google, Microsoft, Samsung, Huawei, Xiaomi — у всех этих и не только производителей ПО и электроники уже были фирменные ИИ-платформы для смартфонов и/или компьютеров. Apple на этом треке безнадежно отставала, но была надежда, что этот «зверь» копит силы для невероятного броска. Бросок случился, но им компания только сократила разрыв с конкурентами и не добилась первенства.

Продукт получил название Apple Intelligence, сокращенно AI. Так Apple претенциозно решила бросить вызов всем разработчикам искусственного интеллекта, который в английском языке тоже обозначается аббревиатурой AI (Artificial Intelligence). Замах, безусловно, хороший, да вот с ударом вышло не очень.

Проблема Apple Intelligence не в том, что это плохой сервис, а в том, что он не дает ничего нового. Apple Intelligence делает все то же самое, что и Gemini в Android и Copilot в Windows. То есть Apple Intelligence — это фоновый ИИ, который в различных приложениях дает подсказки: например, выдергивает из долгих email-переписок самое актуальное, коротко пересказывает содержание больших статей в интернете, умеет генерировать текст и изображение.

И потом, так ли велика в этом заслуга самой Apple? Например, та же Siri похорошела за счет интеграции с ChatGPT от OpenAI. По сути, Siri и есть ChatGPT, но с другой оболочкой. И это… унизительно для Apple. Два главных минуса такой схемы справедливо высмеял в X (Twitter) Илон Маск.

Во-первых, он укорил Apple за то, что она, будучи третьей по величине корпорацией в мире, не смогла своими силами разработать полноценный ИИ-сервис. Во-вторых, Apple доверилась стороннему разработчику — OpenAI. Это плохо с точки зрения информационной безопасности, потому что у OpenAI нет столь хорошей репутации с точки зрения защиты данных. В истории ChatGPT уже были странные баги, из-за которых люди видели в своей истории переписки с ботом сообщения других пользователей.

Другой большой проблемой ИИ-решения Apple, как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, является низкий уровень совместимости с устройствами компании. Apple Intelligence будет работать только на iPhone 15 Pro, Pro Max и будущих смартфонах, а также на планшетах и компьютерах с чипами M1 и новее.

«Ситуация с устройствами сложилась из-за того, что Apple Intelligence — не полностью продукт Apple. Apple не контролирует сервис целиком, поэтому не может оптимизировать для более широкого числа устройств», — объяснил эксперт.

Кроме того Муртазин обратил внимание на то, что как минимум до конца 2024 года Apple Intelligence будет поддерживать только английский язык. Данное ограничение сильно ограничивает пользовательскую базу нового сервиса и тем самым не позволяет Apple вырваться с позиции догоняющих.

Железный потенциал

WWDC обнажила проблемы Apple по части ПО, однако компания давно не представляла и инновационные устройства тоже. Да, в начале года компания выпустила гарнитуру Apple Vision Pro, но она не пользуется таким же спросом, как iPhone, iPad, Mac или даже Apple Watch и Apple TV. Как развивать гарнитуру, в Apple, похоже, тоже представляют с трудом.

Vision Pro плохо продается как в США, так и в России. В США, в некоторых магазинах гарнитура продается тиражом в несколько штук в неделю, а в России из-за невостребованности цена на Vision Pro у некоторых продавцов опустилась до 200-220 тыс. рублей при розничной цене в США $3,5 тыс. (около 312 тыс. рублей по курсу на момент публикации материала)

iPhone все еще пользуются бешеной популярностью во всем мире. Но как долго это продлится, учитывая, что дизайн устройств не меняется, максимальная мощность не используется, а возможности камер расширяются с черепашьей скоростью? Новые функции при этом зачастую являются заимствованными у других вендоров. Последний раз про iPhone говорили «такое есть только у Apple», когда вышел iPhone 14 Pro c Dynamic Island.

В железной гонке Apple до сих пор держится в авангарде только за счет своих фирменных процессоров, которые объективно являются лучшими. Характерно это как для серии А, так и для серии М. Однако и с ними начинают происходить странные вещи.

Apple стремительно наращивает скорость смены поколений. Например, между выходом чипов М3 и М4 прошло около шести месяцев. Причина спешки наверняка объяснима с точки зрения бизнес-процессов, но пользователям ее понять сложно, учитывая, что от поколения к поколению прирост мощности составляет не более 30%.

К тому же неясно, как Apple намерена дальше поддерживать высокую скорость прогресса, поскольку ее новейшие чипы уже создаются по 3-нанометровому техпроцессу. А это значит, что и возможности дальнейшей миниатюризации скоро будут исчерпаны.