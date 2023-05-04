«Многие артисты, которых Зайцев одевал, не пришли». Как прошли похороны Вячеслава Зайцева

В четверг, 4 мая, в Щелково состоялись похороны Вячеслава Зайцева. Многие, в частности, внучка модельера были против похорон на местном кладбище. Маруся настаивала: прощание со стилистом должно пройти в его детище — Доме моды, а похороны — на одном из знаменитых столичных кладбищ. На прощании присутствовали около тысячи человек. Среди них были певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, отец Филиппа Киркорова Бедрос. Подробности «тайных» похорон и споров между родственниками — в материале «Газеты.Ru».

4 мая на подмосковном кладбище в Щелково – Жегаловское – похоронили российского модельера Вячеслава Зайцева. В соборе Троицы Живоначальной в Щелкове прошло отпевание кутюрье. В последний путь его провожали аплодисментами.

Смерть Вячеслава Зайцева

30 апреля он умер в реанимации на 86-ом году жизни. Зайцева доставили в больницу с внутренним кровоизлиянием, которое, предположительно, стало причиной смерти.

При этом сын Зайцева Егор в беседе с изданием Super не исключил, что его отца могли отравить. Но подозреваемых называть он не стал, лишь заявив, что это люди не из близкого круга, не из тех, кто с ним был рядом последние годы.

Однако помощник покойного Расул Ахмедов опроверг слухи об отравлении, видеоролик опубликовал Super.ru.

По словам Ахмедова, в дни перед смертью рядом с модельером находился помощник по хозяйству Олег. «Как только Вячеслав Михайлович почувствовал себя плохо, Олег моментально связался врачом, врач порекомендовал вызвать скорую помощь», — объяснил сотрудник дома моды Зайцева.

Скорая помощь, отметил Ахмедов, довольно быстро приехала, но спасти кутюрье не удалось. «Пришло время, как говорится», — отметил он.

Егор Зайцев отметил, что его отец был жизнелюбивым и был счастлив каждую минуту, каждый день. Сын модельера также пообещал, что Дом моды Славы Зайцева продолжит свою работу. По его словам, вместе с отцом они уже продали часть пристройки, чтобы погасить долги.

Ранее MK.ru писал, что здание находится в запущенном состоянии: «Кажется, ремонта тут не проводили со дня основания Дома, то есть с 1982 года. На потолке зияют дыры, на полу потрескалась плитка, у стола охранников торчат пыльные провода, дверные косяки не реставрировали с советских времен. Печальное зрелище».

Кроме того, в Доме моды не проводили и поминки, о чем рассказал журналистам газеты охранник. «Ничего не устраивали. Портрет Зайцева в траурной рамке тоже не ставили. В день его смерти пару человек пришли к Дому моды, принесли цветы. Насчет похорон нам никто ничего не сообщал, мы все узнали из СМИ», – констатировал он.

Хоронят «тайно»

На том, чтобы провести церемонию прощания в Доме моды, настаивала внучка Зайцева Маруся.

«Сожалею, что не будет прощания в Доме моды – это был смысл жизни и святыня для дедушки. Также я настаивала, что он должен быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбищах – местах, где похоронены его друзья и куда каждый желающий сможет прийти к нему в любой день в центре Москвы», – рассказала она Рен ТВ.

Но, по ее словам, Егор принимал решение о месте прощания и захоронения единолично: «Горюю, что в день его похорон, многие не смогут с ним проститься».

Сам же сын модельера заявил, что похороны в Щелково – воля его отца. «Здесь, в Щелкове, он прожил 30 лет, весь гонорар от духов «Маруся» вложил в свою усадьбу. Творил здесь последние 30 лет, принимал гостей. Одна внучка, вторая, все здесь провели свое детство. Зачем куда-то его везти? Даже батюшка сказал, что он любил это место», – сказал Егор Зайцев ТАСС.

В комментарии Рен ТВ сын модельера выразил мнение, что «Щелково заслужило, чтобы мой папа был похоронен у них».

Кроме того, это кладбище является своеобразным «компромиссом»: «Папа вообще хотел на территории усадьбы быть похороненным, и там рядом было у храма маленькое кладбище, и я думал, его воля... А с другой стороны, меня упрекают, что я хочу отца спрятать от людей... Я пошел на компромисс – и вот будет новое кладбище, большое, в Щелково».

