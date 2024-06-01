Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на жаре

Городские службы предупредили о сильной жаре днем в Москве. Об этом говорится в сообщении городского хозяйства Москвы в Telegram--канале.

«Сегодня в столице снова жарко — избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах», — сказано в сообщении.

Там отметили, что службы непрерывно мониторят состояние дорог.

До этого сообщалось, что 1 июня в Москве и Подмосковье ожидаются жара и грозы, местами возможен даже град. В Москве воздух прогреется до +28 — +30°С, в Московской области — до +26 — +31°С. Ветер ожидается восточный и северо-восточный 3-8 м/с, в случае грозы — порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы.

1 июня синоптик рассказал о начале купального сезона в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за счет высокой дневной температуры воздуха вода в столице прогрелась до +21°C.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе выпало аномальное количество осадков.