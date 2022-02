Реинкарнация PSP или провальная игрушка: что говорят о Steam Deck

Первые обзоры и отзывы

Американские журналисты и блогеры, получившие Steam Deck среди первых, отмечают ее нестабильность и слабый аккумулятор при запуске AAA-тайтлов. В обзоре The Verge среди иных минусов новинки были названы сырое и «забагованное» программное обеспечение, а также шумный вентилятор. Среди ключевых недостатков отмечается слабая автономность при запуске требовательных игр с высокими настройками графики и отсутствие оптимизации под некоторые популярные проекты, которые все еще не совместимы с управлением Steam Deck.

Однако журналисты The Verge выделили и много плюсов — в первую очередь за счет того, что консоль оснащается мощным железом за доступную цену. Также отмечаются широкие возможности настроек элементов управления, что позволяет самостоятельно «подогнать» неоптимизированные под Deck игры. Портативная консоль позволяет сбалансировать производительность и скорость разрядки батареи в зависимости от выбранных настроек графики. Особо выделяется возможность запуска прерванной сессии — игра продолжится с того же места, когда пользователь ее прекратил, выключив Steam Deck. К тому же, это полноценный компьютер, работающий под управлением SteamOS 3.0, которая основана на легком и гибком дистрибутиве Arch Linux.

Соучредитель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл лично доставлял консоли первым покупателям. Пользователь Reddit с ником @bitfiddler0 утверждает, что на прошлой неделе он получил, как ему показалось, спам-письмо, в котором говорилось, что его Steam Deck приедет раньше обещанного. Автор поста доверил жене встретить курьера, хоть он и не особо верил в правдивость письма, а сам уехал с друзьями кататься на лыжах.

В итоге к ним действительно пришел курьер — это был соучредитель и генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл вместе со своей съемочной группой.

Первые отзывы покупателей в основном положительные. Категорически недовольных пользователей в социальных сетях пока не наблюдается. Возможно, обнаруженные The Verge недостатки к этому моменту уже были исправлены обновлениями, которые, как отмечаются, появляются чуть ли не каждый день. Чаще всего среди тех, кто уже опробовал консоль, встречаются жалобы на ее крупный размер и недолговечный аккумулятор.

Особенность Steam Deck

На прошлой неделе Гейб Ньюэлл в интервью с IGN заявил о том, что Steam Deck окажет такое же влияние на игровую индустрию, какое iPhone оказал на рынок мобильных телефонов. Генеральный директор Valve также отметил, что спрос на консоли оказался намного выше, чем ожидалось.

«Переходной точкой для мобильных устройств стал iPhone. Сейчас мы достигли новой точки, когда портативные игровые устройства могут делать практически что угодно, и для любителей ПК-гейминга открываются отличные перспективы. Мне кажется, [Steam Deck — прим ред.] станет точкой невозврата для портативных решений, после которой рынок ПК уже не сможет отказаться от подобных устройств», — считает Ньюэлл.

В беседе с «Газетой.Ru» независимый игровой эксперт Виктор Зуев рассказал, что консоль от Valve кажется ему очень интересной.

«Сейчас разработчики с энтузиазмом отмечают, что они начинают оптимизировать свои игры конкретно под Steam Deck, помечая специальной иконкой тот факт, что игра «дружит» с консолью. Это хороший знак, потому что при покупке игры на ПК пользователи сталкиваются с проблемой оптимизации, потому что компьютеров и их конфигураций существует огромное множество, а Steam Deck — это фиксированная конфигурация. Разработчики смогут выжать максимум из того, что там есть. И это значит, что, покупая игру на Steam Deck, она точно запустится и пойдет, и пользователю не придется шаманить с настройками и танцевать с бубном», — отметил Зуев.

Эксперт считает, что Steam Deck удобнее, так как он позволяет играть в кресле, самолете или даже гамаке и не быть «привязанным» к столу.

«Что касается веса — это около 670 г, что тяжелее всех существующих мобильных платформ, если сравнивать с телефоном, Nintendo Switch и планшетами, но это не тяжелее ноутбуков, на которых привыкли играть наши соотечественники. Так что здесь я не вижу никакой проблемы», — рассказал Зуев.

Стоит понимать, что мобильность не всегда заключается в том, что нужно играть вне дома, считает Зуев. Мобильность также заключается в том, что, когда многие на удаленке, можно выключить компьютер после рабочего дня, прилечь на диване и поиграть в любимые игры.

«Как владелец Nintendo Switch отмечу, что чаще всего я использую его в сочетании с зарядкой именно в пределах дома или дачи, чтобы как-то сменить обстановку и выйти из-за компьютера. Если я хочу продолжить играть, я делаю это в более комфортных условиях, а не остаюсь на том же самом месте. Поэтому мобильность надо воспринимать так», — отметил Зуев.

Steam Deck в России

Официально купить портативную консоль на сайте Steam Deck в России или встать «в очередь» невозможно. В США гаджет доступен по цене от $400 до $650 (около 37,2 тыс. руб. и около 60,8 тыс. руб.).

«Этот товар нельзя забронировать в вашей стране», — сказано на сайте Steam.

Представители «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо» сообщили «Газете.Ru», что у них нет никакой информации о возможном появлении в их сетях в обозримом будущем. Учитывая, что в США Steam Deck не будет продаваться в крупных розничных магазинах электроники, ожидать, что Россия станет исключением, не стоит.

«Я смотрю на будущее Steam Deck очень оптимистично, потому что это очень интересный гибрид компьютера и консолей, по сути не имеющий аналогов. Наверное, можно сравнить его с Nintendo Switch, в библиотеке которого встречается очень много игр из Steam. Но они там стоят других денег, особенно для России — у нас есть свои локальные цены», — читает Зуев.

Например, видеоигра The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition в Steam стоит на данный момент 300 руб. по скидке, а в нормальные дни — 1,5 тыс. руб. В то же время на портативной консоли Nintendo ее предлагают по цене в 4,5 тыс. руб.

Эксперт считает, что для российского пользователя Steam Deck «интереснее» Nintendo Switch, потому как позволяет перенести свою библиотеку Steam в мобильный формат.

«У Steam Deck наблюдаются сейчас проблемы с количеством устройств — это давно было понятно. Как только Valve объявила о сборе предзаказов, там уже выстроились очереди, а предзаказы уже были все разобраны. Это говорит о том, что объем поставок будет небольшим. Точное количество не называлось, и это будет скорее пробный тираж. Не стоит рассчитывать, что в первом полугодии объем будет таким, что покроет весь спрос. Сейчас в принципе проблемы во всем мире с поставками, чипами и COVID-19 — все это отразилось на поставках таких консолях как PlayStation 5 и Xbox Series, что уж говорить об экспериментальной платформе Steam Deck», — поделился Зуев.

Он заключил, что в данном случае россиянам придется довольствоваться обзорами заграничных ютуберов. Зуев не исключил, что «перекупы» смогут каким-то образом добыть одну или две консоли и привезти их в Россию. Таким образом первые полгода Steam Deck будет очень экзотичной и редкой консолью во всем мире.