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Технологии

Должны отвечать за публикации: Индия призовет соцсети к ответу

Индия заставит Facebook и Twitter отвечать за деструктив

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Jon Nazca/Reuters
Законодатели в Вашингтоне и Брюсселе работают над мерами по привлечению технологических корпораций, таких как Facebook и Twitter, к ответственности за контент, публикуемый на их онлайн-платформах. К общему тренду, ставшему особенно актуальным во время пандемии коронавируса, теперь намерена присоединиться и Индия – крупнейший рынок социальных сетей в мире. 

Официальный Дели заявил, что социальные сети должны отвечать за публикации, размещаемые с неверифицированных аккаунтов. Для этого профильный парламентский комитет рекомендовал создать надзорный орган и разработать соответствующий правовой механизм, сообщает Bloomberg.
 
Согласно действующему индийскому законодательству, транснациональные корпорации не могут быть привлечены к ответственности за материалы, создаваемые пользователями.

Это правило работает, при условии соблюдения иностранными ИТ-компаниями Руководства по посредничеству, принятого в Индии в 2021 году.

Документ включает требования о создании на территории страны их официальных офисов, а также назначении должностных лиц, отвечающих за соблюдение законов и взаимодействующих с местными властями.
 
Как сообщил представитель правящей партии «Бхаратия Джаната» господин Чаудхари, рекомендации будут представлены в парламент 29 ноября. Если они будут приняты, распространение деструктивного контента будет грозить интернет-площадкам штрафами в размере до 4% от их годового глобального оборота.

Похожие санкции к нарушителям готовятся принять в рамках Закона о цифровых услугах и в Европейском союзе.

В России схожий закон о самоконтроле соцсетей действует с 1 февраля 2021 года. Согласно российским нормам, неудаление противоправной информации может стоить недобросовестным онлайн-платформам от 4 до 8 млн рублей, а в случае повторного нарушения – от 1/20 до 1/5 годовой выручки.
 
Правительство Индии намерено включить поправки об ответственности социальных сетей в законопроект о защите персональных данных, который начали разрабатывать ещё в 2019 году.

Документ направлен на защиту конфиденциальности пользователей и обеспечение контроля над тем, как такие компании, как Amazon и Google, собирают, обрабатывают и хранят их персональные данные.
 
Быстрое распространение смартфонов в Индии привело к взрывному росту объемов личной и конфиденциальной информации.

Однако обновление законов о персональных данных не поспевало за цифровизацией общества, что вызвало обеспокоенность среди активистов и общественных групп по поводу возможных злоупотреблений.

Как отмечает Bloomberg, правительству премьер-министра Нарендры Моди потребовалось два года, чтобы принять правовую инициативу о защите данных после того, как Верховный суд постановил, что конфиденциальность является фундаментальным правом граждан. 
 
 

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