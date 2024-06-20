Кедровые орехи: в чем их польза и какие блюда можно с ними приготовить

Откуда берутся кедровые орехи
Кедровые орехи с точки зрения ботаники вовсе не орехи, хотя и имеют твердую скорлупу. Ученые называют их просто семенами. И получают их вовсе не из кедра, как кажется благодаря названию, а из сосны сибирской (кедровой).
Собиратели шишек, из которых и добывают семена, называют это дерево кедровником или кедрой (ударение на последний слог). Также можно встретить название «сибирский кедр», но все-таки кедр — это другой род хвойных растений.
Растет сосна сибирская на Урале, в Сибири, Забайкалье, Приморье. Сбор орехов обычно идет несколько недель, примерно с середины августа до конца сентября в зависимости от сезона и региона.
Единственный легальный способ заготовки орехов — один из самых древних, путем тряски ветвей крючками на длинных шестах. Так можно добыть самую хорошую шишку. Особо предприимчивые собиратели придумывают «кедротрясы»: берут двигатели от газонокосилок и крепят к стволам деревьев, чтобы шишка падала от вибрации. Но так делать запрещено — это наносит слишком сильный урон дереву.
Кедровые сосны плодоносят далеко не каждый год, так что их орешки отличаются высокой стоимостью. Шишки можно найти по 20-100 рублей за штуку в зависимости от размера, орешки в скорлупе — 1000-2000 рублей за килограмм.
Полезные свойства кедрового ореха
Когда-то кедровые орехи использовали как средство буквально от всех недугов: от болезней суставов, туберкулеза, цинги, бессонницы, ранений. Сейчас для лечения всего этого есть современные лекарства, а семена сосны — не более, чем вкусная и просто полезная растительная еда.
В кедровых орехах содержатся витамины группы В, витамины А, Е, К и даже С, ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, магний, железо, фосфор, калий, йод, цинк, медь, марганец и другие нутриенты. Эти вещества благотворно влияют на работу сердца и сосудов, центральной нервной системы.
Кедровые орешки хорошо усваиваются, их можно употреблять детям и беременным. Причем детям такую пищу можно давать с очень раннего возраста, ведь семена кедровой сосны мягче, чем орехи. Кроме того, легкоусвояемый белок делает их прекрасной пищей для веганов.
Кедровые орешки можно есть на ужин, перед сном: в их состав входит аминокислота триптофан, которая преобразуется в организме в серотонин, а он в свою очередь помогает засыпать и способствует хорошему настроению. Так что, когда грустно, тоже можно есть кедровые орешки.
Но употреблять этот продукт необходимо в меру — впрочем, как и все остальные.
Во-первых, в орешках много масел, они высококалорийны. Так что людям, страдающим ожирением, либо сидящим на диете, можно съедать их совсем немного, иначе есть риск обзавестись парой лишних килограммов. Стандартная рекомендуемая суточная норма — не более двух столовых ложек в день.
Во-вторых, употребляя кедровые орехи сверх меры, можно перебрать с поступлением меди и марганца в организм, так как в кедровых орехах их очень много.
Исследования на животных показали, что кедровые орешки могут быть полезны тем, кто следит за уровнем холестерина в крови — пиноленовая кислота, входящая в их состав, способна понижать «плохой» холестерин. Но все-таки данные пока не такие убедительные, чтобы можно было заменить лекарства на сосновые семечки.
Есть данные, что употребление кедровых орешков не только не повышает, но даже немного снижает уровень сахара в крови — то есть их можно есть диабетикам. Но пока что положительные результаты получены либо в пробирке, либо на мышах, либо просто были довольно скромными. Так что есть кедровые орехи людям с диабетом нужно осторожно и обязательно контролировать при этом свой сахар. Но в целом богатая ненасыщенными жирами пища, в том числе семена, действительно хорошо влияет на уровень глюкозы в крови.
С осторожностью употреблять кедровые орехи нужно людям, страдающим холециститом, дискинезией желчевыводящих путей и образованием камней в желчном пузыре — лучше проконсультироваться по этому поводу с лечащим врачом.
Впервые употреблять кедровые орешки нужно в малом количестве, так как на этот продукт может быть аллергия.
Как выбрать и хранить кедровые орехи
Покупать, конечно, лучше свежий урожай, он бывает осенью. Потрясите мешок с неочищенными орехами — если они грохочут, значит, скорее всего, вам продают прошлогодние.
Добытый из шишек орех должен быть не сухим, а казаться слегка влажноватым на ощупь, но при этом ни в коем случае не пахнуть сыростью или плесенью.
Скорлупа орешков должна быть упругой. Если берете орехи в шишках, нужно выбирать крупные, маслянистые. Шишки можно хранить до года в темном, хорошо проветриваемом и не жарком месте.
Срок годности очищенного ореха всего несколько недель. Контакт с воздухом портит вкус продукта, семена становятся прогорклыми, поэтому стоит попробовать их на вкус перед покупкой. Лучше хранить их холодильнике в герметичном контейнере, так они останутся свежими надолго. Также, чтобы продлить срок годности, орешки можно заморозить.
Как и с чем есть кедровые орехи: рецепты
Кедровые орехи добавляют к мясу и рыбе, посыпают ими йогурт, творог, каши и салаты. Продаются специальные готовые смеси семян для салатов с кедровыми семенами в составе.
Интересные вкусовые сочетания получаются и при добавлении в десерты. Пломбир с кедровыми орешками — это очень вкусно (но ужасно калорийно). Можно купить готовый продукт, а можно самостоятельно посыпать ими мороженое, пирожные или другие сладости.
Имейте в виду: жареные кедровые орешки плохо расщелкиваются, лучше так делать с уже очищенными семенами. И в любом случае колоть скорлупу зубами не стоит.
Салат из свеклы с кедровыми орешками
- Отварите две средние свеклы отварить и натрите на терке.
- Добавить несколько тертых зубчиков чеснока (по вкусу), растительное масло, зелень и 100 граммов кедровых орешков.
Салат с креветками и кедровыми орешками
- Обжарьте 500 гр креветок.
- Добавьте к ним нарезанные помидоры черри (250 гр), листья салата, кедровые орешки (3 столовых ложки).
- Заправьте оливковым маслом и соевым соусом.
Груши запеченные с кедровыми орешками
- Разрежьте груши пополам и выньте часть середины с косточками.
- Смешайте в блендере голубой сыр с плесенью, натертый шоколад и кедровые орешки. Выложите эту массу в углубления в грушах.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. На дно емкости для запекания можно предварительно налить немного воды.
- Вынув груши духовки, полейте сверху медом, жидким шоколадом или другим топпингом.
Закуска из шампиньонов и кедровых орешков
- Порежьте шампиньоны (250 гр) и выложите в форму для запекания.
- Добавьте растительное масло (1 ст. л.), смесь сухих итальянских трав (не больше 1 ч. л.), тертый чеснок (по вкусу).
- Запекайте при 180 градусах полчаса.
- Кедровые орешки слегка обжарьте без масла в течение трех минут, смешайте с лимонным соком (с 1 ст. л.) и цедрой лимона. Добавьте эту смесь к шампиньонам и посыпьте блюдо свежей зеленью. Получившаяся закуска прекрасно подойдет к белому вину.