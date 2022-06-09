«Мир фактически обнулился»: спецпредставитель Путина заявил о конце глобализации

В чистой зоне производства чипов на заводе «Микрон» в Зеленограде, 2022 год

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков считает, что России необходим технологический суверенитет для выживания. По его мнению, страну ждет «островизация» производства, когда все необходимые товары и услуги будут производиться внутри государства.

Технологический суверенитет

Дмитрий Песков отметил, что ни у одной страны мира пока нет технологического суверенитета, который, по его мнению, необходим для «выживания» крупных государств «в ближайшие десятилетия».

«Что такое технологический суверенитет? Это когда вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас чатитесь, может быть выключен. Раньше это воспринималось как фантастика, а сегодня это реальность, риск и угроза», — написал Песков в статье для РБК.

По его словам, в 2020 году «мир фактически обнулился». А теперь есть четыре сценария развития стран. Первый – «Новый левый национализм», когда в странах начинают звучать лозунги «отнять и поделить», доминируют идеи всеобщего равенства и «примата национальной экономики». В качестве примера такой стратегии эксперт привел фразы «America first», «India makes» и «Китай превыше всего».

Вторым сценарием спецпредставитель российского лидера назвал «Зеленый посткапитализм», когда страны уходят «от модели прямого зарабатывания денег» и уделяют внимание экологии, углеродному следу.

«Еще один сценарий — «Островизация», разделение крупных техноэкономических блоков. И последний, пожалуй, самый интересный — «Период полураспада», когда мы входим в период распада международных институтов», — добавил Песков.

«Островизация»

По его мнению, «наиболее вероятный» сценарий для России в ближайшие годы – «Островизация».

«Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров. То есть страны, все крупные техноэкономические блоки захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории», — пояснил эксперт.

По его словам, для достижения этого России необходим технологический суверенитет.

«Технологический суверенитет — это реализация части нашего сценария про то, как построить собственный «остров», на котором мы главные, мы взрослые, мы принимаем решения, мы за них отвечаем. Это главная история на ближайшие 10 лет для нас, а еще для таких стран, как США, Китай, возможно — для Индии», — уверен спецпредставитель президента России.

Он отметил, что на пути к достижению технологического суверенитета стране предстоит ответить на «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии, а также наладить «экспорт глобальной безопасности» и решить «проблемы человеческого капитала». Эксперт добавил, что, хотя задачи могут показаться невыполнимыми, это не так.

Он также уверен, что в этом году началась новая холодная война.

Когнитивный суверенитет

«Нет смысла заниматься технологиями, не решив проблему когнитивного суверенитета. Когнитивный суверенитет — это когда вам в голову не могут положить чужой смысл, и у вас достаточно собственных аналитических способностей, чтобы отделять то, что вам действительно нужно, от того, что вам навязано чужими», — написал Песков.

Он считает, что в последние 20 лет в России когнитивный суверенитет «практически отсутствовал» и стране навязывали неподходящие, «токсичные» экономические, технологические и образовательные практики.

«Технологический суверенитет должен решать простые задачи: обеспечивать безопасность, получать энергию, продовольственную независимость, товары первой необходимости, транспортную связность, производство информации, доступ к средствам производства средств производства», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Он уверен, что Россия также должна иметь свои отдельные программы по двигателям и климатические технологии. А «роль технологий становится настолько большой, что продавать их за деньги — преступление». При этом Песков подчеркнул, что страна не должна быть изолирована от мира.

«Будущее — это, конечно, зеркальные сделки. У кого-то нужный нам процессор, а у нас есть нужные ему ракеты. Давайте мы ракеты поменяем на процессоры, но так, чтобы обменяться еще и R&D, и что функционирование одной системы в одной стране привязано к другой системе в другой стране», — предложил Песков.

Он заключил, что в России «должна появиться вторая промышленность», опирающаяся «не на министерства и корпорации, а непосредственно на команды разработчиков, на средние технологические компании и на университеты».