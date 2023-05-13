Джиу-джитсу, голодание и тестостерон: как IT-миллиардеры создали себе идеальные тела

Павел Дуров обнажил пресс и «руки-базуки» в Instagram*, а Марк Цукерберг всегда готов провести удушающий прием в поединке по бразильскому джиу-джитсу. При этом Джек Дорси увлекается медитацией и интервальным голоданием, а Джефф Безос — искусственным увеличением уровня тестостерона, хотя прямо это и не подтверждает. Как миллиардеры из Кремниевой долины получили идеальное тело и поддерживают свою физическую форму — в материале «Газеты.Ru».

Основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) всего два снимка, и каждый из них примечателен тем, что бизнесмен демонстрировал свои успехи в фитнесе.

На первом за 2023 год фото российский бизнесмен с гражданствами ОАЭ и Франции предстал в черной майке с накачанными руками. В подписи к снимку он указал, что «тяжелые времена рождают сильных людей», а «легкие времена рождают слабых людей».

Это цитата из книги Майкла Хопфа «Те, кто остается». В прошлом ее ошибочно приписывали члену династии шейхов Дубая Хамдану ибн Рашиду Аль Мактуму. Именно в Дубае базируется штаб-квартира Telegram и дом Дурова.

close 100% Durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В интернете цитата регулярно используется в качестве мема, зачастую с использованием иллюстраций, посвященных истории Древнего Рима и ее правителей.

Неизвестно, встретил ли Дуров цитату именно в таком виде, но через пару недель на новом снимке IT-миллиардер предстал в образе римского гладиатора — в плаще с голым торсом на фоне горного пейзажа. Снимок был сделан на территории пустыни внутри ОАЭ.

На этот раз он процитировал римского императора и философа Марка Аврелия: «То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности».

По словам рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), Дуров занимается в спортзале в Дубае самостоятельно, и периодически они встречают друг друга во время выполнения упражнений. Сам Дуров описывал свои тренировочный режим достаточно лаконично, без каких-либо особенностей.

«Умеренные, но регулярные упражнения делают людей здоровее, и они дольше живут. Лично я немного занимаюсь кардио (ходьба/езда на велосипеде/плавание на открытом воздухе), но больше мне нравится тренироваться с небольшими весами», — рассказывал глава Telegram.

В прошлые годы Дуров публиковал личные снимки с обнаженным торсом в Instagram, а также верхом на коне в арабской пустыне. IT-предприниматель неоднократно говорил о пользе физических нагрузок в спортзале, а также сообщал о личном положительном опыте интервального голодания.

Неизвестно, приметил ли посты Дурова глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и владелец мессенджера WhatsApp Марк Цукерберг, но вскоре от него последовал «ответный» пост в соцсетях.

На снимках с турнира по бразильскому джиу-джитсу американский предприниматель также предстает спортсменом. По словам предпринимателя, турнир стал для него дебютным.

Однако, даже участвуя в соревнованиях впервые, Цукерберг не остался без наград, заняв первое и второе места в командных выступлениях в составе академии Guerrilla Jiu Jitsu.

Его наставником стал известный мастер единоборств Дэйв Камарильо, которого миллиардер поблагодарил в соцсетях за тренировку.

В апреле 2022 года Цукерберг уже демонстрировал навыки MMA со спарринг-партнером, профессиональным бойцом UFC Кхай Ву.

В ролике бизнесмен тренирует удары руками и ногами, а также пробует перевести соперника в партер, чтобы затем провести болевой прием. По словам Цукерберга, он увлекся смешанными единоборствами во время пандемии COVID-19 и с тех пор проводит регулярные занятия.

«В этом есть что-то такое первобытное. За это время я заразил интересом к MMA кучу своих друзей. Это очень весело, потому что теперь мы вместе тренируемся и вместе боремся»,

— отмечал Цукерберг в подкасте The Joe Rogan Experience.

Руководитель IT-гиганта заметил, что очень любит и смотреть схватки по смешанным единоборствам, а также общается со многими известными бойцами.

Алекс Карп

Генеральный директор американской технокомпании Palantir Алекс Карп является фанатом фитнеса и даже в рабочие дни уделяет несколько часов физическим упражнениям.

55-летний глава IT-компании рассказал, что имеет 7% жира в организме. По его словам, это связано с тем, что он каждую неделю проводит не менее пяти часов на беговых лыжах. «Я часто тренируюсь в сельской местности недалеко от своего дома в Нью-Гэмпшире», — отмечал он.

close 100% Vincent Isore/Global Look Press

Карп заметил, что в фитнесе фокусируется на расстоянии, а не на скорости, чему, как уверяет миллиардер, научился у спортсменов в Норвегии.

