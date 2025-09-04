На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ушел великий дизайнер»: стилист Лисовец прокомментировал смерть Джорджо Армани

Стилист Лисовец о смерти Джорджо Армани – уходит старая школа
Ik Aldama/Global Look Press

Итальянский модельер Джорджо Армани, который скончался в возрасте 91-го года, был великим дизайнером, символом роскоши и красоты, заявил «Газете.Ru» стилист Владислав Лисовец.

«Джорджи Армани — это стабильность, красота, роскошь, брутальность и статусность. Особенно взрослого поколения. [Он] великий, давал ощущение масштаба, что дизайнер — это культура. Дизайнер — не всегда скандал, а больше стабильность, роскошь. Это старая школа, которая от нас постепенно уходит — грустно, хоть это и не был никогда мой дизайнер, потому что он слишком классический для меня. Но это очень грустно, что такие имена нас покидают», — сказал он.

Джорджо Армани – итальянский модельер, родился 11 июля 1934 года. В 1974-м впервые представил коллекцию одежды под собственным именем. В начале 80-х годов прошлого века были созданы подразделения Armani Jeans, Giorgio Armani USA и Emporio Armani. Его бренд известен во всем мире, выпускает парфюмерию, одежду, обувь и аксессуары.

В Armani сообщили, что модельер умер в окружении своих близких. В пресс-службе бренда также рассказали, что основатель работал «до последних дней» и посвящал себя компании и коллекциям одежды.

Ранее россиянам перечислили необычные тренды осени.

