Европейские компании оценивают свой бизнес в России в основном позитивно

Европейские компании, ведущие бизнес в России, в основном положительно оценивают свои перспективы на рынке РФ и ожидают улучшения экономических показателей. Об этом со ссылкой на исследование Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщает РИА Новости.

Роста оборота в течение ближайших трех лет ожидают 53% таких компаний, в росте прибыли уверены 42% из них.

Доля пессимистов уменьшилась: падение оборота и прибыли ожидают только 19% и 25% соответственно (год назад было 29% и 28%).

Индекс делового климата АЕБ вырос до 127 пунктов, войдя в зону позитивных ожиданий (в 2022 году после начала специальной военной операции он составлял рекордно низкие 80 пунктов).

Генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг отметил, что санкции по-прежнему оказывают заметное влияние на деятельность европейского бизнеса в России, однако «компании-члены АЕБ продолжают демонстрировать высокую степень адаптивности».

В начале мая Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ) представил данные, согласно которым за год автомобильный рынок РФ продемонстрировал рост 78% с перспективой дальнейшего улучшения этих показателей.

Ранее в министерстве экономического развития рассказали, как России удалось стать четвертой экономикой мира.