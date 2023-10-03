Интервью с Виком Уайлдом — об Олимпиаде, «Новых звездах в Африке» и России

На телеканале ТНТ продолжаются «Новые звезды в Африке». В шоу принял участие Вик Уайлд — российский сноубордист американского происхождения, двукратный олимпийский чемпион. В интервью «Газете.Ru» спортсмен рассказал о проекте, личной жизни и планах выступить на Играх 2026 года в Милане.

— Вы приняли участие в шоу «Новые звезды в Африке» на телеканале ТНТ — и выбыли из проекта в первом же эпизоде. Какие чувства тогда испытали?

— Честно говоря, был даже рад, что он (Оскар Кучера — прим. «Газеты.Ru») выиграл у меня в конкурсе. Я не так сильно старался: с первых дней мне хотелось скорее вернуться в Санкт-Петербург к своей привычной жизни.

— Каким вам запомнился Кучера? Можете ли назвать его достойным соперником?

— Да, Оскар — хороший парень и интересный человек. Думаю, мы могли бы стать друзьями.

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— В одном из интервью вы признались, что поначалу сомневались относительно участия в шоу, так как ваш тип личности не подходит для подобных вещей. Что вы имели в виду? Какой у вас тип личности?

— Большую часть своей жизни я усердно работал, поэтому как никто другой знаю, скольким приходится жертвовать ради достижения успеха. Предпочитаю оставаться в тени, пока не сделаю что-то действительно значительное — как, например, победа на Олимпиаде. Из-за этого на шоу я чувствовал себя некомфортно, пожалуй, не стоило соглашаться на участие. Собственно, поэтому я и говорил о том, что мой тип личности не подходит для подобных вещей.

— Бывали ли вы в ЮАР до участия в шоу?

— Прежде я не бывал в ЮАР, поэтому было здорово провести несколько дней в дикой природе перед началом съемок. Я бы хотел узнать эту страну поближе.

— Согласились ли бы вы сняться в каких-нибудь других ТВ-проектах? Или телевидение и шоу-бизнес все же не для вас?

— Да, безусловно, но в следующий раз это должно быть что-то, что соответствует моим ценностям. Было бы интересно исследовать Россию, например. Но вообще, я комфортно чувствую себя на телевидении, когда меня показывают в трансляции Олимпийских игр.

— Какое место в вашей жизни занимает спорт сейчас? Сколько времени ежедневно вы тратите на тренировки?

— Обычно я тренируюсь 1-3 часа в день, не так интенсивно, но поддерживаю форму.

close 100% vicwild/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— Прошлой зимой, после Олимпийских игр в Пекине, вы объявили о завершении карьеры, а этим летом заявили, что хотели бы выступить в Милане в 2026 году. Что подтолкнуло вас изменить мнение?

— Да, я был готов завершить карьеру, но очевидно, что в России [с того момента] многое изменилось. И мне кажется, что попробовать выиграть Олимпиаду 2026 года было бы для меня правильным решением.

— У вас уже есть три олимпийские медали. Что мотивирует вас продолжать соревноваться?

— Для меня чрезвычайно важно иметь цель в жизни. Я был бы благодарен за возможность снова включиться в тренировочный процесс, чтобы получить еще один шанс на олимпийское золото в 2026 году.

close 100% Пресс-служба телеканала ТНТ

— Вопреки событиям последних полутора лет, вы по-прежнему остаетесь в России...

— Да, я все еще в России, никто не просил меня уезжать. Однако сейчас я начал чувствовать, что мне становится сложно находиться вдали от родных. Они стареют, и мне кажется неправильным, что мы так редко видимся.

— Не сталкивались ли вы с осуждением и критикой из-за решения жить в России? Что держит вас здесь?

— Никакой критики не было. Мне сложно с ней столкнуться, у меня очень узкий круг общения. Что держит меня здесь? Мне нравится моя жизнь в России! Здесь есть интересные возможности, я всегда нахожусь в поиске — и надеюсь, что скоро найду их.

— Считаете ли вы правильными решения международных федераций в отношении российского спорта?

— Правильные эти решения или нет, они уже приняты, так что и мне остается их принять. А рассуждения об их правильности или неправильности меня только расстраивают. За 10 лет выступлений в России я сталкивался с разными негативными ситуациями и научился просто концентрироваться на том, что я могу контролировать. Поэтому продолжаю бороться, когда что-то от меня зависит. А если нет, то остается принять.

close 100% Вик Уайлд на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 Рамиль Ситдиков/РИА Новости

— Чем вы живете, помимо спорта? Куда инвестируете деньги? Может, планируете заняться собственным бизнесом?

— Мне интересно познавать мир и самого себя, всегда оставаться любопытным. Я много думаю, иногда даже слишком, пытаюсь понять окружающий мир и свое место в нем. Что касается инвестиций, то тут ничего особенного: стараюсь сэкономить как можно больше и вложить в базовые вещи, чтобы приумножить нажитое. Насчет бизнеса — посмотрим. Я слишком одержим качеством, поэтому просто делать какой-либо бизнес — не для меня. Это должно быть что-то, что будет очень высокого уровня. Вообще, мне нравится работать руками — возможно, из этого выйдет что-нибудь интересное.

— Больше десяти лет назад вы стали гражданином РФ. Смогли ли вы за это время понять россиян — или некоторые моменты до сих пор вызывают у вас вопросы?

— В целом я довольно хорошо понимаю россиян. Но без вопросов, конечно, никак.

— Не можем не спросить про русских девушек. Чем они принципиально отличаются от американок?

— Русские девушки, конечно, особенные. Я думаю, все это понимают, поэтому даже не буду вдаваться в подробности.

— У вас есть девушка. Если можно, расскажите, пожалуйста, как вы с ней познакомились, кто она и чем занимается.

— Мы познакомились на йоге. Она работает юристом, и она замечательная — это все, что нужно знать.