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Стиль

Фото модных москвичей и разборы дизайнеров: какие каналы о моде читать в Telegram

Топ-7 Telegram-каналов, которые научат одеваться

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Показ Gucci Cosmogonie в средневековом замке Кастель-дель-Монте в Апулии на юге Италии, 16 мая 2022 года

Показ Gucci Cosmogonie в средневековом замке Кастель-дель-Монте в Апулии на юге Италии, 16 мая 2022 года

Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci
Глянцевые журналы в России закрываются или переживают сложный период ребрендинга. Instagram*, где блогеры публиковали советы по стилю и модные образы, вне закона. Теперь главным поставщиком информации от экспертов в области моды стал Telegram. «Газета.Ru» собрала подборку каналов, которые помогут не запутаться в мире кроп-топов и брюк карго.

Alekó

Стилист Алеко Надирян создал Telegram-канал Alekó , в котором рассказывает о своем видении моды. Он публикует новости индустрии, фото образов звезд с красных дорожек, рассказывает о новых коллекциях, но самое интересное на его канале — это посты о стиле москвичей и профессиональные фото людей с улиц, которые Надирян делает вместе с проектом Radio Patriki. Там разборы трендов со столичных улиц, атмосфера стильной Москвы и советы, как хорошо одеваться и мужчинам, и девушкам.

Pro Fashion

В Telegram-канале Pro Fashion нет новостей и аналитики, зато есть очень понятный разбор того, как создать модный образ. Авторы канала публикуют фото инфлюенсеров, а в посте пишут о том, какие элементы гардероба изображены на снимке и где их купить. Очень удобно для ленивых. Как правило, все трендовые вещи можно найти в российских брендах: 12Storeez, All we need, Zarina, Lime и других.

ByEva

В продолжение ведения блога в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) fashion-инфлюенсер Ева Осипова завела Telegram-канал ByEva. В нем она дублирует модный контент из запрещенной социальной сети и публикует фото блогеров и моделей, стиль которых ей нравится. В Telegram-канале ByEva будет интересно любителям минимализма и молодежных трендов.

Сhilichoice

О Ксении Чилингаровой, телеведущей и основательнице бренда Arctic Explorer, глянец писал как о самой стильной девушке в России. Не так давно она завела свой Telegram-канал Сhilichoice, в который репостит самые интересные новости с каналов коллег, а также публикует подборки с трендами и свои ежедневные образы. Они, как правило, составлены из вещей люксовых брендов, но почерпнуть вдохновение оттуда определенно можно.

«Из Милана, с любовью»

Персональный стилист и байер Маргарита Тучкова живет в Милане и рассказывает подписчикам в Telegram-канале «Из Милана, с любовью» об обратных сторонах своей работы. Например, почему работа с невестой — это «особый вид садомазохизма», зачем в Италии целый отдел полиции по борьбе с подделками и как на фейки реагируют истинные ценители люкса. Самые интересные посты можно найти по хэштегу #МиланскиеБабки, в которых стилист публикует фотографии модно одетых итальянских дедушек и бабушек.

Dressed to Kill

«Доступная мода. Актуальные предложения магазинов, скидки и уже готовые луки на все случаи жизни», — сказано в описании Telegram-канала «Dressed to Kill». Действительно, стилист Екатерина Лемех публикует лукбуки российских брендов одежды, многие из которых неизвестны широкому кругу любителей моды. Некоторые из этих постов рекламные, поэтому слушая советы по покупке той или иной вещи, пожалуй, стоит быть избирательным, но в целом — это хорошая идея популяризации отечественных марок.

«Шмот»

Автор Telegram-канала «Шмот» Залина Амирова доступнее и интереснее всех пишет о модных трендах, а еще в качестве иллюстраций подбирает красивые фото со стритстайла или страниц инфлюенсеров. Например, сейчас, по мнению модного эксперта, стоит носить высокие черные или белые носки, вьетнамки на платформе и сумки с заклепками. Помимо модных советов в канале можно найти аналитику с Недель моды и информацию о топовых новинках индустрии.

*  компания-владелец Meta признана экстремистской организацией
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