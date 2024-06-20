Кедровые орехи: в чем их польза и какие блюда можно с ними приготовить Основные свойства кедровых орехов: калорийность и содержание полезных веществ

Кедровые орешки благодаря чуть сладковатому, нежному вкусу и хороши как сами по себе, так и в составе основных блюд и десертов. Они содержат десятки полезных веществ, в том числе незаменимые аминокислоты, витамины и микроэлементы, а белок из них легко усваивается. В чем еще заключается польза кедровых орехов, что с ними можно приготовить, как выбрать и хранить, и почему они на самом деле не кедровые и не орехи — в материале «Газеты.Ru».

Откуда берутся кедровые орехи

Кедровые орехи с точки зрения ботаники вовсе не орехи, хотя и имеют твердую скорлупу. Ученые называют их просто семенами. И получают их вовсе не из кедра, как кажется благодаря названию, а из сосны сибирской (кедровой).

Собиратели шишек, из которых и добывают семена, называют это дерево кедровником или кедрой (ударение на последний слог). Также можно встретить название «сибирский кедр», но все-таки кедр — это другой род хвойных растений.

Растет сосна сибирская на Урале, в Сибири, Забайкалье, Приморье. Сбор орехов обычно идет несколько недель, примерно с середины августа до конца сентября в зависимости от сезона и региона.

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Единственный легальный способ заготовки орехов — один из самых древних, путем тряски ветвей крючками на длинных шестах. Так можно добыть самую хорошую шишку. Особо предприимчивые собиратели придумывают «кедротрясы»: берут двигатели от газонокосилок и крепят к стволам деревьев, чтобы шишка падала от вибрации. Но так делать запрещено — это наносит слишком сильный урон дереву.

Кедровые сосны плодоносят далеко не каждый год, так что их орешки отличаются высокой стоимостью. Шишки можно найти по 20-100 рублей за штуку в зависимости от размера, орешки в скорлупе — 1000-2000 рублей за килограмм.

Полезные свойства кедрового ореха

Когда-то кедровые орехи использовали как средство буквально от всех недугов: от болезней суставов, туберкулеза, цинги, бессонницы, ранений. Сейчас для лечения всего этого есть современные лекарства, а семена сосны — не более, чем вкусная и просто полезная растительная еда.

В кедровых орехах содержатся витамины группы В, витамины А, Е, К и даже С, ненасыщенные жирные кислоты, а также кальций, магний, железо, фосфор, калий, йод, цинк, медь, марганец и другие нутриенты. Эти вещества благотворно влияют на работу сердца и сосудов, центральной нервной системы.

Кедровые орешки хорошо усваиваются, их можно употреблять детям и беременным. Причем детям такую пищу можно давать с очень раннего возраста, ведь семена кедровой сосны мягче, чем орехи. Кроме того, легкоусвояемый белок делает их прекрасной пищей для веганов.

Кедровые орешки можно есть на ужин, перед сном: в их состав входит аминокислота триптофан, которая преобразуется в организме в серотонин, а он в свою очередь помогает засыпать и способствует хорошему настроению. Так что, когда грустно, тоже можно есть кедровые орешки.

Но употреблять этот продукт необходимо в меру — впрочем, как и все остальные.

Во-первых, в орешках много масел, они высококалорийны. Так что людям, страдающим ожирением, либо сидящим на диете, можно съедать их совсем немного, иначе есть риск обзавестись парой лишних килограммов. Стандартная рекомендуемая суточная норма — не более двух столовых ложек в день.

674 ккал содержится в 100 граммах очищенных кедровых орешков

Во-вторых, употребляя кедровые орехи сверх меры, можно перебрать с поступлением меди и марганца в организм, так как в кедровых орехах их очень много.

Исследования на животных показали, что кедровые орешки могут быть полезны тем, кто следит за уровнем холестерина в крови — пиноленовая кислота, входящая в их состав, способна понижать «плохой» холестерин. Но все-таки данные пока не такие убедительные, чтобы можно было заменить лекарства на сосновые семечки.

Есть данные, что употребление кедровых орешков не только не повышает, но даже немного снижает уровень сахара в крови — то есть их можно есть диабетикам. Но пока что положительные результаты получены либо в пробирке, либо на мышах, либо просто были довольно скромными. Так что есть кедровые орехи людям с диабетом нужно осторожно и обязательно контролировать при этом свой сахар. Но в целом богатая ненасыщенными жирами пища, в том числе семена, действительно хорошо влияет на уровень глюкозы в крови.

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С осторожностью употреблять кедровые орехи нужно людям, страдающим холециститом, дискинезией желчевыводящих путей и образованием камней в желчном пузыре — лучше проконсультироваться по этому поводу с лечащим врачом.

Впервые употреблять кедровые орешки нужно в малом количестве, так как на этот продукт может быть аллергия.

Как выбрать и хранить кедровые орехи

Покупать, конечно, лучше свежий урожай, он бывает осенью. Потрясите мешок с неочищенными орехами — если они грохочут, значит, скорее всего, вам продают прошлогодние.

Добытый из шишек орех должен быть не сухим, а казаться слегка влажноватым на ощупь, но при этом ни в коем случае не пахнуть сыростью или плесенью.

Скорлупа орешков должна быть упругой. Если берете орехи в шишках, нужно выбирать крупные, маслянистые. Шишки можно хранить до года в темном, хорошо проветриваемом и не жарком месте.

Срок годности очищенного ореха всего несколько недель. Контакт с воздухом портит вкус продукта, семена становятся прогорклыми, поэтому стоит попробовать их на вкус перед покупкой. Лучше хранить их холодильнике в герметичном контейнере, так они останутся свежими надолго. Также, чтобы продлить срок годности, орешки можно заморозить.

Как и с чем есть кедровые орехи: рецепты

Кедровые орехи добавляют к мясу и рыбе, посыпают ими йогурт, творог, каши и салаты. Продаются специальные готовые смеси семян для салатов с кедровыми семенами в составе.

Интересные вкусовые сочетания получаются и при добавлении в десерты. Пломбир с кедровыми орешками — это очень вкусно (но ужасно калорийно). Можно купить готовый продукт, а можно самостоятельно посыпать ими мороженое, пирожные или другие сладости.

Имейте в виду: жареные кедровые орешки плохо расщелкиваются, лучше так делать с уже очищенными семенами. И в любом случае колоть скорлупу зубами не стоит.

Салат из свеклы с кедровыми орешками

Отварите две средние свеклы отварить и натрите на терке.

Добавить несколько тертых зубчиков чеснока (по вкусу), растительное масло, зелень и 100 граммов кедровых орешков.

Салат с креветками и кедровыми орешками

Обжарьте 500 гр креветок.

Добавьте к ним нарезанные помидоры черри (250 гр), листья салата, кедровые орешки (3 столовых ложки).

Заправьте оливковым маслом и соевым соусом.

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Груши запеченные с кедровыми орешками

Разрежьте груши пополам и выньте часть середины с косточками.

Смешайте в блендере голубой сыр с плесенью, натертый шоколад и кедровые орешки. Выложите эту массу в углубления в грушах.

Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. На дно емкости для запекания можно предварительно налить немного воды.

Вынув груши духовки, полейте сверху медом, жидким шоколадом или другим топпингом.

Закуска из шампиньонов и кедровых орешков