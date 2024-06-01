«Самогон объединял чемпионский сезон»: Глушаков о примирении с Каррерой

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков иронично высказался о банке самогона, с которой пришел мириться к экс-наставнику красно-белых Массимо Каррере на одно из YouTube-шоу. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В чем секрет самогона, который примирил меня с Каррерой? Да ничего такого. А что нужно было брать? Самогон объединял чемпионской сезон! Все нормально, мы просто пообщались», — сказал Глушаков.

Известно, что у Глушакова и Карреры испортились отношения после чемпионского сезона — 2016/17. В СМИ появлялась информация, что Глушаков поспособствовал увольнению специалиста из клуба.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги. Его последним клубом стал армянский «Урарту», состав которого он пополнил зимой 2024 года. Футболист покинул команду после завершения сезона-2023/24.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

Ранее Константин Генич заявил, что был в шоке от примирения Карреры и Глушакова.