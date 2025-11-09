С Днем полиции: поздравления, картинки и история праздника

Какого числа отмечают День полиции в 2025 году и как поздравить родных, близких и сослуживцев

10 ноября в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел — профессиональный праздник людей, которые противодействуют преступности и охраняют общественный порядок. Почему выбрали именно эту дату, что пожелать близким и сослуживцам в этот день и какой была российская полиция в разные исторические периоды — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День полиции

10 ноября 1917 года (28 октября по старому стилю) власти молодой Советской Республики издали постановление о создании Рабочей милиции — новой структуры по охране порядка. Эта дата стала профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел. В советские годы его называли Днем милиции, сейчас часто говорят — День полиции.

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Традиции праздника остаются неизменными. В подразделениях проходят торжественные собрания и вручение наград отличившимся. А еще День полиции — это возможность сказать спасибо всем, кто выбрал трудную и ответственную службу и обеспечивает правопорядок: патрульным, оперуполномоченным, участковым, дознавателям, следователям, кинологам, инспекторам ГИБДД и другим сотрудникам органов внутренних дел.

Самые необычные специальности в полиции В российской полиции существует целый мир профессий, которые остаются «за кадром». Это мастера своего дела, превращающие неосязаемые следы преступления в неоспоримые доказательства.



Одоролог-криминалист. Это своего рода «парфюмер» следствия: он работает с запаховыми следами. Каждый образец, бережно перенесенный на специальный носитель, хранит уникальный «отпечаток». Сравнивая их, одоролог помогает вычислить преступника. Метод применяется точечно, и специалистов этого профиля немного — зато каждый успешный случай дает следствию вескую улику.



Габитоскопист, он же портретист. Это тот самый мастер фотороботов: из обрывков воспоминаний свидетелей, деталей «нос пошире, брови прямые, взгляд тяжелый» и программных модулей он собирает портрет, который ляжет потом в основу ориентировок. Чем точнее диалог со свидетелем, тем живее получается изображение — иногда вплоть до узнаваемой мимики.



Эксперты по документам. Они могут восстановить стертые записи, вычислить чужие чернила и почерк, увидеть подделку в том, что выглядит безупречно. Их работа часто решает исход дела — тихо, без сирен, но железно.

Открытки ко Дню полиции

«Газета.Ru» специально к профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел подготовила набор поздравительных картинок. Их можно бесплатно скачать и отправить в мессенджере, а также поделиться ими в соцсетях.

Поздравления своими словами: 20 искренних вариантов

С Днем сотрудника органов внутренних дел! Пусть служба будет спокойной, а дом — теплым и надежным тылом.

Спасибо за ваше мужество и честную работу. Желаю здоровья, ясной головы и твердого плеча рядом! С Днем полиции!

Поздравляю с Днем сотрудников ОВД! Мирных смен, внимательных коллег и благодарных людей вокруг. С праздником!

С праздником! Пусть каждый вызов заканчивается благополучно, а каждый день приносит чувство выполненного долга.

С Днем сотрудника органов внутренних дел! Терпения, выдержки и удачи в самых сложных ситуациях. Берегите себя!

Уважаемые коллеги и сослуживцы, поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть форма сидит красиво, документы готовятся быстро, а задачам всегда хватает ресурсов. Ура!

Поздравляю с Днем сотрудников ОВД! Четких ориентиров, надежной рации и только добрых новостей в конце суток.

С Днем полиции! Спасибо за службу! Желаю крепкого здоровья, уважения окружающих и спокойных дежурств.

С Днем сотрудника органов внутренних дел! Пусть работа спорится, руководители ценят, а семья встречает с улыбкой.

С праздником! Ваша сила — в профессионализме и честности. Пусть они всегда ведут к победам!

С Днем полиции, уважаемые и дорогие коллеги! Железных нервов, ясного ума и справедливых решений. С праздником!

Поздравляю с Днем сотрудников ОВД! Пусть закон будет на вашей стороне, обстоятельства — в вашу пользу. Вы — залог светлого и спокойного будущего!

Поздравляю с праздником! Плодотворной службы без лишней бумажной волокиты и с нужной поддержкой.

Уважаемые коллеги и сослуживцы, поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел! Желаю, чтобы сегодня и всегда вы чувствовали уважение людей, ради которых несете службу.

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть каждый день приносит уверенность в себе и спокойствие в городе.

Желаю спокойных будней и надежных товарищей рядом. С Днем сотрудника ОВД!

Поздравляю с Днем сотрудников ОВД! Желаю меньше тревожных звонков и больше хороших историй в служебной практике. Ваш труд бесценен!

Дорогие коллеги и сослуживцы, сердечно вас поздравляю с нашим праздником! Желаю сил, профессионального роста и благополучия в семье. Вы — самые настоящие герои и стражи порядка!

Коллеги, пусть планерки будут короткими, задачи — понятными, а отчеты — без правок. С праздником! С Днем полиции!

С Днем сотрудника органов внутренних дел! Спасибо за службу и защиту. Пусть вас берегут те, кого бережете вы!

Какой была полиция в разные эпохи

XVI--XVIII века: от Разбойного приказа до Управы благочиния

Еще в начале XVI века за соблюдением безопасности следили особые разъезды. Позже полицейские функции в городах исполняли городничии. А делами о разбоях, грабежах и убийствах вплоть до XVIII века занимался Разбойный, а затем Земский приказ.

В начале XVIII века государство системно выстраивает охрану порядка: вводятся должности полицмейстеров, формируется полицейская администрация, которая позже стала именоваться Управой благочиния, то есть общественного порядка и безопасности. При Екатерине II выходит «Устав благочиния» (1782 год) — документ, который долго оставался основой городской полицейской службы.

XIX век: земская и городская полиция

В XIX столетии полиция окончательно закрепилась как государственный институт. Реформы Александра II усилили местное самоуправление. Появились разные уровни полицейской организации в губерниях и уездах. На эту систему легли задачи защиты общественного порядка, борьбы с преступностью, профилактики пожаров и техногенных рисков.

1917 год: милиция вместо царской полиции

Февральская революция 1917 года принесла перемены в работе правоохранителей. Департамент полиции был упразднен. Временное правительство постановило создать новый государственный орган — Народную милицию.

После Октябрьской революции НКВД РСФСР издает постановление о создании Рабочей милиции, ориентированной на новые политические и социальные задачи. С этого момента милиция становится ключевой силой по обеспечению правопорядка в стране. Со временем в ее составе появились уголовный розыск, патрульно-постовая, транспортная и другие специализированные службы.

Военные и послевоенные годы

В годы Великой Отечественной войны сотрудники милиции несли службу в прифронтовых городах, обеспечивали эвакуацию жителей, охраняли стратегические объекты, боролись с диверсиями и преступностью в тяжелых условиях. После войны ряды милиции пополнили бывшие фронтовики. Развиваются криминалистика и оперативно-разыскная работа, появляются новые технические средства, расширяются программы профилактики преступности.

1962 год: в календаре появился День милиции

В 1962 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 10 ноября стало Днем советской милиции. Праздник быстро обрастает традициями: в подразделениях проходят торжества и чествования лучших сотрудников, телевидение транслирует большой концерт ко Дню милиции, идут многочисленные передачи и художественные фильмы о буднях правоохранительных органов.

1991–2010: российская милиция

После распада СССР милиция работает в новых реалиях разгула преступности. Министерство внутренних дел РФ сохраняет основные направления деятельности: охрана общественного порядка, борьба с преступностью, безопасность дорожного движения, оперативно-разыскная и следственная работа, взаимодействие с гражданами и властью.

2011 год: милиция или полиция?

С 1 марта 2011 года вступил в силу новый закон «О полиции». Вместе с обновлением нормативной базы, стандартов работы и требований к службе произошло переименование милиции в полицию.

При этом профессиональный праздник решили отмечать по-старому — 10 ноября. Но его название сменилось на День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Этим законодатели подчеркнули преемственность службы, уважение к ее истории и ветеранам.