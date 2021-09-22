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Технологии

Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11

Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2

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Microsoft
Компания Microsoft представила ноутбук, в котором можно спрятать стилус, планшет, который подходит для учащихся, а также складной смартфон Surface Duo 2 на базе флагманского чипа Snapdragon 888. Подробнее о новинках — в материале «Газеты.Ru».

Surface Duo 2

Главной новинкой презентации Microsoft стал складной Android-смартфон — Surface Duo 2 с двумя дисплеями и поддержкой сетей 5G

Смартфон оснастили двумя OLED-дисплеями по 5,8 дюйма каждый с разрешением 1344х1892. В развернутом виде диагональ гаджета составляет 8,3 дюйма. Дисплеи получили частоту обновления изображения 90 Гц и скругления к центру, которые плавно перетекают в шарнир.

В отличие от имеющихся на рынке складных устройств, Surface Duo 2, как и Duo первого поколения, имеет два отдельных дисплея, которые складываются внутрь. В первом поколении компания не предусмотрела, что в закрытом положении устройство не позволит увидеть уведомления или узнать время — для этого потребуется раскрытие смартфона.

В новой версии компания исправила это упущение обновленным шарниром, на котором отображается полезная информация.

В Surface Duo 2 установлены три камеры: основная на 12 МП, сверхширокоугольная на 16 МП и телеобъектив на 12 МП. Также заявлена поддержка смартфоном стилуса Surface Slim Pen 2.

Компания утверждает, что многие Android-приложения, в том числе игры, оптимизированы для работы на двух экранах. На старте доступны тайтлы Asphalt 9, Modern Combat 5 и Dungeon Hunter 5, которые работают на двух дисплеях — на основном непосредственно проходит действие игры, а на втором располагается, например, карта, как это когда-то было реализовано в Nintendo DS.

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Microsoft

Трансформер Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 — это ноутбук-трансформер семейства Surface Pro, работающий на Windows 11 из коробки.

Устройство получило процессор Intel 11-го поколения и 13-дюймовый дисплей с поддержкой Dolby Vision и с частотой обновления изображения 120 Гц и уменьшенными рамками.

Кроме того, Surface Pro 8 получил поддержку стилуса Surface Slim Pen 2, которую можно спрятать в специальный отсек между чехлом-клавиатурой и дисплеем. Ноутбук также оснастили двумя USB-C портами.

По заявлению компании, устройство проработает до 16 часов от одного заряда.

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Microsoft

Планшет Surface Go 3

Microsoft также представила планшет Surface Go 3, который позиционируется как удобное решение для учащихся. Планшет получил 10,5-дюймовый дисплей с разрешением FullHD.

По данным Microsoft, устройство на 30% производительнее прошлой модели, однако точные характеристики пока не сообщаются. Ранее инсайдеры отмечали, что устройство получит две модификации с процессорами Pentium Gold 6500Y и Core i3 10100Y, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной памяти.

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Microsoft

Surface Laptop Studio

Ноутбук Surface Laptop Studio отличается от предыдущих моделей Surface необычной конструкцией — устройство оснащено подставкой, которая позволяет выставлять его практически под любым углом.

Surface Book 4 получил 14-дюймовую матрицу, четырехъядерный процессор Intel 11375H, дискретную видеокарту NVIDIA RTX 3050 Ti, большой трекпад и поддержку Surface Pen с магнитом, позволяющим крепить его к ноутбуку и заряжать его.

Surface Laptop Studio является самым мощным устройством среди всех устройств семейства Surface.

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Microsoft

Кроме того, была представлена экологичная Ocean Plastic Mouse — компьютерная мышь из переработанного пластика и аксессуары для людей с ограниченными возможностями, которые можно использовать с устройствами линейки Surface.

Старт продаж всех новинок назначен на 5 октября — в один день с релизом Windows 11.

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