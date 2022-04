«Не могу без боли смотреть на стоимость косух»: как выбрать кожаную куртку

Для россиян кожаные вещи — это инвестиции: классические косухи стали удобным выбором для большинства женщин и мужчин в качестве куртки на весну. Особенно популярны у нас косухи: от обычных кожаных курток их отличает расположение молнии (она вшита несимметрично), на груди у нее больший нахлест кожи, есть пояс, кожа прочнее и толще.

По словам одних стилистов, косухи до сих пор находятся на пике моды, другие предлагают присмотреться к иным моделям. Так или иначе для обоих полов в этом сезоне будут актуальны кожаные вещи — куртки плащи, пиджаки и бомберы в стиле 90-х.

Для женщин

close 100% 1 – Актриса Наоми Скотт на GMA в Нью-Йорке

2 – Стритстайл с недели моды в Милане осень-зима 2022/2023 Global Look Press/Edward Berthelot/Getty Images

Удлиненные и, наоборот, укороченные, куртки-косухи в ярких цветах советует покупать Наталия Котляревская, основательница сервиса по подбору одежды Marla Style. Их без труда можно найти сделанными из настоящей кожи, а вот актуальные в этом сезоне стеганые куртки и бомберы, как правило, сейчас шьют из эко-кожи.

«Косуха здорово смотрится с контрастными фактурами, — говорит о модных сочетаниях стилист. — С летящими платьями и юбками, с трикотажем любой вязки, с денимом и даже перьями. Не стоит носить косуху с вещами в классическом деловом стиле: офисные юбки-карандаш, платья-футляры и строгие брюки выглядят проигрышно с косухой».

Интересные варианты стилизаций можно подсмотреть на показах у люксовых брендов — кожаные куртки классического кроя в сочетании с топами и черными брюками на заниженной талии предлагают Celine, полностью кожаные образы с рубашкой и юбкой — Coach. Больше вариантов — у Hermes, Max Mara, Balenciaga, Alexander McQueen, Balmain, A.W.A.K.E, Alexander McQueen, Fendi.

Образами придется только вдохновляться. Сейчас найти не слишком дорогой вариант куртки хорошего кроя без вычурной фурнитуры очень сложно. В люксе цены на многие модели подскочили почти в два раза. Кожаная куртка Prada обойдется в 690 тыс. руб., Saint Laurent чуть дешевле — 459 тыс. руб.

«Стоимость будет расти пропорционально курсу доллара и евро, поскольку основные производители качественной кожи находятся не в России, — объясняет Лина Бейль, основательница бренда косух MiaW и фабрики на Бали по производству вещей из кожи. — Плюс стоит учитывать трудности логистики, поэтому рост цены на кожу значительный. Честно говоря, не могу без боли смотреть на стоимость косух люксовых брендов, которая варьируется в районе 500 тыс. руб. сейчас».

Более бюджетные модели из натуральных материалов можно найти в магазинах российских брендов — это Beri Begi, Bats, «Снежная Королева», 12Storeez, Ushatava. Вещи из эко-кожи продаются в I am studio, All We Need, Studio 29, Lime и Zarina. Однако, по словам эксперта, значительное повышение цен будет и в брендах, отшивающихся в России. Они ориентируются на рынок, а кожа будет становиться предметом роскоши.

Для мужчин

close 100% 1 – Стритстайл с недели моды в Лондоне весна-лето 2019

2 – Гэвин Казаленьо во время недели моды в Милане осень-зима 2022/2023 Global Look Press/Edward Berthelot/Getty Images

По мнению мужского стилиста Дениса Гаврилова, в течение последних нескольких лет тренд на куртки в стиле ретро набирал обороты и только сейчас стал основным. «Конечно же, короткие куртки будут пользоваться наибольшей популярностью, — уверен он. — Самый топ — это куртки с широким, острым воротником на грубой молнии или пуговицах. Самые стильные и самые смелые обзаведутся кожаными пиджаками и удлиненными куртками с накладными карманами».

Модели курток «из 90-х» стилист предлагает сочетать брюками широкого или зауженного кроя из тонкой шерсти или хлопка, свободными джинсами и базовой обувью — кроссовками, кедами или классическими ботинками. В более прохладный день Денис Гаврилов советует надеть водолазку или джемпер под кожанку, а в теплый — рубашку с длинным или коротким рукавом или гавайку с отложным воротником.

«Косуху я бы отложил на пару лет, — говорит стилист. — Думаю ее время еще придет, но если косуха из также трендовой в этом году вареной кожи или замши, опять же в неком винтажном стиле, то это может выглядеть очень модно».

Павел Князев, автор Telegram-канала о моде VOGUE-religion, напротив, считает, что косухи, как и бомберы сейчас на пике моды. Для особенно стильных дизайнеры создали много вариаций кожаных плащей. «Огромные, длинные, с широкими плечами — прямиком из 90-х, как с Черкизовского рынка. 4-я Матрица и костюм Нео подлили в этот огонь масла», — рассказывает модный эксперт.

В качестве самых актуальных брендов с кожаными вещами в этом сезоне он называет Celine, Balenciaga и Saint Laurent. Первый модный дом предлагает носить косухи и бомберы, сверкающие золотом и серебром, с принтами и вышивками, с широкими джинсами-трубами как дань 90-м. Демна Гвасалия из Balenciaga делает акцент на кожаных бомберах и длинных плащах, стилизуя их с рыбацкими сапогами, а Энтони Ваккарелло в Saint Laurent предлагает носить косухи в сочетании с джинсами скинни и казаками.

Для покупки мужской кожанки можно отправиться в винтажный магазин. Трендовые модели, по словам стилиста осознанной моды Полины Кормильцевой, в секонд-хендах будет найти непросто, а вот косух и оверсайзных курток из натуральных материалов — достаточно.

«Модели из искусственной кожи в секонд-хендах обычно в плохом состоянии, — предупреждает стилист. — Подобный материал начинает отслаиваться и трескаться со временем. Натуральная же кожа просто затирается и может посветлеть».

Кожа или нет: как отличить

Недобросовестные продавцы любят продавать кожзам под видом натурального материала и накручивать цену. Чтобы не попасться на эту удочку, Наталия Котляревская советует обратить внимание на рисунок (он не должен быть равномерными) и на края изделия - кожаный срез, как правило, оставляют открытым. Затем стоит прикоснуться к материалу — он должен потеплеть в руках, а изнанка должна состоять из мягких бархатистых волокон.

Лина Бейль советует приобретать вещи из мягкой кожи. Например, овечья обычно служит долго и практически не снашивается. Вещи же из грубой коровьей кожи, по словам эксперта, могут портиться и терять вид.