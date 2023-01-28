Как победить зависимость от смартфона? Одна рекомендация, которая помогает

Регулярное многочасовое пролистывание постов в соцсетях связано с цветным дисплеем гаджетов, уверены блогеры и пользователи соцсетей. По их словам, переход в черно-белый режим решает проблему и делает любое устройство неинтересным. Опрошенные «Газетой.Ru» врачи разошлись во мнениях о том, насколько такая рекомендация реально поможет победить зависимость.

Одна настройка в смартфоне

Проблема с постоянным просмотром контента в смартфоне решаема, уверены блогеры и пользователи соцсетей. По их словам, существует решение, которое не требует усилий от пользователей — перевод экрана в черно-белый, или монохромный режим.

Настройка имеется и в iPhone, и в смартфонах на Android.

Для ее включения на iOS необходимо перейти в «Настройки», затем в раздел «Универсальный доступ». Внутри меню выбрать пункт «Дисплей и размер текста». Далее нужно пролистать до конца списка и выбрать «Светофильтры». Затем нужно лишь нажать на переключатель, и по умолчанию будет выбран режим «Оттенки серого».

На Android сначала нужно включить настройки для разработчиков. Для этого в настройках нужно открыть пункт «О телефоне» и сделать семь быстрых коротких нажатий на строку «Номер сборки». Для смартфонов от Xiaomi такую же процедуру нужно сделать со строкой «Версия MIUI».

Затем необходимо перейти в настройки для разработчиков и выбрать пункт «Имитировать аномалию». Внутри раздела будет доступен переключатель у пункта «Монохромный режим». Именно его и нужно активировать.

Блогеры и пользователи сети уверены, что в настоящее время в приложениях и дизайне смартфонов все активнее используются механизмы зависимости.

Одним из первых идейных вдохновителей перехода в черно-белый режим стал Тристан Харрис, бывший руководитель отдела дизайн-этики Google. После увольнения из корпорации в 2016 году разработчик заявлял о необходимости борьбы с бесконтрольным использованием гаджетов.

Харрис считал полезными две меры борьбы с зависимостью — отказ от цветного дисплея и использование на смартфоне лишь нескольких жизненно необходимых приложений, которые могут уместиться на один экран в главном меню. В пример он приводил «Карты», сервисы заказа такси и «Камеру».

Уверенные блогеры

Канадский блогер Джек Денмо уверен, что именно отказ от цветного дисплея позволит минимизировать риски многочасового пролистывания постов в соцсетях и просмотра роликов. Он называет подобную практику «попаданием в кроличью нору дофамина», так называемого гормона радости.

«Цвета стимулируют нас, и именно поэтому они должны быть только в реальной жизни. Нужно убрать цвета не только из смартфона, но и из компьютера. Бесцветный смартфон не выглядит привлекательным, и к нему не хочется лишний раз прикасаться», — рассказывал он.

Денмо также признался, что в целях борьбы с вредными привычками ежедневно ведет специальный список, в котором ставит галочку каждый раз, когда проводит целый день без цветного дисплея у смартфона и компьютера.

По его словам, черно-белый режим устраняет многие отвлекающие факторы, в том числе желание пролистывать Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube. Также блогер заверил, что пользователь не потеряет от такого перехода никаких эмоций, а лишь начнет приобретать их, так как будет «активнее искать цвета в реальной жизни».

«Включите черно-белый режим прямо сейчас, хотя бы на пару минут. И продолжите смотреть это видео. Ваш мозг будет говорить вам: «Что это такое? Это неинтересно и никак не стимулирует, включи цвета обратно!» — заключил канадец.

22-летняя студентка Татьяна также поделилась опытом перехода на монохромный режим. По ее словам, эксперимент точно показал, что цветные картинки интересовали ее куда больше, чем черно-белые.

«Я быстрее пролистывала картинки, так как они меня не привлекали, и больше обращала внимание на текстовые посты или читала статьи в Telegram. С черно-белым режимом особо не посмотришь картинки и истории в «ВКонтакте» и Instagram, поэтому я слушала музыку», — отмечала девушка.

Она также констатировала, что с переходом в монохромный режим не хотелось смотреть видеоролики на YouTube.

«Я не играла в игры, не смотрела фото на телефоне, не заходила в соцсеть Snapchat. Телефон в черно-белом режиме стал грустным, и мне не очень хотелось смотреть на него», — заключила студентка.

Скептически настроенные врачи

Опрошенные «Газетой.Ru» медики разошлись в оценках эффективности такого перехода в черно-белый режим.

Врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова сказала «Газете.Ru», что при использовании монохромной схемы у человека первое время будет уходить больше времени на поиск нужных приложений.

«Цветные картинки, безусловно, приятнее черно-белых для нашего мозга, но для наших глаз гораздо важнее соблюдение зрительного режима и правильная эргономика рабочего места», — пояснила она.

Однако специалист уверена, что при постоянном использовании раздражение и напряжение уйдут, а глаза и мозг адаптируются к черно-белому режиму.

«На первых порах глазам придется совершать больше движений, тщательнее вглядываясь в экран, так как мы ориентируемся по цвету иконок», — заключила Меркулова.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил «Газете.Ru», что черно-белый режим не мешал пользователям раньше постоянно смотреть телевизор, а переход в настройки на смартфоне говорит о том, что человек скорее хочет попробовать еще одну функцию.

«Уход от цветного дисплея — это самообман, потому что человек смог сам выставить настройки. Этот способ не стоит воспринимать всерьез как способ преодоления зависимости от смартфона», — уверен специалист.

По словам Ковтуна, он не находил каких-либо научных исследований в России и за рубежом, которые бы подтверждали, что отказ от цветного дисплея и переход на черно-белый режим помогают бороться с зависимостью от гаджетов.

Клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина сообщила «Газете.Ru», что для человеческого глаза черно-белый фон является более простым и четким для восприятия. Она поддержала переход на такой режим для снижения интереса к гаджету, но не уверена в таком способе борьбы с настоящей зависимостью.

«Снижает ли черно-белый экран привлекательность смартфона? В известной мере, думаю, да. Хотя, как показывает практика, в конце 80-х и начале 90-х, когда у детей были в использовании черно-белые игры, они «залипали» на них не хуже тех, кто сейчас не выпускает из рук смартфон», — уточнила специалист.

По мнению Кузьминой, большое значение для появления зависимости от смартфона имеют и ритмичные типовые движения кончиками пальцев. Эти воздействия имеют влияние на кору головного мозга, отметила она.

«Черно-белый экран действительно менее эмоционально-значимый стимул, чем цветной, поэтому снизить именно эмоциональную привлекательность телефона путем перевода экрана в черно-белый режим можно», — заключила психолог.