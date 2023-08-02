«На поломанной психике одежда сидит не очень привлекательно». Интервью с Владиславом Лисовцом

На НТВ продолжается мейковер-шоу «Модный vs Народный», ведет которое эксперт моды Владислав Лисовец. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о проекте и его аналогах, высказался о стиле на российской эстраде и за ее пределами, а также дал советы в выборе образов на будущую осень.

— Чем шоу «Модный vs Народный» принципиально отличается от многочисленных аналогов?

— На мой взгляд, в его рамках впервые на большом экране появился профессиональный ведущий со стажем и стилист с огромным количеством звезд в послужном списке. Не просто человек, который умеет хорошо говорить, не просто эксперт, а тот, кто действительно работал на съемках клипов, в глянцевых журналах. Вдобавок я не просто стилист, который наряжает, но также работал парикмахером и визажистом. Это большая редкость, поскольку люди, умеющие хорошо говорить, как правило, не практикуют. А я до сих пор работаю, сотрудничаю с молодыми звездами. Вот что отличает этот проект от всех остальных.

Наверное, это прозвучит нескромно, но на сегодняшний день я один из самых модных и смелых людей в нашей стране. Не пытаюсь соответствовать аудитории, а учу ее воспринимать современный мир так, как надо.

— С кем из молодых звезд вы сотрудничаете?

— Ко мне периодически обращаются из Black Star: привозят в мой салон молодых ребят, чтобы я придумал им имидж, сделал стрижку и окрашивание, дабы они выглядели актуально и отличались ото всех. Консультирую даже по фотографиям: мне присылают снимки, а я объясняю, что, допустим, нужно подождать, отрастить волосы, изменить цвет, или, может, придумываю кардинально новый имидж.

Да, сейчас не так много работы в этом плане, но, например, образ Клавы Коки создан мной, если мы говорим о молодых звездах, которые сейчас номер один и в топе.

Клава пришла ко мне с длинными серыми волосами, милая и красивая девочка, а мы создали ей суперсексуальный и агрессивный образ.

— Как вы считаете, почему жанр мейковеров так популярен в России?

— Я бы все-таки поделил этот жанр на две части. Есть мейковеры, в которых героинь унижают. Этот вариант в России очень популярен, потому что у нас любят осуждать. А есть мейковеры, в которых принимаю участие я, — еще 13 лет назад на «Домашнем» и сейчас на НТВ. В них героиням по-настоящему, по-человечески, по-дружески пытаются помочь. Почему это популярно? Потому что у всех нас есть проблемы. У всех.

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— Мейковеры выходят как минимум с середины нулевых. На ваш взгляд, трансформируется ли формат с годами?

— По сути, мало что изменилось. Изменились декорации, монтаж, качество картинки — она стала более «вкусной» за счет технологий. Но суть человеческой души не меняется. По большому счету, все, что я делал 13 лет назад, делаю и сегодня. Единственное, тогда я сам одевал героинь, сам таскал их по магазинам. А сейчас уже являюсь взрослым дядей в статусе, и за меня это делает команда, которую я контролирую.

— Запросы героинь тоже остались прежними?

— Поверьте, ничего не меняется. История, как правило, всегда одна — либо ушел муж, либо у нее не получается этого мужа найти, либо она «запустила» себя с рождением детей.

— Стилист Александр Рогов говорил, что мейковеры — не про моду, а про психологию, поскольку зрителю интересны не столько перевоплощения, сколько истории героинь. Согласны ли вы с ним?

— Не соглашусь, я бы не стал делить. Ограничься мы одной историей героини, программа получится менее популярной. Когда есть и личная история, и вау-эффект от перевоплощения, и добро — тогда рейтинг будет совсем другой. Если в финале героиня изменится в худшую сторону, поверьте, никому не будет дела до истории. Мейковеры наполняют разными рубриками, в том числе задушевными разговорами, потому что важно разобраться в корне проблемы. Но без стрижки, окрашивания и переодевания они не сработают. В мейковерах важен сам мейковер.

— Весной на «Субботе!» вышло шоу «Доктор твоего счастья» — мейковер для мам, в котором, помимо стилистов, участвует психолог Марк Бартон. Нужен ли такой формат, на ваш взгляд?

— Абсолютно да. Моя программа «Красота требует» на «Домашнем» тоже строилась на том, что я морально помогал женщине поверить, что она симпатичная. Когда доходило дело до переодевания, ей уже было все равно, она уже была счастлива. Если героиня поверила в себя, то тряпки, которые на нее примеряют, несут только 50% ее улыбки. На поломанной психике одежда сидит не очень привлекательно.

— Кого из звезд — российских или зарубежных — вы пригласили бы на мейковер?

— Наши артисты соответствуют своей аудитории. Страна специфическая, с очень особенным вкусом. Они не хотят ее раздражать, вот и подстраиваются. Со всеми, кто ко мне обратится, с удовольствием поработаю. Но ломать картинку я точно никогда не стану. Да, кто-то слишком простоват, кто-то очень народный, кто-то выглядит как девочка из соседнего подъезда, что в общем-то и делает ее понятной для всех, кто-то похож на клоуна и на Жар-птицу. Все эти люди прекрасно работают, развлекают людей и зарабатывают деньги, поэтому я бы точно не хотел никого менять. Принимаю все, что есть вокруг меня, хоть и могу иногда над этим улыбаться.

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— А кого бы вы причислили к самым стильным?

