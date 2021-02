«Цепочки нарушены»: глава Sony объяснил дефицит PS5

Глава Sony Джим Райан дал интервью Financial Times, в котором рассказал о причинах дефицита консоли PlayStation 5, релиз которой состоялся в конце прошлого года. По его словам, всему виной не только повышенный спрос на игровое устройство, но и пандемия, а также глобальная нехватка чипов.

«Очевидно, что в условиях пандемии цепочки поставок нарушаются. Кроме того, в этом году рынок полупроводников испытывает трудности, и это сказывается на многих отраслях, в том числе и на игровых консолях. Все эти факторы повлияли на нас в совокупности», — пояснил Райан.

На прилавках магазинов новая PS5 появится только во второй половине 2021 года.

«Спрос оказался больше, чем мы ожидали», — признался руководитель Sony.

В конце декабря прошлого года компания продала 4,5 млн консолей, что больше, чем продажи PlayStation 4 за весь 2013 год.

«Я знаю, что были люди, которые хотели приобрести PlayStation 5 и не смогли. Мы очень сожалеем об этом и, очевидно, благодарны всем за такой высокий спрос…Мы работаем с удвоенной силой, чтобы увеличить производство консолей. Я надеюсь, что ситуация начнет быстро улучшаться», — заявил глава компании.

В недавнем интервью для GQ UK Джим Райан также пообещал выпустить больше эксклюзивов PlayStation на ПК. По словам Райана, процесс портирования игры с одной платформы на другую не такой уж сложный, поэтому компания может сделать некоторые игры доступными для персональных компьютеров.

«Наши студии сделали несколько замечательных игр, и у нас есть возможность представить их для более широкой аудитории. Кроме того, наши возможности возросли, так что это решение далось нам легко», — поделился глава Sony.

В августе 2020 года японская компания уже переносила эксклюзив Horizon Zero Dawn на ПК, и это стало первым шагом для портирования других игр. Еще раньше на ПК были выпущены три игры студии Quantic Dream: Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human.

«Мы смотрели на это с двух позиций. Во-первых, с точки зрения успеха, который может принести перенос игры на ПК: людям она понравилась, и они ее купили. Во-вторых, мы следили за реакцией владельцев наших консолей, и мы не заметили негативной реакции со стороны сообщества PlayStation. Так что в дальнейшем мы будем развивать это направление», — уточнил Райан.

Так, уже этой весной ПК-геймерам станет доступен постапокалиптический экшен Days Gone, релиз которого состоялся в 2019 году. Точная дата выхода игры пока уточняется.

Кроме того, глава Sony рассказал о будущей VR-гарнитуре для пятого поколения PlayStation. Сейчас она находится на этапе разработки.

По словам Райана, будущий VR-шлем — это совершенно новый формат, в котором компания улучшит все, что влияет на игровой опыт: от разрешения и поля зрения до управления. Сообщается, что будущий VR-шлем будет подключаться к консоли с помощью одного провода, что сделает его более удобным, чем нынешняя гарнитура PlayStation VR .

«Мы верим в успех технологий виртуальной реальности и довольны результатами, которые нам принесла PlayStation VR. Мы уверены, что VR-гарнитура для PS5 будет пользоваться спросом среди игроков и станет чем-то действительно важным», — поделился руководитель Sony.