В частности, об этом говорил экс-директор Дома моды Вячеслава Зайцева Николай Головин. По его мнению, Егор старается похоронить отца «как можно быстрее и незаметнее».

«Потому что он ненавидит. Он завидует. Вячеслав Михайлович – это человек, которого он (Егор – прим. редакции) ненавидит и всю жизнь пытается уничтожить. А сейчас настал тот момент, когда в его руках решение, как это будет», – заявил Головин в комментарии Рен ТВ.

close Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково, 4 мая 2023 года Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково, 4 мая 2023 года Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково, 4 мая 2023 года Стилист Сергей Зверев перед церемонией прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково, 4 мая 2023 года Полную галерею можно посмореть

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Среди коллег Зайцева также мнение о месте захоронения разделилось. Телеведущий, модельер Александр Васильев в разговоре с MK.ru выразил мнение, что многие могли не прийти из-за того, что «далеко очень находится Щелково». «Вячеслав Михайлович – достойнейший из художников и должен быть похоронен на Новодевичьем. Кладбище в Щелково, может, и неплохое, но слишком далеко находится», – считает он.

Стилист Сергей Зверев, наоборот, полагает, что большая удаленность от Москвы приведет к тому, что «лишние не будут беспокоить».

Кто пришел проститься

Зверев, к слову, был среди тех, кто пришел в храм и на кладбище проститься со всемирно известным модельером. Сергей поделился с журналистами воспоминаниями об одной из последних встреч с Зайцевым: «Я иду навстречу с цветами, он меня узнал, заплакал».

На похоронах была также Народная артистка России Надежда Бабкина, для которой модельер создавал сценические костюмы в русском народном стиле.

«Мы общались, его приводили на все мероприятия, он был болен и не в состоянии узнавать людей, но он всегда был опрятен и красив. Всегда демонстрировал личность, он не был таким, как мы все, – он был единственным и неповторимым», – призналась певица.

Проститься с Зайцевым пришел Бедрос Киркоров. Он вспомнил, как модельер сшил для его сына эстрадного певца Филиппа «прекрасный белый костюм», когда они поехали на конкурс в Сербию: «Это эпоха. Он был великий мастер. Не только великий мастер, но и хороший человек».

Режиссер, актер театра «Современник» Авангард Леонтьев рассказал, что Вячеслава Зайцева очень любила экс-руководительница труппы Галина Волчек. Кутюрье неоднократно оформлял спектакли уникальными декорациями и шил костюмы для героев.

«Еще надавал шляп, выбрасывал их из запасника. А студенты ловили его дары. Так он пополнил костюмерную нашей Школы-студии МХАТ. Он был щедрый, отзывчивый», – вспомнил Леонтьев.

Многие ожидали на похоронах певицу Аллу Пугачеву, для которой Зайцев создал ее знаменитый балахон в пол. Именно этот наряд выделял ее среди других советских исполнителей на заре ее карьеры.

«Она специально ради этого ехала в Москву! Наверное, не захотела излишнего внимания. Вероятно, на кладбище приедет», – выразил мнение историк моды Александр Васильев, который сам не приехал попрощаться с коллегой. По его словам, он в Париже, а оттуда сложно уехать.

Ранее певица отреагировала на смерть Зайцева на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена): опубликовала черно-белую фотографию молодого кутюрье с подписью «Прощай, мой друг. Спасибо за все».

Васильев с сожалением отметил, что «многие артисты, которых Зайцев одевал, не пришли».

Тем не менее, по данным ТАСС, в храме собрались около тысячи человек. Среди них были и ученики модельера – из Ярославля, Курска, Иваново и других городов. Многие несли к гробу белые лилии и белые розы, это были его любимые цветы.

Егор Зайцев отметил в комментарии Рен ТВ накануне похорон, что после церемонии родственники кутюрье планировали собраться: «Мы поминки организуем закрытые в усадьбе у папы, как он и хотел. Простимся скромно. Все-таки день похорон, день прощания. Но зато ему будет приятно, его дух там везде – картины, фотографии».