«Блокировка Трампа — месть со стороны IT-гигантов»

IT-гигант Марка Цукерберга лишил Трампа возможности размещать публикации в своих соцсетях 6 января. Кроме того, представители соцсети заявили, что будут блокировать аккаунты любого пользователя, который предоставит слово Дональду Трампу. Изначально планировалось, что блокировка должна была продлиться до истечения полномочий Трампа в полдень 20 января, однако впоследствии была продлена.

Позже, 4 июня, руководство Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке.

Так, Трамп сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определенных условий. Если после снятия блокировки бывший президент США снова нарушит правила соцсети, то к нему «будет применена строгая система быстро усиливающихся санкций, вплоть до полного удаления его страниц и аккаунтов». При этом сам политик заявил, что не слишком заинтересован в возвращении на Facebook.

В свою очередь, Twitter, блокировавший Трампа 9 января, так и не отменил своего решения.

Оставшийся без аккаунтов в крупнейших социальных сетях, экс-президент США запустил собственную онлайн-платформу From the Desk of Donald J. Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»). Правда, она просуществовала меньше месяца. Второго июня официальный помощник Трампа сообщил о закрытии блога, отметив, что ресурс играл лишь вспомогательную роль.

Как писала Wall Street Journal, бывший президент США ведет переговоры с онлайн-платформами в поисках новой площадки для общения со своими сторонниками. Издание отмечало, что Трамп планирует обнародовать свои планы в отношении социальных сетей к 4 июля. Не исключается также, что ему потребуются несколько партнерских платформ, чтобы компенсировать потерю Facebook, Twitter и YouTube.

При этом, экс-президент, очевидно, не собирается сдаваться.

Восьмого июня Трамп призвал страны последовать примеру Нигерии и запретить социальные сети Twitter и Facebook.

«Многим странам следует запретить Twitter и Facebook за то, что они не позволяют свободно и открыто говорить — все голоса должны быть услышаны. <...> Кто они такие, чтобы диктовать добро и зло, если сами злы? Возможно, мне следовало сделать это, когда я был президентом», — говорится в его заявлении.

При этом несколькими днями ранее, Трамп уже обвинял главу компании Facebook Марка Цукерберга в нарушении поправки о свободе слова.

«Он [Цукерберг] нарушил закон, потратив миллионы на <…> операцию по мобилизации голосов в самых демократических районах», – заявил Трамп на своем недавнем выступлении для членов Республиканской партии в Северной Каролине.

Еще во время своего президентского срока Трамп также неоднократно критиковал IT-компании и соцсети за использование цензуры. Так, в 2018 году он утверждал, что Facebook, Twitter и Instagram ограничивают показ публикаций его сторонников. «Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы не можем допустить этого, мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их», – отмечал Трамп.

28 мая 2020 года бывший президент подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей, направленный на «предотвращение онлайн-цензуры».

Целью этого указа он назвал защиту свободы выражения мнений и демократии, поскольку крупные онлайн-платформы получили «неконтролируемую власть», обладая «огромными, если не беспрецедентными, возможностями для определения, как общество будет интерпретировать события; полномочиями цензурировать и удалять информацию».

То, что происходит сегодня в Соединенных Штатах, можно охарактеризовать, как противостояние власти официальной и власти виртуальной, считает член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Причем официальная власть в виде тогда еще действующего президента Трампа, очевидно, проиграла, — констатировал он. — И, соответственно, то, что происходит дальше – это такое продолжение уже даже не борьбы, а скорее диктата и демонстрация власти IT-гигантов, которые вот так показали отношение к попыткам Трампа запустить антимонопольные процессы против глобальных технологических компаний, к его стремлению ограничить вот эту виртуальную власть данных корпораций», — отметил эксперт.

Для России да и других стран мира эта история — скорее, предупреждение о том, что необходимо как можно более четкое, подробное регулирование деятельности IT–корпораций, уверен Кирьянов.

«Соответственно то, как меняется сегодня российское законодательство в этом отношении, как раз и подчеркивает очевидную уже необходимость избежать двойных стандартов за счет прозрачного, четкого и подробного регулирования деятельности IT-гигантов — через открытие ими представительств в Российской Федерации и требование со стороны властей неукоснительного соблюдения IT-компаниями национального законодательства», — заметил эксперт.

Трампа системно преследовали в период всего его президентства и предвыборной кампании, напомнила в свою очередь член ОП РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Очевидно, блокировка — это ответ на то, какие меры он предпринимал и как пытался регулировать деятельность социальных сетей в ходе своего президентства, — уверена она. — Ну это, по сути, такая месть от крупных IT-компаний. Это говорит в очередной раз, что любой человек, независимо о его должности, статуса, его убеждений, он может попасть под такую модерацию крупных платформ, потому что власти их в принципе не ограничена».

Все эти действия IT-гигантов демонстрируют, что и для российских пользователей угрозы с их стороны — абсолютно аналогичные, говорит Мизулина.

«Речь идет о прямой интернет-цензура, и соцсети не боятся ее использовать налево и направо, — убеждена она. — Поэтому, конечно, Россия должна заставлять их раскрывать политику модерации контента. Нам нельзя в этом вопросе отставать от мировой практики, нужно регулировать деятельность всех этих платформ».