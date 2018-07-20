Захарова пожелала Катару успешно провести ЧМ-2022

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвела итоги чемпионата мира 2018 года.

«Наш чемпионат мира прошел очень мирно, не было инцидентов, связанных с оскорблениями людей из разных стран, побоищами болельщиков. Это уникальная история, такого не было никогда.

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После 64 разных по накалу матчей никто не дрался, все наоборот объединились, пели песни, танцевали, купались в фонтанах, заводили друзей. Мероприятие было уникальное, надеюсь, что Катару удастся провести его не менее ярко, мы готовы делиться опытом», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее стало известно число посетителей Фестиваля болельщиков в России.