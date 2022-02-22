Продуктивность для каждого: в России появился планшет Huawei MatePad

Передовые технологии по доступной цене
Не так давно планшеты воспринимались как дополнительное устройство для просмотра фильмов или чтения книг, однако теперь возможности этих гаджетов существенно расширились, превратив их в полноценное рабочее место – притом компактных размеров. Разумеется, и опции для развлечений в результате стали только шире. Обновленный Huawei MatePad позволяет создавать и редактировать документы, презентации, проводить видеоконференции и общаться с друзьями, снимать фото и видео, читать книги, играть, смотреть фильмы и сериалы. Сценариев использования может быть множество, и все их способно воплотить в жизнь одно устройство.
Huawei MatePad с диагональю 10,4 дюйма – это передовые технологии флагманского уровня по доступной цене, способные удовлетворить нужды самой широкой аудитории. Модификация с подключением по Wi-Fi, оперативной памятью 4 Гб и постоянной – 64 Гб будет продаваться за 19990 рублей, модификация с Wi-Fi / LTE и увеличенным хранилищем 128 Гб обойдется в 26990 рублей.
За производительность отвечает восьмиядерный процессор Huawei Kirin 710A, который в сочетании с операционной системой HarmonyOS 2.0 решает масштабные задачи притом одновременно. Если дополнить девайс аксессуарами – стилусом, мышкой, чехлом-клавиатурой, то он превратится в полноценное рабочее место, оставаясь легче и компактнее любого ноутбука. Стараниями инженеров Huawei планшет в элегантном корпусе со скругленными углами весит всего 450 г: его удобно держать в руках и носить с собой хоть целый день, не испытывая при этом дискомфорта.
Как ноутбук, только меньше
Huawei MatePad получил новый дизайн рабочего стола, в частности, для комфортного использования мыши. Если навести курсор на панель с часто используемыми приложениями, то можно просмотреть каждое окно без необходимости его открывать. По Bluetooth к устройству подключается фирменная клавиатура Huawei Smart Magnetic Keyboard (она же чехол) с длиной хода клавиш 1,3 мм и тактильным откликом для точного набора текста. В магазине AppGallery доступны приложения Microsoft Office, адаптированные для устройств Huawei.
Такой мобильный персональный компьютер можно дополнить стилусом Huawei M-Pencil 2-го поколения для создания рисунков, пометок, графиков, перетаскивания файлов и фрагментов текста из одного окна в другое. Стилус поддерживает 4096 степеней нажатия и письмо при наклоненном положении, что помогает с точностью зафиксировать малейшие касания экрана.
Планшет Huawei MatePad имеет функцию разделенного экрана, что позволяет одновременно открыть до четырех окон приложений и совмещать, например, общение и просмотр кино, или делать записи во время рабочей беседы по видеосвязи.
Экран новинки имеет двойной сертификат TÜV Rheinland, подтверждающий защиту от синего света и отсутствие мерцания, что обеспечивает безопасность гаджета для зрения даже при длительном использовании. Такая забота о пользователе особенно важна, учитывая, что от 2К-экрана планшета с диагональю 10,4 дюйма, гарантирующего потрясающие визуальные ощущения, не так-то просто оторваться.
Уникальные возможности
Не меньшее внимание в новой модели было уделено и воспроизведению звука. Планшет оснащен аудиосистемой с четырьмя динамиками, которая настроена по стандартам Harman Kardon – мирового производителя продвинутых аудиоустройств. В результате динамики MatePad обеспечивают эффект погружения в фильм или звуки любимой музыки, а фирменные аудиоэффекты Huawei Histen 7.0 добавляют звучанию объем и реалистичность.
Еще один немаловажный фактор, касающийся звука – усовершенствованный алгоритм MatePad, фильтрующий шумы во время видеозвонков и конференций. Он исключит из беседы, например, гул машин на улице или разговоры людей в переполненном кафе, при этом голос владельца будет передан максимально четко с помощью трех строенных микрофонов. И это крайне важная опция, ведь планшет хорош как раз тем, что его удобно брать с собой и использовать где угодно.
Владельцам нескольких устройств Huawei доступны уникальные возможности по быстрому и беспроводному взаимодействию гаджетов. Это позволяет, например, передать проекцию смартфона на планшет, чтобы получить доступ к мобильным приложениям и памяти. Либо – как вариант – отобразить на планшете экран ноутбука, чтобы рисовать или делать пометки при помощи стилуса. Наконец, переносить файлы с одного устройство на другое можно простым перетаскиванием – достаточно движения пальца.
Как и для любого мобильного устройства, одним из ключевых параметров планшета является емкость батареи. В этом отношении новинка также выглядит достойно: Huawei MatePad имеет аккумулятор большой емкости 7250 мАч и предлагает до 11 часов просмотра загруженного в память видео без подзарядки.