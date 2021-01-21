Всем сестрам по серьгам: как ИТ-гиганты пытаются остановить принятие антимонопольных законов

Сколько стоит Европа

В конце прошлого года Евросоюз выдвинул предложения по новому законодательству в сфере ИТ, которое должно стать ответом объединения на засилье американского бигтеха в Старом свете. Речь идет про Закон о цифровых рынках, призванный усилить антимонопольное регулирование и открыть дорогу для локальных игроков, и Законе о цифровых услугах, повышающем ответственность онлайн-платформ за размещаемый на них контент.

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По данным Financial Times, законодатели ЕС рассчитывают, что на принятие этих законов может уйти порядка 18 месяцев, но по их собственному мнению новые правила могут завязнуть в многолетних спорах. Эти опасения не беспочвенны – еще в октябре официальный Брюссель потрясла утечка внутреннего документа Google в котором подробно излагались планы американской корпорации по подрыву нового европейского законодательства, способного серьезно повредить ее бизнесу в области цифровой рекламы.

Как ранее сообщала газета The New York Times, ИТ-гиганты США в настоящее время тратят на лоббирование своих интересов в Европе больше, чем когда-либо, нанимая бывших чиновников, юридические фирмы с хорошими связями и консалтинговые агентства. Вместе с тем они финансируют десятки аналитических центров и торговых ассоциаций, а также обеспечивают лояльным исследователям академические должности в ведущих европейских университетах и публикуют выгодные им отраслевые исследования.

Transparency International, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией, заявила, что только в первой половине 2020 года Google, Facebook, Amazon, Apple и Microsoft потратили на представительские нужды €19 млн, что соответствует заявленному на эти цели бюджету на весь 2019 год. По мнению организации, благодаря этим вложениям американским компаниям и их партнерам удалось провести сотни встреч с официальными лицами Европейской комиссии и Европейского парламента.

Однако, «купить» всех участников процесса у американского бигтеха, по всей видимости, не получилось.

Как рассказала Александра Гиз, член Европейского парламента от Германии, занимающаяся проблемами цифровых технологий, многие официальные лица смотрят на подобные предложения компаний с подозрением. По ее словам, до того, как личные встречи были сокращены из-за пандемии, ей регулярно приходилось отклонять приглашения на мероприятия, поступавшие от представителей ИТ-гигантов.

На этой неделе стало известно, что Австрия, Германия, Дания и Франция приступили к принятию собственных законов для регулирования бигтеха, не дожидаясь решения Еврокомиссии. Власти Венгрии также согласились с возможностью введения новых норм в одностороннем порядке

Лоббисты американского бигтеха немедленно заявили, что эти планы подорвут усилия по созданию единого набора общеевропейских правил. Однако европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер ответила, что видит в решении этих стран «поддержку» общему стремлению ЕС.

«Я думаю, что это действительно очень сильный аргумент, чтобы сказать платформам «либо у вас есть единые правила, либо у вас будет полностью фрагментированная европейская правовая система»». Франция и Германия, а также ряд других государств-членов ЕС, продвигают свои законы по тем же причинам, что и мы», – заключила она.

Обещанного три года ждут

Несмотря на то, что Дональд Трамп во время своего президентского срока неоднократно критиковал власти Евросоюза за их политику в отношении американских ИТ-корпораций и даже угрожал им ответными санкциями, масштабные антимонопольные процессы против бигтеха развернулись в 2020 году и в самих Соединенных Штатах.

Первые иски к Facebook и Google были поданы в американские суды в декабре, всего через два месяца после того, как Конгресс представил 450-страничный доклад о злоупотреблении Apple, Amazon, Google и Facebook своим доминирующим своим положением на рынке. В качестве выхода из сложившейся ситуации авторы доклада предложили принудительно разделить монополии, а также ввести ограничения на поглощение ими других компаний.

Однако первого судебного разбирательства по делу Google придется ждать долго – ориентировочной датой его проведения выбрано 12 сентября 2023 года. По мнению TechCrunch, техногигант имеет достаточно времени, чтобы выстроить свою защиту. Кроме того, до вынесения окончательного решения Google может продолжать монополизировать рынок.

При этом расходы Кремниевой долины на лоббирование своих интересов на родине значительно превосходят европейские.

По данным The Washington Post, только за первые девять месяцев 2020 года Facebook, Google и другие ИТ-компании потратили на выстраивание отношений с американскими властями более $59 млн. Теперь бигтех готовится к новому противостоянию, цель которого нивелировать усилия Конгресса и Белого дома по ограничению их методов ведения бизнеса. А некоторые цифровые гиганты, включая Facebook, изо всех сил пытаются расположить к себе больше демократов после того, как в годы правления Трампа укомплектовали штат лоббистами-республиканцами.

Однако несмотря на то, что многие онлайн-платформы во время предвыборной гонки фактически выступили на стороне Джо Байдена, блокируя посты и аккаунты предыдущего президента, эксперты склонны полагать, что новый хозяин Белого дома не сможет противостоять начатому его предшественником движению против власти ИТ-гигантов.

Новая администрация Байдена к тому же имеет в своих рядах некоторых рьяных критиков Кремниевой долины – Ваниту Гупту, президента Конференции лидеров по гражданским правам и правам человека, и Кристен Кларк, которую избранный президент назначил на пост главы отдела по гражданским правам Минюста США. Обе они ранее сыграли важную роль в противодействии властей Facebook, Google и Twitter.

В целом, судя по настроениям политиков по обе стороны Атлантического океана, война за цифровой рынок будет продолжена до победного конца, и огромные затраты бигтеха на продвижение своих интересов не смогут изменить общего положения дел.

Однако усилия ИТ-гигантов по замедлению и без того не быстрых регуляторных изменений все же смогут принести свои плоды.

Перелому в борьбе с технологическими монополиями могло бы способствовать подключение к этому процессу новых участников, заинтересованных в развитии собственной цифровой индустрии, к которым вместе с европейскими государствами, безусловно, относится и Россия.