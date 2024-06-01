Гроб с Анастасией Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище

Тело актрисы Анастасии Заворотнюк привезли на Троекуровское кладбище. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Траурную процессию сопровождала скорая помощь и ДПС.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая. Она умерла после продолжительной болезни в возрасте 53 лет. В 2019 году у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили рак головного мозга. Врачи перепробовали все возможные методы лечения, даже экспериментальные, однако это не помогло. Последние дни вместе с Заворотнюк провел ее супруг фигурист Петр Чернышев.

1 июня сотни поклонников актрисы пришли проститься с артисткой в Покровском монастыре. «Она мне подарила детство. Это моя прекрасная няня, всеми любимая актриса, поэтому я не мог не прийти», — сказал один из ее поклонников, которого цитирует канал Shot.

Внутри храма расположили открытый белый гроб, к которому подходили поклонники и коллеги актрисы. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище рядом с актером Валентином Гафтом, актрисой Любовью Полищук, певцом Юрием Шатуновым и многими другими знаменитостями.

Ранее Григорий Лепс поделился воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк.