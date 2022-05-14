«Школьник в папином костюме»: эволюция стиля Марка Цукерберга

Личный дресс-код Марка Цукерберга на всех публичных выступлениях — синие джинсы, серые кроссовки и серая футболка. Одним столь скромный образ миллиардера напоминает стиль Стива Джобса — его фирменную черную водолазку, синие джинсы и белые кроссовки. Другие критикуют Цукерберга за застиранные вещи и неопрятный вид. В день рождения создателя Facebook** (14 мая ему исполняется 38 лет) «Газета.Ru» вместе со стилистами разбирается в эволюции стиля Марка Цукерберга и в истоках его решения одеваться максимально просто.

Если представить себе Марка Цукерберга, то перед глазами всплывает образ миллиардера в толстовке с капюшоном или в невзрачной футболке с джинсами. Именно так предприниматель одевался, когда был студентом Гарварда и основал Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)*. Шло время, Facebook* переименовали в Meta (признана экстремистской организацией)*, Цукерберг заработал миллиарды долларов, но по-прежнему выглядит как бедный студент.

Миллиардер почти всегда одет в темно-серую футболку и синие джинсы. Он меняет только обувь — чередует кроссовки, мокасины и сланцы. На первый взгляд его образы выглядят небрежно и даже дешево, но не стоит обманываться — большинство этих футболок от любимого итальянского бренда Цукерберга Brunello Cucinelli, которые стоят от $300 до $400.

close 100% Марк Цукерберг, 2011 год Paul Sakuma/AP

«Такой образ Марка — это эффектный и скоординированный выбор его команды», — уверена имидж-дизайнер и имиджмейкер политиков Рибера Делаварес. По ее словам, над стилем Марка Цукерберга работает целая команда профессионалов, которая просчитывает все до мелочей. Классический образ успешного человека в строгом деловом костюме не будет выделять его на фоне остальных. «А такая спокойная серая футболка и серые брюки подчеркивают его внешность, уделяют внимание не тому, что он говорит, а как он произносит речь», — говорит модный эксперт.

Цукерберг остается верен себе с 2004 года — момента создания Facebook* в союзе с соседями по общежитию. На знаменитом снимке в студенческом жилище 19-летний будущий миллиардер сфотографирован в толстовке Gap, резиновых тапках Adidas и серых растянутых трениках. Студент Цукерберг в таком небрежном образе вопросов не вызывал, но в 2007 году, когда Марк стал самым молодым в мире миллиардером, многим казалось, что теперь статус обязывает одеваться иначе. Но Цукерберг решил пойти своим путем.

close 100% Марк Цукерберг в Гарварде Mark Zuckerberg/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

С развитием компании Цукербергу приходилось все чаще выступать на презентациях, деловых встречах и официальных визитах, на которых он по-прежнему появлялся в своей «студенческой» одежде. Именно тогда его и стали сравнивать со Стивом Джобсом, который выходил на сцену в синих джинсах, белых кроссовках и черной водолазке. Имиджмейкер Рибера Делаварес соглашается, что сходство в стиле Джобса и Цукерберга определенно есть, потому что создатель Apple «положил основу некой имиджевой истории идейного человека».

Дарья Куниловская, стилист и модный эксперт, напротив, полагает, что конформизм представителей определенного бизнеса нельзя назвать копированием Стива Джобса. «В том, как выглядел и теперь выглядит Цукерберг, есть эволюция, которая связана с публичностью, не более того, — объясняет Дарья Куниловская. — Иначе, скорее всего, он по-прежнему ходил бы в резиновых тапках, как делал это в университетские годы».

close 100% Стив Джобс (1955-2011) во время одной из презентаций Apple Kimberly White/Reuters

В мае 2012 года Марк Цукерберг впервые вывел компанию Facebook* на биржу с контрольным пакетом акций. Переговоры он все также вел в толстовке, футболке и джинсах, как пишет Wall Street Journal. «Господин Цукерберг казался невозмутимым, когда некоторые аналитики с Уолл-стрит журили его за небрежную эстетику Силиконовой долины», — вспоминают журналисты делового издания.

Рибера Делаварес объясняет — расслабленный стиль Марка Цукерберга позволяет ему приблизиться к молодежи, идеи которой в первую очередь поддерживает его компания. «Такой образ идет ему скорее в плюс, чем в минус, наполняет его аскетичностью, расслабленностью. Тем более, вы видели его в костюме — и это выглядит достаточно своеобразно», — говорит имиджмейкер.