«Чтобы бегать как олень, вы должны проводить 90% своего времени, бегая как улитка. Такой подход создает мощную базу для физической подготовки», — уверен бизнесмен.

Предприниматель также сообщил, что ежедневно занимается тай-чи и растяжкой, а в своем офисе всегда хранит очки для плавания.

При этом журналисты отмечают, что Карп регулярно появляется на интервью в лыжной экипировке. По словам Карпа, он не сидит на строгой диете, но исключил сахар в повседневной жизни.

«Если у меня особое событие, то я ем сахар. Если я путешествую, и у кого-то есть действительно хороший датский шоколадный торт, то я наслаждаюсь каждой минутой его поедания», — признавался миллиардер.

Один из основателей Twitter Джек Дорси ушел в интервальное голодание и специальный комплекс упражнений, в основе которого расслабление мышщ организма и прогулки от дома до работы и обратно.

При этом Дорси обладает достаточно странными пристрастиями в еде. Бывший глава Twitter употребляет пищу только раз в день в течение рабочей недели, а по выходным и вовсе голодает.

Единственный прием пищи у Дорси проходит каждый вечер в промежуток между 18:30 и 21:00. Обычно он ест рыбу, цыпленка или стейк с салатом из овощей, а на десерт у Дорси ягоды, либо темный шоколад.

close 100% Джек Дорси Paul Jeffers/Fairfax Media/Getty Images

Он также признавался, что употребляет мультивитамины и «огромное количество» витамина C. Создатель Twitter считает, что такой режим позволяет ему «сохранить остроту ума».

Дорси ежедневно добирается до работы пешком, тратя на это примерно 75 минут. При этом бизнесмен заверил, что продолжительная прогулка помогает «чувствовать себя живым».

Основатель Twitter не пользуется услугами фитнес-тренера, а занимается самостоятельно по семь минут в день с помощью мобильного приложения. Дорси начинает свой день с ледяных ванн, а также посвящает много времени медитации.

«Ничего не дает мне больше уверенности, чем возможность выйти из комнатной температуры прямо в холод. Особенно по утрам, когда я залезаю в ледяную ванну после теплой постели — я чувствую, что если я могу сделать такую малость, причиняющую огромные страдания, то я могу сделать практически все что угодно», — пояснял предприниматель свои привычки.

Однако далеко не все согласны с такой версией режима питания от Дорси. Некоторые в сети считают, что Дорси имеет симптомы пищевого расстройства. Тем не менее, сам IT-миллиардер остается доволен своей жизнью, и его внешний вид скорее говорит в пользу того, что такая необычная методика в его случае «работает».

Основатель Amazon Джефф Безос ради превращения в культуриста в свои 59 лет решился на тестостеронзаместительную терапию — по крайней мере так утверждают многие пользователи сети и специалисты в области фитнеса.

Сам Безос прямо не подтверждал эту информацию, но и ни разу не опровергал данные утверждения. В интервью Безос в первую очередь хвалит свою диету, которая включает жареную игуану и осьминога на завтрак, а также непоколебимую приверженность тренировкам и восьмичасовой сон. Но не все верят, что это единственные составляющие успеха.

«Ни единого шанса, что дело только в диете и физических упражнениях», — уверена дерматолог из Майами Роберта Дель Кампо.

По мнению канадского бодибилдера и пауэрлифтера, магистра в области кинезиологии Грега Дусетта, мультимиллиардер определенно не мог достигнуть такого феноменального роста мышечной массы лишь за счет физических нагрузок.

Причина — возраст миллиардера. После 50 лет уровень тестостерона невозможно повышать лишь за счет еды и естественных пищевых добавок, необходимы серьезные препараты и медицинские процедуры.

«Тебе 58 лет, и ты выглядишь так круто в этом возрасте? Конечно, он использовал препараты. Единственный шанс иметь такую форму в таком возрасте, и это все равно было бы исключительным случаем, — если бы вся его жизнь была посвящена тренировкам и пауэрлифтингу», — отметил Дусетт.

По словам кинезиолога, нет ни одной причины для Безоса не провести терапию с повышением тестостерона, учитывая его финансовое состояние и связи.

«Вы не становитесь лучше с возрастом. А сейчас у него больше мышечной массы, чем 20 лет назад. Тестостерон помогает не только в тренировках, но и в мыслительной деятельности. Уверен, Безос думал и в этом ключе», — добавил Дусетт.

Трансформация Безоса из обычного бизнесмена в накаченного культуриста стала очевидна еще осенью 2021 года. Тогда IT-миллиардеру было 57 лет. Он опубликовал пост в Twitter, который сопровождался фотографией миллиардера с голым торсом, стоящим за табличкой с надписью «Опасность! Крутой обрыв со смертельным исходом».