Овечкин продлил безголевую серию

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог прервать безголевую серию матчей сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь с 23 на 24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» дома потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:7. Овечкин не совершил результативных действий. Таким образом, он не забил уже в девятом матче подряд.

Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд. В последних раз в рамках регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист забивал 4 декабря, когда оформил дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее «Вашингтон» Овечкина проиграл шестую игру из последних семи.