По словам Риберы Делаварес, у Цукерберга простая внешность, и одежда в деловом стиле на нем смотрится как «на школьнике, который надел папин костюм». «Поэтому большинство его стилистов подбирают свободную одежду, спортивную, в стиле casual», — объясняет она.

close 100% Марк Цукерберг с женой Присциллой Global Look Press

Костюмы Цукерберга действительно многие критикуют. Например, после выступления миллиардера в Капитолии перед Конгрессом США в темно-синем костюме Savile Row в The New York Times вышла статья о его модных провалах — главный модный критик издания Ванесса Фридман посчитала, что Марку совершенно не идет деловой стиль.

Похоже, и сам Цукерберг опасается официальной одежды, поэтому за 18 лет его карьеры выходы предпринимателя в костюмах можно пересчитать по пальцам. Он надевал костюм на саммит G8 во Франции в 2011 году, на государственный ужин в честь главы КНР Си Цзиньпина и на встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди с Facebook* в 2015-м, во время визита в Ватикан в 2016-м, на выступление в Гарварде в 2017-м, на встречу с Дональдом Трампом в 2019-м.

close 100% Встреча Марка Цукерберга с папой Римским (2016 год) и Дональдом Трампом (2019 год) Global Look Press

В 2011 году на встрече с Цукербергом на мероприятии Facebook Town Hall президент Барак Обама пошутил, назвав себя «парнем, который заставил Марка надеть пиджак и галстук».

По мнению Дарьи Куниловской, выходы Марка Цукерберга в костюмах были уместными, потому что он и «его пиар-команда понимают, что в Капитолий или на прием к Папе Римскому прийти в футболке и джинсах совершенно неприемлемо». «Костюмы владельца корпорации Meta идеально скроены и продуманы по цветам. Идеологически, как пиар-ход, они почти всегда подбираются в цветах компании (синий костюм, белая рубашка и галстуки в оттенках голубого), символически — они всегда вписаны в протокол тех мероприятий, на которые Цукерберг приходит в костюме», — говорит стилист.

Марк Цукерберг и сам не раз признавался, что очень сознательно подходит к выбору вещей. Однообразная одежда из года в года вовсе не означает, что он не думает о моде или о том, как люди интерпретируют то, что он надевает. На его странице в Facebook в разделе Life Events, как пишет The New York Times, есть такие строчки: «Год носил галстук» в 2009 году, а также «Стал вегетарианцем» в 2011 году и «Женился на Присцилле Чан» в 2012 году». Кстати, на свадьбу Цукерберг все-таки надел костюм.

«Я хотел дать понять всем в Facebook, что это был серьезный год для нас, — написал бизнесмен в сообщении о ношении галстука. — Мой галстук был символом того, насколько серьезным и важным был этот год, и я носил его каждый день, чтобы показать это».

Затем в 2014 году, во время Facebook Town Hall, его спросили о серых футболках, и он ответил: «Я действительно хочу освободить свою жизнь настолько, чтобы мне приходилось принимать как можно меньше решений о чем-либо, кроме того, как лучше служить этому сообществу. А в психологии существует теория, что даже принятие небольших решений о том, что надеть, или что съесть на завтрак, или что-то в этом роде, делает вас усталым и отнимает энергию».

close 100% Шкаф с футболками Марка Цукерберга Mark Zuckerberg/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Судя по фотографиям шкафа с футболками Цукерберга в Facebook*, он действительно заботится о сохранении своей энергии, поэтому выбирает только серые футболки. Дарья Куниловская говорит, что серый цвет уместен всегда и везде, и к тому же является одним из основных признанных цветов люкса, классики и базового гардероба. «Помимо прочего, он является одновременно и протокольным, нейтральным, не вызывающим у публики мешающих эмоций или эмоций замещения» — продолжает стилист. В 2016 году вышла коллаборация Цукерберга с брендом H&M, в которой можно было купить «комплект миллиардера» — семь серых футболок и прямые синие джинсы.

close 100% Сотрудничество бренда одежды H&M и Марка Цукерберга markforhm.com

В 2018 году бизнесмен решил немного пересмотреть свой типичный casual образ и помимо серых футболок носить еще и синие лонгсливы. Подобный можно было приобрести опять же в Brunello Cucinelli за $725. Кстати, именно в таком лонгсливе Марк Цукерберг провел встречи с главными людьми итальянской индустрии моды в начале мая. В частности, он встретился с сыном Миуччи Прада и дизайнером Брунелло Кучинелли.

close 100% Марк Цукерберг и Леонардо Дель Веккио в Милане, 2022 год zuck/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Все обвинения по поводу неряшливости и излишней простоты образа Марка Цукерберга можно снять после слов венчурного капиталиста и миллиардера из Кремниевой долины Питера Тиля в книге «От нуля до единицы». «Это клише, что сотрудникам высокотехнологичной сферы все равно, во что они одеты. <…> Все, от бездельников до яппи, тщательно «следят» за своим внешним видом», — пишет он. Поэтому простой образ Цукерберга — это грамотно продуманный ход, который привлекает внимание к его персоне и его компании.