— Честно, я не назову, у меня очень высокие требования. Все наши артисты поют на русском языке для русских людей, для России — страны, в которой стиль никогда не был в десятке первой необходимости. Наших удивить очень легко: мужчине достаточно быть в костюме, а женщине — в красном платье «рыбкой» и с открытым вырезом. Это в России уже считается стильным и красивым.

Никто из наших артистов меня не вдохновляет. Я вдохновляюсь, в первую очередь, современным искусством, не классическим. Повторюсь, артисты пытаются соответствовать своей аудитории, надевают то, что не вызовет у народа отторжение. Каждый, кто хочет зарабатывать, должен быть похож на большинство. Брюки карго вошли в моду — и все в них ходят. Как только все начинают в них ходить, да даже трех людей я в них встречу, уже вряд ли когда-нибудь появлюсь в них сам. А народ будет радоваться, что все в карго, — значит, это супертренд.

— Мы живем во время коров — теннискор, барбикор, колледжкор. Почему?

— Мода, помимо средства самовыражения, стала неким шоу. Людей надо веселить, людям постоянно нужно давать что-то новое. Мы живем в очень быстрое время. Потому постоянно и внедряются очередные тренды, чтобы никому не было скучно. К тому же фэшн-индустрия превратилась в бизнес-машину — она должна зарабатывать деньги.

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— Недавно в СМИ появилась информация, что Maag, сменивший Zara, якобы не особо популярен среди россиян и едва ли не закрывается. Как вы считаете, почему такое может быть? Заглядывали ли вы туда?

— Не заглядывал. Мне, правда, неинтересно. Не потому что это не мой сегмент, нет — просто не было желания что-то себе там присмотреть. Хотя ситуацию на российском рынке я изучаю. Даже когда магазин назывался Zara, он не отвечал европейской подборке. К нам привозили базу, в большей степени обычные вещи.

Россияне не готовы ни к чему новому, им удобно быть похожими друг на друга. Это складывалось столетиями из-за так называемой «политики партий». Поэтому в новой Zara я не был. Не знаю, почему она не заходит. Может, еще неузнаваема? Для бизнеса очень важно иметь бренд. Кроме того, магазин открылся из-за безвыходной ситуации ввиду сложившихся обстоятельств. Может, сказалось и это.

— Какие российские бренды вам нравятся?

— Я бы отметил Red September, ZNWR, Histance 35, Kruzhok, Mr by Meré, MADFRENZY и Outlaw Moscow.

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— Как одеться жениху и невесте, чтобы спустя время не было стыдно пересматривать фотографии со свадьбы?

— Вы задаете вопрос человеку, вкус которого полностью не соответствует вкусу российской аудитории. Все, что скажу я, будет отдавать для народа бедностью. Для меня мужчина и женщина на своей свадьбе — это милые, нежные, красивые, интеллигентные люди. Ни в коем случае не наряжайтесь как в последний раз. У нас, такое ощущение, люди рождаются, чтобы на свадьбу залачить волосы, сделать взрослую прическу, макияж из шоу. Недавно катался на велосипеде по городу и встретил невесту в платье императрицы. Было больно смотреть. Когда, скажем, не совсем достаток пытаются прикрыть шириной, сложностью, грубостью наряда, для меня это всегда выглядит смешно.

На ней должно быть белое платье в пол, может быть, вырез, чтобы было удобно ходить, чуть-чуть украшений, невысокий каблук, милая улыбка, аккуратная прическа, нежный аромат. Он — в костюме, кедах, слегка неопрятный, не накрахмаленный, как манекен из Maag, а живой парень. Улыбчивый, без страха в лице, без позерства, которое почему-то свойственно большинству в этот день.

Самые красивые свадьбы случаются тогда, когда невеста не пытается никому ничего доказать, а просто любит и просто счастлива. Невеста — это чистота, а не тяжелый ватный пузырь.

— Какая верхняя одежда будет актуальна этой осенью?

— Можно, например, приобрести приталенное пальто с широкими плечами из кожзама. Не можно, а нужно купить кожаную куртку, потому что это тренд уже нескольких сезонов. Пальто в клетку или плащ в полоску — сегодня мода предлагает настолько разные варианты, что все зависит от того, чем вы занимаетесь и где чаще всего бываете. Хотите быть супермодной — берите что-то кожаное, элегантной — прямое пальто шоколадного, темно-синего или темно-зеленого цвета, экстравагантной — совсем коротенькую модель с большими плечами и клетчатым принтом. Вариантов огромное количество, и я бы не стал навязывать человеку определенный тренд. Хочу, чтобы люди взглянули вокруг себя и задались вопросом: «Для чего я покупаю эту одежду?» Обращайте внимание на то, что редко видите в городе, потому что индивидуальность — это самое важное.

— Вы говорили, что логомания — это антитренд. Какие еще антитренды можете назвать?

— Это прозвучит обидно для всех россиянок. Главный антитренд, который я вижу повсеместно в России, — это перекачанные губы и чудовищно наклеенные ресницы. Видно, что славянская девушка, — африканских ресниц и бровей у нее быть не может.

У нас все наряжаются — лого, кстати, помогает в этом. Выходишь в город и видишь — все накрахмалены, обувь суперчистая, юбка только что отпарена, пальто прямиком с витрины. В образах людей нет жизни. Все очень чопорно, продуманно, порой симпатично, но с перебором. Сумка, обувь, аромат, мейкап, шляпка, ободок, очки — все лучшее сразу. Вот это самая большая проблема. Когда наши девушки собираются, они все время будто с кем-то соревнуются. Не знаю, может, с самими собой.