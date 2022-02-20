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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Елизавета II заразила свое окружение коронавирусом

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Leon Neal/AP

Королева Великобритании Елизавета II заразила коронавирусом членов своего окружения в Виндзорском замке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Насколько я понимаю, несколько случаев коронавируса были диагностированы у команды в Виндзорском замке. Очевидно, что те, кто находится вокруг нее, также сейчас подхватили его», — говорится в материале.

Ранее у королевы Елизаветы II был выявлен коронавирус. Отмечается, что королева испытывает легкие симптомы, похожие на простуду. Она продолжит выполнять легкие обязанности.

До этого инфекция была подтверждена у ее сына, принца Чарльза. Газета The Sun писала, что он контактировал с Елизаветой II.

Также стало известно, что 95-летняя британская королева на встрече с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке с трудом двигалась. Она всем телом опиралась на трость, но даже с ее помощью у королевы не получилось сделать хотя бы пару шагов. Daily Mail писал, что у Елизаветы II отказывают ноги.

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