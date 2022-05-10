Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Захарова отреагировала на заявление Кулебы о том, что Украина «не... 17:39
Белоруссия объявила о развертывании «сил специальных операций» на границе... 17:39
Игроки «Алании» добирались пешком на стадион перед игрой с «Динамо» 17:33
Глава МИД Бербок: Германия поставит на Украину современные танки и гаубицы 17:25
В США не видят «жизнеспособного» переговорного пути... 17:21
Сурдолог Прошин объяснил, почему у молодых мам возникает шум в голове 17:20
Президент «Самбо-70» Лайшев не исключает, что Тутберидзе могут задержать в США 17:19
Германия решила полностью отказаться от российских энергоресурсов 17:19
Польша старается первой довести до ограничения дипломатических контактов... 17:10
Певица Айза случайно опубликовала интимное видео 17:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Стиль

Солдату тепло, рыбаку не колется: как тренч стал вещью на все времена

Историк моды Виртанен рассказала, когда плащ-тренчкот появился в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kirn Vintage Stock/Corbis via Getty Images
Тренчкот — универсальный фасон плаща, подходящий для мужчин и женщин всех возрастов и комплекций. Из дождливой Великобритании XIX века тренч попал в гардеробы современных женщин и мужчин, побывав по пути обмундированием солдат во время Первой мировой войны и костюмом звезд «Золотого века» Голливуда. О его истории и современных трендах — в материале «Газеты.Ru».

Многие полагают, что история тренчей началась во время Первой мировой войны. Считается, что утепленный и функциональный вариант дождевика изобрели для солдат, которым приходилось днями и ночами сидеть в траншеях: высокий воротник, водоотталкивающий материал, кокетки на спине, глубокие карманы, — эти детали тренча позволяли долго находиться в автономном режиме в непогоду.

На самом деле это предположение ошибочно. Да, тренчи действительно были спасением для солдат в Первую мировую, но их придумали значительно раньше.

По словам Мэган Виртанен, историка моды, культуролога, автора книги «Советская мода. 1917-1991», история тренча началась в 1879 году, когда Томас Берберри изобрел габардин, полученный особым типом плетения (саржей) из египетского хлопка.

«Наклонный мелкий рубчик позволял каплям воды скатываться, и, как гласила реклама фирмы, после того, как в 1888 году был получен патент, плащи оказались «устойчивы к дождю и туману, колючке и рыболовному крючку». Пять лет спустя Фритьоф Нансен (норвежский полярный исследователь. — «Газета.Ru») включил тренч Burberry в свой гардероб для путешествия к Полярному кругу, а в 1900 году тренчами заинтересовались и военные: компания получила госзаказ на разработку нового вида униформы», — говорит «Газете.Ru» Мэган Виртанен.

close
100%
Burberrys, 1909

Burberrys, 1909

Print Collector/Getty Images

По версии Vogue, следы в истории создания тренчей появились еще раньше — в 1820-х годах, когда шотландский химик и изобретатель Чарльз Макинтош и основоположник британской резиновой промышленности Томас Хэнкок придумали водонепроницаемый макинтош. Эта верхняя одежда, нечто среднее между пальто и дождевиком, использовалась охотниками и рыбаками.

В 1853 году под брендом Aquascutum, который существует до сих пор, мужской портной из Лондона Джон Эмари разработал более усовершенствованную версию дождевика. А уже после его идеи подхватил и модернизировал Томас Берберри, придумавший обрабатывать изделие специальным водоотталкивающим растровом не целиком, а по отдельности — каждое волокно.

Бренды Aquascutum и Burberry до сих пор по очереди претендуют на право называться создателями легендарных тренчей для солдат и офицеров Первой мировой войны, после которой этот предмет гардероба вышел в массы.

close
100%
Getty Images/Aquascutum

«В Россию тренч впервые попал в поставках Антанты царскому правительству, хотя объемы были и невелики, — говорит историк моды Мэган Виртанен. — В отличие от практичных кожаных плащей, тренчи не стали предметом копирования в 1920-е, так что пришлось ждать трофейных образцов, в том числе и на киноэкране: «Мальтийский сокол» (1941 год, режиссер Джон Хьюстон. — «Газета.Ru») с Хэмфри Богартом крутили во всех кинотеатрах, а модники пытались подражать образу актера. Правда, пошив такого плаща на заказ был сложен, а у фарцовщиков западные образцы обходились в немалые деньги».

В 40-х годах прошлого века тренчи перестали ассоциироваться с атрибутами военной формы и стали по-настоящему модными с легкой руки голливудских звезд. По словам Мэган Виртанен, на Западе мода на тренчи пережила второе рождение в начале 1960-х после выхода на экраны «Завтрака у Тиффани» с Одри Хепберн в главной роли. Зрители запомнили тренчи и по фильмам «Касабланка» с Хамфри Богарт, «Зарубежный роман» с Марлен Дитрих, «Крамер против Крамера» с Мерил Стрип.

close
100%
Хамфри Богарт (в центре) в кадре из фильма «Касабланка» (1942)

Хамфри Богарт (в центре) в кадре из фильма «Касабланка» (1942)

Getty Images

В переосмыслении классической «полевой» модели тренча в прошлом веке участвовали Коко Шанель, Кристиан Диор, Поль Пуаре, Мадлен Вионне, Эльза Скиапарелли, Юбер де Живанши и другие. В результате тот тренч, который мы привыкли носить сегодня, мало похож на те, что надевали офицеры сто лет назад. Даже Aquascutum и Burberry пересмотрели свои базовые модели.

«В начале 2000-х тренчи были доступны повсеместно — будь то оригиналы Burberry или же копии фасона, созданные другими производителями, — отмечает Мэган Виртанен. — Правда, в самой Великобритании товары компании в то время полюбились местным люмпенам, так что пришлось приложить много сил и средств, чтобы вернуть былой престиж».

Начиная с 2010-х годов, редакторы моды The Guardian советовали следить за эволюцией тренчей по странице в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Ким Кардашьян. Звезда пусть и нечасто выглядела стильно, но всегда носила трендовые вещи лучших домов моды. Ее любимые — объемные тренчи Balenciaga, которые создает зачастую специально для Ким креативный директор бренда Демна Гвасалия.

close
100%
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Getty Images

Персональный стилист Марина Рысева полагает, что сегодня актуальный тренч во многом похож на свой первоначальный вариант. «Свободный силуэт, линия плеча может быть слегка опущена или отсутствовать, чтобы можно было без стеснения надеть под тренч пиджак или объемное худи, — объясняет стилист «Газете.Ru». — Минималистичность проявляется в отсутствии классических деталей тренча и металлической фурнитуры на пряжках».

Раньше тренчи отшивались преимущественно в цвете хаки, только Burberry решил выделиться и придумал фирменный песочный цвет Nova, известный с 1924 года. Сейчас же тренчи делают не только из ткани, но и кожи — искусственной или натуральной, а в число классических оттенков могут входить темно-синий, черный, коричневый и графитовый.

close
100%
Тренчи Maison Margiela, Burberry, Balenciaga

Тренчи Maison Margiela, Burberry, Balenciaga

Getty Images

С универсальным тренчем можно носить почти все. Но именно почти, предупреждает Марина Рысева. «В стилизации с тренчем лучше не использовать спортивные кроссовки, джинсы скинни, укороченные брюки или кюлоты. Эти вещи могут не лучшим образом повлиять на стройнящий эффект тренча», — объясняет она.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть