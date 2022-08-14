«Мебель из ДСП может вызвать жжение в глазах и тошноту»: самые токсичные изделия в доме

Обычные бытовые предметы и мебель могут наносить вред нашему здоровью и окружающей среде. Виноваты в этом — материалы, из которых они могут быть сделаны. Экологи рассказали «Газете.Ru», каких изделий следует избегать в домашнем пространстве.

Что отравляет атмосферу в доме

Отравление происходит главным образом через загрязнение воздуха, объясняет доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын.

«Основным источником в помещении являются некоторые строительные материалы (краски, линолеумы, виниловые обои), некачественная мебель (ДСП), часть декора (хлопковая ткань, пропитанная формальдегидом для прочности, искусственная кожа из ПВХ) и просто испорченные предметы, которые становятся опасными при разрушении (разбитый градусник или ртутная лампа)», — объясняет Рукавицын.

По его словам, для того, чтобы распознать токсичные предметы, следует обращать внимание на неприятный, резкий химический запах и изменение своего самочувствия. Универсальный способ узнать об уровне загрязнения дома — лабораторный анализ.

«Лабораторный анализ из всех вышеперечисленных способов самый точный и исключает субъективность личного восприятия, указывая только на реальные факты, но при этом он небесплатный», — говорит эколог.

Он советует на полках в магазинах искать на товарах экомаркировки, говорящие о том, что товар проходил независимую экологическую сертификацию. Например, маркировку «Листок Жизни», Ecomaterial и «Голубой ангел».

Распознав токсичный предмет, не стоит выбрасывать его в бак возле дома — чтобы не наносить вред здоровью окружающих, его, по словам Рукавицына, нужно сдать в переработку или в утилизацию.

«Такие предметы, как мебель или текстиль, можно сдать в специальные организации, которые занимаются их сбором и переработкой. Для утилизации предметов вроде градусника или разбившейся дома ртутной лампы лучше вызвать службу по демеркуризации. Что же касается использованных строительных материалов, то их, к сожалению, в текущий момент можно отправить только на свалку строительных отходов, вызвав контейнер для вывоза», — объясняет эколог.

Виды загрязнителей

На что обратить внимание в своей квартире? Основатель проекта «Экоразнос» и экоактивист Инесса Генералова называет семь самых токсичных изделий, которые есть в любом доме.

Чеки из магазина

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«Такая простая вещь, как кассовые чеки, можно встретить в каждом доме. Они пагубно влияют на здоровье и окружающую среду. В состав термобумаги, на которой они печатаются, входит опасный бисфенол А или С. Проникая под кожу, он влияет на репродуктивную и эндокринную системы, провоцируют онкологию, заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем», — говорит Генералова.

Она также отметила, что даже переработка чеков должны быть особой, ведь, попав к обычной макулатуре, они могут испортить и сделать токсичной всю партию.

Фольга для запекания

Хозяйки любят фольгу за то, что она не протекает, хорошо держит тепло, а еда, приготовленная с ее помощью, получается вкусной и сочной. Однако и у нее есть свойства, которые пагубно влияют на здоровье человека.

«При нагревании алюминий из фольги активно проникает в нашу пищу. Однако в избытке алюминий становится опасным. Он вызывает необратимые изменения в органах и тканях, влияет на функции ЦНС, провоцирует развитие остеопороза, почечной недостаточности, расстройств ЖКТ и многих других неприятных последствий», — предупреждает экоактивист.

Освежители воздуха

Освежители воздуха помогают избавиться от неприятных запахов, но часто их распыляют в ванной комнате и туалете, которые плохо проветриваются. Это неправильно, и порой даже опасно.

«В большинстве случаев в состав освежителей воздуха входят критичные компоненты, вдыхание которых пагубно влияет на здоровье. К ним можно отнести токсичные фталаты, которые накапливаются в организме и могут привести к гормональным и эндокринным нарушениям, сбоям в работе печени, почек и дыхательных путей, развитию онкологии», — утверждает Генералова.

Туалетная бумага

«Даже такой простой предмет обихода может быть опасен. В состав ароматизированной туалетной бумаги входят те же самые фталаты. Они вредят не только при вдыхании, но и при контакте с кожей. Выход прост — выбирайте обычную туалетную бумагу: чем проще, тем лучше», — советует экоактивист.

Мебель из ДСП

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Мебель из ДСП может содержать опасные компоненты, которые постепенно выделяются в атмосферу, буквально отравляя дома. Главная опасность – формальдегид – опасный канцероген.

«Это один из самых распространенных бытовых загрязнителей, он может вызвать першение в горле, жжение в глазах, тошноту и раздражение кожи. Успокою тем, что выделение формальдегида из ДСП контролируется и является важным параметром качества. При покупке мебели стоит обращать внимание на классы эмиссии (выделения) формальдегида», — отмечает Генералова.

Тефлоновые сковороды

Любимые хозяйками антипригарные сковороды с тефлоновым покрытием могут таить в себе настоящую опасность.

«Главная опасность тефлоновых сковород — перфтороктановая кислота (ПФОА), являющаяся канцерогеном. Все уважающие себя компании отказались от ее использования, однако сомнения в безопасности все-таки есть. Высокая температура и неравномерный прогрев поверхности способствует выделению веществ, действие большинства из которых на наш организм изучено не до конца», — объясняет эксперт.

Пластиковая посуда и контейнеры

Часто при производстве в пластик для контейнеров добавляются многочисленные потенциально опасные химические соединения, в частности фталаты, формальдегид, стирол, бисфенолы.

«Попадая в организм, они влияют на работу эндокринной и репродуктивной систем, провоцируют повышение кровяного давления, развитие рака и многое другое. Многие последствия их влияния на нас чаще всего неизвестны. Обращайте внимание на маркировки пластика и условные обозначения на упаковке. Но хранить и нагревать продукты и напитки лучше в таре из других материалов, например, стекла», — посоветовала Генералова.