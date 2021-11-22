Как Apple в целях экономии убирает из iPhone полезные технологии и аксессуары

Компания Apple во многом возглавила развитие всей индустрии мобильных устройств, и часть производителей пытается подражать ей, следуя трендам, которые задает компания. Каждый год Apple представляет новое поколение iPhone и отказывается от некоторых разработок, функций, технологий и аксессуаров, а другие вендоры это копируют. Подробнее о тренде Apple на отказ от технологий и ее причинах — в материале «Газеты.Ru».

iPhone 7

В 2007 году Стив Джобс в ходе презентации Apple со сцены объявил о том, что в этот день будет представлено три революционных продукта, среди которых iPod, мобильный телефон и коммуникатор для выхода в интернет.

«Три вещи: широкоэкранный сенсорный iPod, революционный мобильный телефон и революционное мобильное устройство для связи с интернетом. iPod, телефон и интернет-коммуникатор. iPod, телефон… Вы понимаете, да? Это не три разных девайса, а один. И мы зовем его iPhone», — сказал Стив Джобс.

Так как iPhone 2G был коммуникатором, телефоном и плеером, он получил соответствующий разъем для наушников, как и все последующие смартфоны Apple. Они поставлялись с наушниками, которые подключались по аудиовыходу 3,5 мм, в то время как другие мобильные телефоны того времени имели аудиоджек на 2,5 мм.

Спустя 9 лет, в 2016 году, был представлен iPhone 7, который лишился этого разъема. Пользователям предлагалось использовать переходник с Lightning на наушники, который шел в комплекте, а позже Apple и вовсе отказалась от него, помещая в коробку с iPhone наушники с выходом Lightning.

Компания объяснила такое решение рациональным использованием пространства, который занимал интерфейс.

Такой шаг со стороны основоположника трендов подхватили и другие производители, и в 2021 году обнаружить в выпускаемых смартфонах 3,5 мм-аудиоразъем практически невозможно. Исключением являются лишь недорогие устройства из бюджетного сегмента.

iPhone X

В 2017 году производители в попытке задействовать максимально доступную полезную площадь поверхности дисплея придумали так называемые «безграничные дисплеи». В отличие от других вендоров, которые все же оставляли тонкие рамки под использование фронтальных камер, Apple использовала «монобровь», то есть вырез в дисплее.

В этот вырез компания поместила биометрический сканер лица, который, по заявлению компании, намного безопаснее и точнее физического сканера отпечатков пальцев Touch ID, от которого компания решила отказаться.

Но за последний год многие пользователи Face ID столкнулись с неудобством из-за ношения защитных масок. Если верить последним слухам, компания приняла к сведению эту информацию, и новый iPhone будет выпущен с обоими сканерами, которые будут встроены в экран гаджета, как в современных Android-смартфонах.

iPhone Xr

Три года назад Apple представила iPhone Xs и iPhone Xr — его бюджетный аналог. iPhone Xr не только получил отличный от Xs дисплей, но и лишился второй камеры и поддержки технологии 3D Touch. Несмотря на это, iPhone Xs стал последним смартфоном с этой функцией — начиная с 11 серии смартфоны Apple оснащались функцией «Тактильное касание».

3D Touch — это технология, позволяющая экранам iPhone 6s, 7, 8, X и Xs определять силу нажатия на дисплей. Однако эта технология не пользовалась особой популярностью и Apple решила заменить ее программной функцией «Тактильное касание». Эта функция считывала не давление, а время, в течение которого пользователь зажимает дисплей.

Аналог 3D Touch встречался у некоторых производителей Android-смартфонов, но из-за отсутствия фирменной оптимизации и оптимизации самой ОС со стороны Google эта технология на Android продержалась еще меньше.

iPhone 12

В 2020 году Apple заявила, что все ее смартфоны теперь будут поставляться без наушников и зарядного блока. Это, по словам компании, сделано во имя «защиты окружающей среды». Это касалось как новых iPhone 11, так и других моделей — аксессуаров лишились все смартфоны, которые собирались на заводах в 2020 году.

Несмотря на то, что фанаты были недовольны, это никак не повлияло на продажи iPhone — всего через две недели продаж iPhone 12 стал самым продаваемым 5G-смартфоном в мире.

Вслед за Apple о природе стали заботиться другие вендоры. Например, Xiaomi, которая объявила о принятии аналогичного решения для китайских покупателей Mi 11. Но все же желающим получить зарядку китайцам также было предложено отдельно от смартфона получить зарядный блок совершенно бесплатно. Стоит также отметить, что на глобальном рынке Xiaomi Mi 11 был представлен с полноценной комплектацией.

В то же время Samsung долгое время высмеивала Apple за ее «борьбу за экологию», но в итоге и южнокорейские флагманы лишились комплектных зарядных блоков.

iPhone 13

Первые владельцы линейки iPhone 13 были разочарованы решением Apple отказаться от транспортировочной пленки — теперь смартфоны компании опечатываются стикером-пломбой. Apple заявила, что отказ от упаковочных пленок позволил им снизить объемы генерируемого пластикового мусора на 600 тонн в год.

«10 лет я снимаю пленочки с айфонов. И что мне дала Apple в этом году? iPhone со стикером без пленки. Ушла эпоха! Раньше у нас были пленки, их нужно было резать, потом дали пленки с хвостиком, а теперь отобрали — и как будто таинство распаковки нарушено. То есть Apple каждый год что-то у меня отбирает — то адаптер вынули, теперь пленку отобрали. Что в следующем году — без коробки будет?»— задался вопросом Валентин Петухов в видео на YouTube-канале Wylsacom.

Причины

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что причина отказа Apple от наработанных технологий в основном связана с желанием компании заработать.

«В большинстве случаев компания Apple отказывается от тех или иных технологий, для того чтобы повысить свою прибыль. То есть отказ от разъема 3,5 мм — это увеличение продаж беспроводных наушников AirPods и проводных с разъемом Lightning. Touch ID — это экономия на комплектующих. Та же самая история. 3D Touch — эта технология просто не взлетела и была не понятная. Отказ от зарядки принес компании за первый год полмиллиарда, а во второй — миллиард долларов дополнительной прибыли. Проблема не в том, что эти технологии не нужны. Мы видим, что на Android можно использовать сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу — каждый выбирает, что ему нравится», — считает Муртазин.

Эксперт считает, что Apple пытается подобрать параметры, при которых компания сможет «выжать из рынка больше денег».

«Другие вендоры эти тенденции поддерживают весьма условно. Отказ от зарядки во флагманах, например, повышает продажи этих зарядных устройств. Поэтому с благословления Apple другие идут в том же направлении», — заключил Муртазин.