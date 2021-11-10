Какую криптовалюту выбирают техномагнаты

Глава Apple Тим Кук признался, что в его активах есть биткоин и эфир — одни из главных криптовалют. Кук — далеко не первый из боссов Кремниевой долины, который признается, что интересуется и владеет цифровой валютой. Кто еще из техномагнатов инвестирует в крипту и какие монеты находятся в их портфелях — в материале «Газеты.Ru».

Главные лица

Основатель и глава Twitter Джек Дорси — главный сторонник и популяризатор криптовалют среди техномагнатов. Он уверен, что за ними будущее, и даже признавался, что если бы не занимался Twitter, то все силы бросил бы на развитие биткоина.

На конференции The B-Wor в июле этого года он сравнил биткоин с национальной валютой интернета. «Меня больше всего вдохновляет в биткоинах то, что вместе с ними движется и сообщество людей. Это напоминает мне ранний интернет», — добавил он.

Официально известно, что Дорси владеет биткоином, об альткоинах [так называют все криптовалюты, появившиеся после биткоина — прим. «Газеты.Ru»] официальной информации нет. Однако учитывая его любовь к самой идее криптовалют, глава соцсети наверняка имеет и другие активы.

Одним из примеров его желания развивать криптосистему является внедрение этих цифровых валют в сервис по обработке электронных платежей Square. В октябре 2020 года основанная Дорси компания вложила в биткоины $50 млн, а в феврале этого года сделала еще одно приобретение — на $170 млн. В настоящее время доля биткоина в активах достигла 5%.

Глава Apple Тим Кук в недавнем интервью официально признался, что владеет биткоином и Ethereum (эфиром). По словам техномагната, таким образом он решил диверсифицировать свои активы. «Если что, я не даю кому-либо советов по инвестированию», — осторожно добавил он.

Кук в целом был достаточно скуп на информацию и уточнения о том, как пришел к решению владеть криптовалютами. Он рассказал, что «некоторое время» интересовался и изучал альткоины.

Бизнесмен уверяет, что это его личные предпочтения и что корпорация никак не планирует задействовать криптопроекты в своих гаджетах и сервисах. Кук также отверг вероятность того, что Apple начнет покупать криптовалюту с целью инвестирования.

Руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск является самым скандальным популяризатором криптовалют. Он открыто спекулирует на их курсе путем постов в Twitter или даже публичных выступлений. Это могут быть разные инфоповоды. Например, комментарий миллиардера о возможности оплатить биткоинами покупку электрокара Tesla.

Маск имеет активы в биткоине, Dogecoin, Ethereum (эфире), о чем говорил неоднократно. Владение иными монетами он пока не подтверждал.

Предприниматель то вкладывает доллары в криптовалюты, то наоборот, активно выводит их обратно. Таким образом Маск наращивает и доходности своих компаний, привлекая и средства Tesla.

Одним из главных увлечений бизнесмена в последние месяцы стала игра с курсом криптовалюты Dogecoin. Он активно привлекал поклонников к тому, чтобы они инвестировали в нее. Маск не поскупился и даже взял себе собаку породы сиба-ину, которая и является символом Dogecoin.

В октябре он утверждал, что многие работники на производственных линиях Tesla владеют Dogecoin. «Это похоже на криптовалюту народа», — уверял Маск.

Сомневающиеся

Основатель Microsoft Билл Гейтс продолжает нейтрально относиться к криптовалютам, считая их не таким важным технологическим достижением. По мнению разработчика, если бы в мире не появилось криптовалют, хуже он не стал бы.

«Из-за того, как сегодня работает криптовалюта, случаются и преступные действия. Было бы хорошо от этого избавиться», — пояснил филантроп свою точку зрения. Подобная критика звучала не раз в адрес цифровых валют.

Гейтс заявлял, что у него нет биткоинов и что он их не покупал. «Поэтому я и придерживаюсь нейтральной точки зрения», — пояснял предприниматель.

Он все еще сомневается в том, что криптовалюты — надежный вариант вложения, так как курс может падать и расти резко, а основанием для этого может стать что угодно.

«Биткоин может расти и падать только в зависимости от панических настроений или каких-то мнений. И у меня нет способа предсказать, как все это будет развиваться», — уверял он.

В шутку или искренне, но Гейтс однажды рассказал, что не станет покупать биткоин, потому что у него меньше денег, чем у Илона Маска. Так бизнесмен хотел убедить аудиторию, что инвестировать в биткоин — это не для всех.

«У Илона тонны денег, и он очень продвинутый, поэтому я не волнуюсь, что его биткоины будут беспорядочно повышаться или понижаться», — отмечал Гейтс.

Также миллиардер опасается и других сторон майнинга криптовалют. Как сторонник активных действий по борьбе с изменением климата он уверен — тот же биткоин плох для экологии, так как «использует больше электроэнергии на транзакцию, чем любой другой метод, известный человечеству».

Глава Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг был заинтересован в криптовалютах, но хотел стать создателем собственной. Так родился проект Libra. Цукерберг активно продвигал собственную валюту. Он надеялся найти поддержку американских регуляторов и сделать Libra не просто еще одним биткоином, но официальной цифровой валютой.

Точно не известно, владеет ли Цукерберг какой-либо криптовалютой. Судя по первоначальным планам, он думал перевести часть активов в Libra. В мае этого года он признался, что владеет Биткоином — такую кличку он дал козе, которая живет на ферме миллиардера.

Проект Libra был остановлен после резкой критики со стороны законодателей и регулирующих органов США. Криптовалюта была переименована в Diem, но так и не выпущена до сих пор. Первоначально запуск планировался еще в 2020 году. Недавно Meta запустила Novi, цифровой кошелек, который пока доступен только в США и Гватемале. Таким образом Цукерберг планирует хотя бы частично воплотить то, что изначально задумывала компания.

Однако власти США крайне негативно оценивают любые попытки Meta войти в криптовалютный бизнес.

Члены сената США в письме Цукербергу призвали его завершить проект цифрового кошелька и новой валюты. Политики уверены — техномагнату и его корпорации «нельзя доверять управление криптовалютой».